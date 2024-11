Poprvé Zbořil vs Zbořil: Kluci něco řvali. Ale zamknul jsem se do bubliny

V Brně by tenhle zápas asi byl pikantnější a 5. ledna asi i bude. Sága je dobře známá, Jakub Zbořil se chystal s Kometou, už se ladil podpis. V jednom týmu by si zahrál s bráchou Adamem, který už pevně patří do sestavy party z jižní Moravy. Jen přes víkend se situace otočila, Jakub si plácl s Pardubicemi. Teď stáli proti sobě. Vyhrál Jakub, gól dal Adam. „Jediný slovo, boj,“ hodnotil porážku brněnský centr.

Oba svorně odmítali, že by se hrál zápas Zbořil vs Zbořil. Jen rodiče s takovým střetnutím samozřejmě mají problém. „Táta chtěl přijet, ale onemocněl, takže si pouštěl zápas v televizi. Ale je takový rozpolcenější, neví moc, komu fandit,“ s úsměvem přiznal pardubický bek Jakub, který se do extraligy vrátil po letech, kdy se snažil napevno usadit v NHL.

S Kometou před podpisem smlouvy s Pardubicemi trénoval, takže i počítal s tím, co přijde. „Snažil jsem se na to nemyslet. Kluci na mě řvali ze střídačky, ale zamknul jsem se do bubliny, musel jsem všechno z hlavy trochu vytěsnit,“ vykládal po výhře 3:2.

Fans Komety si s ním trička vyrábět nebudou, to je tutovka. „Jo, věděl jsem, že kluci na mě budou při zápase něco hulákat. Jen jsem čekal, že fanoušci taky něco spustí, ale naštěstí jsem neslyšel nic,“ zahlásil. Asi se dočká příště v Brně, tam narážky nepřeslechne. „A teda jen jsem bráchovi říkal, aby nedával gól, až budu na hřišti,“ usmál se.

Útočník Komety do sourozence rýt nechtěl. „Já to tak neberu, že jde o speciální zápas. Je to brácha, teď byl šťastnější on, minule já,“ vybavil si čtyři roky starou záležitost, kdy hrál za Boleslav a Jakub za Kometu.

A že nakonec otočil a hraje za Pardubice? „Je to jeho život, jeho rozhodnutí. Každý si je neseme nějak sami, zkrátka to tak bereme a ať se mu daří.“

Adam Zbořil v Boleslavi postupně dostával menší a menší roli. V sezoně 2021/22 ho klub dokonce poslal na hostování do trápícího se Zlína, kde v 16 zápasech posbíral 2 body (1+1). Všechno ale otočil další přesun do Brna.

Teď zažívá centr nejlepší vstup do sezony, který v extraligové kariéře měl. Po 19 zápasech má na kontě už 11 gólů. Má zbytek sezony na to, aby přidal ještě tři a zlomil tím své maximum. V aktuální formě se to jeví jako brnkačka, hraje v pohodě. „Těší mě to. Ale vážně musím vyzdvihnout celé mužstvo, bez kluků kolem mě by nic takového nešlo. Nejsme tady jako jednotlivci, my jsme tým,“ zdůraznil.

