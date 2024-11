Lotyšský klenot zarazil Hradec. Plzeň od návratu Rubinse vyhrává

Co se vrátil, Plzni se začalo dařit. Obránce Kristians Rubins je po zranění od začátku listopadu zpátky v sestavě, proti Hradci Králové dvěma trefami vykutal další bodový poklad. Dvěma trefami rozhodl o vítězství 2:1 v prodloužení. „Statisticky to bylo moje nejlepší utkání, ale beru to jako další krok, pořád mám co zlepšovat,“ usmíval se nový lotyšský klenot. Západočeši díky němu uspěli počtvrté za sebou a zároveň zarazili vítěznou sérii rozjetého Mountfieldu na devíti zápasech.