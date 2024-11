Erat o Vincourovi, Kometě i nové aréně. Událost pro celou Evropu, říká

Legendy a hosté Komety v benefici porazili tým hokejových a fotbalových hvězd Realu Top Praha 15:12, když poslední gól vítězů vstřelil z nájezdu Vincourův čtyřletý syn. Martin Erat přiletěl speciálně jen na tuto show a z úcty k velkému kamarádovi chtěl mluvit výhradně o něm, nebo především o něm.

Jak jste si užil rozlučku kamaráda a zároveň oslavu komunity Komety?

„Úžasná akce pro Tomáše. Moc mu gratuluju k celému večeru i ke kariéře. Přijeli skvělí hráči. Fakt úžasné.“

S Tomášem Vincourem pamatujete zlaté časy před šesti respektive sedmi lety. Jaký to byl hráč a parťák vašima očima?

„Pamatuju si, když hrál v Dallasu, ale nejvíc si ho vybavuju během mého angažmá v Omsku (2015/16), protože jsme hráli proti sobě. On nastupoval za Sibir, přišel vzájemný zápas a schytal jsem od něj první ránu… (usmívá se) Bylo proti němu hrozně těžké hrát. Ono je velice jednoduché dívat se na hokej ze shora a komentovat ho. Dole teprve zjistíte, jak úžasnou černou práci Vincek odváděl. Derby s ním tehdy bolelo. V paměti mi navždy zůstane, když jsem pak přišel do Komety, jak se postaral o mou rodinu, o nás všechny. Proto jsem na jeho rozlučku přiletěl.“

Vincour odehrál v NHL během čtyř sezon necelou stovku zápasů. Mohlo jich být ještě víc? Vím, složitá otázka, vždy záleží na klubu, na trenérovi, na důvěře.

„Přesně to říkáte. Navíc v NHL je každý rok úplně jiný. Za posledních deset let šla liga hrozně dopředu, hrají ji zase jiné typy hráčů, nezastavuje se. Je to velký byznys. Přijď a ukaž, co umíš. Dostanete jednu šanci, a buď ji využijete, nebo ne, protože další rok přijdou zase jiní hráči. K tomu je váš osud hodně odvislý od toho, na který tým narazíte.“

Jak jste se na důvěrně známém ledě cítil vy? Původně jste měli hrát na pět formací, nakonec jste střídali čtyři.

„Já jsem zvyklý hrát na dvě lajny! (směje se) Pro mě je ze všeho nejvíc, že se sešli takoví hráči a poděkovali Tomášovi za kariéru. Já si opravdu moc vážím toho, že Kometa je jedna velká rodina a jak se k nám chovají místní lidi.“

Čas běží, ale vzpomněl jste si při exhibic i na někdejší zlaté tažení Komety či na nějaké útržky ze slavného období?

„Jo, vybavil jsem si Hroudu (Jana Hrušku) a Martina Zaťoviče na přesilovce. Ale ne, vytanuly mi jen pozitivní vzpomínky. A taky jsem byl rád, že jsem mohl skočit na led a nebolela mě záda. Ještě jednou musím poděkovat za všechno, co tady na Kometě pro mou rodinu kdy udělali. A Tomášovi přeju do dalšího života, ať se mu splní všechno, co si přeje.“

Co byste poradil borci, který ve 33 letech vykročil do hokejového důchodu? Takhle brzy se obvykle nekončí. Vincour pokračuje v Kometě v roli sportovního manažera, dává vám to logiku?

„Samozřejmě. Každý má svou cestu a mně se tenhle způsob pokračování u Vincka líbí. Přeju jemu a Kometě, aby společně udělali titul a aby vybudovali stejně dobrou partu, jakou jsme tu tenkrát měli my. Na rovinu, skončit s hokejem je těžké. Vím, co říkám, měl jsem to stejně. Chtěl jsem pokračovat, jenže zdravotní stav mi to nedovolil. Tomáš měl pro hokej vždycky perfektní oko, líbilo se mi, jak ho hrál, jak ho vnímal. Na druhou stranu, hokej se hraje na ledě a věci okolo něj jsou další svět.“

Daří se vám ze severní Ameriky sledovat počínání Komety v extralize?

„Snažím se vidět každý její zápas a vůbec co nejvíc zápasů českého hokeje.“

Probíráte s Vincourem i s majitelem Liborem Zábranským klubové záležitosti během sezony?

„Řeknu to následovně: hokej je maličký svět, lidi si dokážou zavolat a říci si potřebné věci. Proto ten hokej my všichni zbožňujeme. Je to náš svět, milujeme ho a všechno tohle se snažíme předat dalším hráčům, generacím.“

Uspokojuje vás pohled na hru Komety ze zámoří?

„Kolik nás žije v České republice? Deset milionů lidí? To je jedno sídliště v New Yorku… Všichni ti lidé, co tu vychovávají hokejisty a chodí s nimi na led, si zaslouží vděk. Blahobyt skončil, všichni teď musí do práce.“

Kometa v dohledné době postaví a otevře novou arénu, jak moc se na ni těšíte?

„Vy vidíte svět z pozice Brna, já tu halu vnímám jako neskutečnou věc pro celou Evropu, minimálně pro střední Evropu. Všichni uvidí Brno, uvidí Moravu, celý tenhle svět. Díky tomu budou vyrůstat další hokejisti. Tohle je ta message, kterou chceme předat.“

Jakou zprávou pro vás bylo vyhrané mistrovství světa v hokeji v Praze?

„Obrovskou! Všem gratuluju, je to neskutečná message. Lidi začali vnímat české hokejisty úplně jinak. To je pro nás všechny, které zajímá český hokej, přesně to, co chceme.“

Rozlučka s kariérou Tomáše Vincoura – Legendy pomáhají dětem

Kometa - Real Top Praha 15:12

Kometa Brno: Jan Švaříček, Marek Čiliak (nehrající), Marek Mazanec – Tomáš Malec, Jozef Kováčik, Michal Gulaši, Alexandr Lhotský, Michal Barinka, Jiří Hunkes, Tomáš Vincour – Martin Zaťovič, Leoš Čermák, Michal Dragoun, Kamil Brabenec, Martin Zábranský, Jan Hruška, Martin Erat, Martin Iterský, Marcel Haščák, Josef Kalík, Zdeněk Blatný.

Realizační tým: Libor Zábranský, Kamil Pokorný, Jiří Horáček, Tomáš Hron, Tomáš Dyčka, Filip Ondráček.

Real Top Praha: Vlastimil Vidlička, Pavel Kuka – Jiří Tlustý, Karel Pilař, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Radek Duda, Tomáš Ujfaluši, Patrik Berger, Karel Poborský, Petr Tatíček, Milan Baroš, Zdeněk Pohlreich, Jaroslav Bednář, Martin Hanzal, David Lafata, Tomáš Vlasák.

Realizační tým: Roman Polák, Martin Ručinský, Petr Nedvěd, Martin Latka, Přemek Forejt.

