Pardubice po obratu zpět v čele. Konec kladenské bídy, Třinec je na dně

Obětaví Rytíři ukončili mizérii

Hokejisté Kladna zvítězili i bez svého šéfa Jaromíra Jágra na ledě Třince 4:1 a ukončili sérii osmi porážek. Jediný gól obhájců titulu vstřelil ve 12. minutě David Cienciala, který odpověděl na branku Mitche Hultse. Hosté rozhodli na přelomu druhé a třetí třetiny, kdy skórovali Matyáš Filip a Jiří Ticháček. Výhru obětavých Rytířů, kteří zblokovali přes 40 střel, zpečetil v 58. minutě Eduards Tralmaks.

Hlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „V situaci, v jaké jsme, potřebujeme maximální bojovnost, a ta tam byla. Ale jsou v naší hře i věci, které nechceme. Mám na mysli, když ve vyložené šanci ještě přihráváme. Důležité je zmínit, že byli výborní naši fanoušci. Po zápasech, ve kterých se nám nedaří herně ani výsledkově, nás povzbuzovali celou dobu a patří jim velký dík. Pořád vidím v našich hráčích bojovnost, nasazení, chtíč. Že tu prekérní situaci chtějí zlomit a nastartovat sérii lepších zápasů.“

Václav Skuhravý (Kladno): „Potřebovali jsme bodovat. Řekli jsme si, že budeme hrát hodně jednoduše a víc zezadu. Byla tam velká obětavost. Zlomili jsme zápas naší bojovností a výborným výkonem brankáře. Chytal skvěle a podařilo se nám dát góly, které nám nepadaly v předešlých utkáních. Dnes jsme dali čtyři branky, což je na nás hodně. Jinak to ale bylo vyrovnané utkání.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:12. Cienciala Hosté: 06:27. Hults, 37:23. Filip, 41:28. Ticháček, 57:29. Tralmaks Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Jank, J. Jeřábek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Hrbas – Cienciala, Nestrašil (A), Kovařčík – Kurovský, Sikora, Daňo – Roman, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák – Addamo. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Mendel, Ticháček (A), Šenkeřík, Pietroniro, Nemčík, Hanousek, Vandas, R. Jeřábek – Tralmaks, Filip, Kusý – Jarůšek, Melka (A), Smoleňák (C) – Bláha, Hults, S. Redlich – Vimmer, Straka, J. Strnad. Rozhodčí Hribik, Pilný – Špůr, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 156 diváků

Kapitán Filippi trefil druhou výhru v řadě

Hokejisté Liberce vyhráli na ledě Karlových Varů 4:3 v prodloužení. Hosté po sérii pěti zápasů bez zisku uspěli podruhé za sebou, přestože po polovině úvodní třetiny prohrávali 0:2. Sérii čtyř vítězství domácích přerušili i díky třem gólům ve druhé části. V tabulce zůstali Bílí Tygři poslední, ale dotáhli se bodově na Třinec. V čase 63:19 rozhodl kapitán Tomáš Filippi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:00. Černoch, 10:05. Jaks, 54:13. Jaks Hosté: 22:05. Flynn, 28:08. Lantoši, 34:01. Zachar, 63:19. Filippi Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Reunanen, Plutnar, Mikyska, Jaks, Mamčics, Rulík, D. Moravec – Čihař, Černoch (C), O. Procházka – Jiskra (A), Gríger, Sapoušek – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Kváča (50. Král) – Šimek (A), Galvas, Ivan, Melancon, Petrovický, Budík, Aubrecht – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Kelly Klíma – Vlach (A), Jansa, Ryšavý. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Gerát, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4571 diváků

Wojnarova vítězná premiéra

Hokejisté Vítkovic vyhráli v Mladé Boleslavi 3:2 a úspěšnou premiéru si tak odbyl nový hlavní kouč Ostravanů Vlastimil Wojnar. V sobotu se po sérii pěti zápasů bez bodu posunul do této role z pozice asistenta místo odvolaného Davida Bruka. Bruslařský klub po šňůře čtyř výher podruhé za sebou nebodoval. Vítkovický obránce Lukáš Kovář nastoupil k 500. utkání v extralize a domácí útočník David Dvořáček k 300. utkání v domácí nejvyšší soutěži. Středočeši se museli obejít bez potrestaného útočníka Dominika Lakatoše, který hostuje v Mladé Boleslavi právě z Vítkovic, a zraněného Tomáš Fořta.

Hlasy trenérů

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „My jsme dnes doplatili zejména na to, že jsme neproměnili šance, které nám byly nabídnuté, a ještě přesilové hry. Bylo to obdobné utkání jako ve Vítkovicích. Nedá se nic dělat, než pogratulovat soupeři a soustředit se na další utkání v příštím týdnu.“

Vlastimil Wojnar (Vítkovice): „Dnes jsme strašně moc chtěli tři body. Ty máme, po pěti porážkách v řadě jsme to potřebovali. Přizpůsobili jsme tomu prakticky všechno. Jsem rád, že to vyšlo. I přesto, že jsme vedli a pak prohrávali, tak jsme to byli schopní překlopit na svojí stranu. Jsme za to všichni rádi. Čeká nás strašná spousta těžkých zápasů, těžké rozlosování. Bereme tři body všemi deseti a jsem za to rád.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:53. Havlín, 39:40. Junttila Hosté: 11:56. Barinka, 44:41. Nellis, 46:37. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Čajka, Junttila – Buchtele (A), Hradec, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský – Gardoň, Suchý, Doležal. Hosté: Pařík (Klimeš) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Yetman, Barinka – Roberts Bukarts, Hladonik, Říčka – Hašek, Eberle, Lednický – Vehovský. Rozhodčí Jeřábek, Stano – Hynek, Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2980 diváků

Plzeň - Mountfield HK 2:1p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:00. Rubins, 62:08. Rubins Hosté: 46:12. Perret Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Merežko, Malák, Šalda, Skok, Piskáček, Pšenička – Elson, Simon, Rohlík – Nenonen, Klepiš, Holešinský – Matýs, Lalancette, Lev (C) – Urban, Mertl, Šiler. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – P. Moravec, Bunnaman, Dmowski – A. Novotný, Štohanzl, Pilař. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Lhotský Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Pardubice - Kometa Brno 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:19. Vondráček, 43:44. Červenka, 52:48. Herčík Hosté: 18:11. Kollár, 18:37. A. Zbořil Sestavy Domácí: Will (Vondraš) – D. Musil, J. Zbořil, L. Hájek, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (C), R. Kousal (A), Mandát – Weatherby, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, Poulíček (A), Vondráček – Pochobradský, Rákos, Herčík. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Sakmár – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – Cingel, Marcinko (A), H. Zohorna – Kos, Konečný, Rachůnek – Zaťovič (C), Kollár, Okál. Rozhodčí Hradil, Kika – Klouček, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9926 diváků