8:1! Rudý masakr, Dynamo na kaši. Sparťané se krotili. Červenka: Strašný

Sparta zdevastovala Pardubice. Velkého soka ulovila, napíchla na klacek a mučila. Výsledek 8:1 dobře ukazuje rozdíly v přístupu k velké bitvě. Dynamo páchalo velké hokejové hříchy, kdyby to šlo, hodí na led ručník. Nešlo by zhasnout? My přijdeme jindy... Ne, kdepak. Tohle si vyžerete! „Hráli dobře, ale my jim k tomu dost pomohli. Bylo to strašný,“ upřímně glosoval tvrdý direkt Roman Červenka.

Roman Will seděl na střídačce, na hlavě masku, ruce v klíně. Jako kdyby si přál, ať ho masér štípne a on se z téhle noční můry probere. Václav Baďouček svoji jedničku stáhl ve 36. minutě po sedmi gólech. Spartě na palbu stačilo jen šestnáct střel. Defenzivní hra Dynama neexistovala, chyby se daly zapisovat hráběmi.

Kdybyste chtěli vypočítávat, co Spartě v bitvě titánů vyšlo, tak stačí jedno slovo: všechno. Ukázala dokonalost v zakončení, kterou odpálil průnik Tomáše Hyky. Dvě dělovky trefil Aaron Irving, Roman Horák proměnil trestné střílení. Domácí soubor zaujal i velkou energií nepřestávat.

Někdy stačí vedení o tři, čtyři góly a polevíte. Sparta ne, cítila slinu. Užívala si, že může rivala mordovat. V půlce zápasu se O2 arenou neslo „deset, deset“.

Ale že byste pak sledovali euforií nabité hráče, jak si vychutnávají kanonádu? Kdepak. Cíleně se snažili velký večírek shazovat. „Jo, jsme rádi, že to tam padá. Ale zase pořád se za to dávají tři body,“ jen utrousil Hyka k demolici svého bývalého týmu. Jeho banda spláchla Dynamo úplně stejně jako Budějovice před pauzou. Dvakrát 8:1, mezitím zničení Třince v Lize mistrů. Páni! „No, já bych to nenafukoval,“ držel neutrál i kouč Pavel Gross. „V kabině jsme říkali, že výsledek necháme tam. Sešlo se to,“ přidal sparťanský kouč s tím, že v sobotu se hraje zase s Olomoucí.

Parta v rudých dresech vyráběla Pardubicím paseku prakticky v každé činnosti. Hrozila v oslabení, v přesilovkách, hrála agresivně. „Všechno špatně. Dělali jsme hodně chyb, které Sparta potrestala. K tomu se nedá moc co říct,“ pronesl Roman Červenka. Bylo vidět, jak ho bolí se v debaklu patlat. „Musíme to přijmout, poučit se a zareagovat. Aspoň víme, že nás čeká hodně dlouhá cesta a dost práce, jestli má sezona dopadnout, jak chceme,“ upřímně zahlásil, že takhle aspirant na titul hrát nemůže. Jeho tým je první. Ale z těžkých zápasů proti špičce extraligy vyhrál jen jednou, když porazil Třinec. Od Sparty dostal už druhou lekci.

„Spartě patří velká gratulace, my dostali velkou lekci z jednoduchosti a přímočarosti. Doplatili jsme na naivitu a nedisciplinovanost. Hodně mě to mrzí i vůči lidem, kteří za námi přijeli,“ vypočítával pak kouč poraženého celku Václav Baďouček.

Jedinou výhru si Dynamo připsalo ve velké bitce. Michal Houdek s Miroslavem Formanem shodili rukavice, hala se mohla zbláznit. Pardubický tvrďák sparťanského kapitána nakonec povalil k ledu a pak ještě gesty plné tribuny provokoval. Nový pardubický kouč Jan Ludvig pak udělal gesto, které moc často vidět není. Po Houdkově bitce s Formanem svolal celou sestavu k sobě do hloučku a důrazně k němu promlouval.

Stejně zápas skončil sladkým triumfem Sparty. „Hráli jednoduše, v rychlosti se dostávali k nám do pásma. Na forčeku jsme byli daleko od sebe. Ale blbě se mi to hodnotí takhle rychle,“ rozebral příčiny Roman Červenka. Pak ještě dodal: „Hráli dobře, ale strašně jsme jim pomohli. Zlý to bylo.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE