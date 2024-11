Malík ven? Bez komentáře. Největší zodpovědnost nesu já, míní Moták

Oceláři prohráli čtvrtý zápas v řadě. Po reprezentační pauze postupně nestačili na Spartu, Hradec Králové a Kladno. Hegemon předešlých let navíc v každé z minulých tří partií skóroval jen jednou. Klíčoví hráči se trápí, drhne to se vším všudy. Od většiny mužstva se čeká víc, branky přicházejí poskrovnu. Zcela výmluvný je pohled do týmové produktivity, kterou táhne Marko Daňo s jedenácti body. V extraligovém měřítku mu patří až 47. pozice.

Zraky fanoušků se proto ještě víc upínají k návratu Martina Růžičky, který by měl po vleklém zranění ramene naskočit v nejbližší době. „Z mého pohledu je nejlepším hráčem v extralize. Ukazuje to už přes deset sezon konzistentně, každý rok. Věříme, že pomůže, ale my máme kvalitu i tak. Musí to vzít jiní. Nemůžeme se vymlouvat na to, že nám chybí nejlepší hráč,“ měl jasno Adámek.

Třinec zažívá něco, čeho se v poslední dekádě úspěšně vyvaroval. Podobnou krizi pod Javorovým nepamatují. Aby byli Oceláři po dvaceti odehraných zápasech jen díky lepšímu skóre předposlední? Ne, mladší ročníky tohle nezažily. „Z pohledu na tabulku bolí za krkem,“ odlehčil Adámek. „Hlavně vůči fanouškům i klukům nás to hrozně mrzí. My se hlavně každý musíme podívat do zrcadla a začít u sebe.“

Utkání s Kladnem dopodrobna ukázalo, jak pochmurné podzimní měsíce Slezané zažívají. Když hostující Eduards Tralmaks překonal Ondřeje Kacetla počtvrté, z tribun se začal táhnout hromadný pískot. Řada fanoušků žádala odvolání asistenta Marka Malíka. Trenér obránců přišel do Třince v létě spolu s Jiřím Raszkou jako náhrada za Vladimíra Országha.

„Nechtěl bych to komentovat. Už jsem to jednou zažil, není to příjemné. A když je to na... no bez komentáře,“ odvětil hlavní kouč Zdeněk Moták. „Největší zodpovědnost za mužstvo nesu já, cítím ji nejvíce. Po těch výsledcích a výkonech je to znatelné.“

Zatímco třinečtí zástupci těžko hledali správná slova, aby co nejpřesněji popsali situaci, Středočechům bylo do zpěvu. Odfrkli si. Ze srdce jim spadl obrovský balvan. Chuť vítězství zažili téměř na den přesně po měsíci, poprvé uspěli bez Jaromíra Jágra. Před týdnem volna se tak lehce uklidnili, na poslední Liberec i předposlední Třinec drží čtyřbodový náskok.

„Rozhodla týmová práce a obětavost. Potřebovali jsme to jako sůl, po osmi prohrách v řadě těžko zpět nabíráte vítěznou mentalitu. Zvládli jsme to. Ale to, že vyhrajeme v Třinci, asi nikdo nečekal. Jsme moc rádi,“ popsal kladenský útočník Matyáš Filip. S gólem a asistencí spolu s brankářem Štěpánem Lukešem nejlepší hráč utkání.

