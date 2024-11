Karlovarská záhada: okrádají špičku, ztrácejí s horšími. Tygr se probouzí

V rozhovoru pro kamery ČT si liberecký tahoun pochvaloval přístup všech hráčů, jenž se oproti dřívějším utkáním očividně zvedl. Své samozřejmě udělala i páteční výhra 4:1 v Kladně. „Až na první třetinu, kdy jsme měli nohy ještě v autobuse, jsme hráli dobře. Táhli jsme všichni za jeden provaz a zaslouženě si vezeme ubojované dva body.“

Energii scházel s 13 trefami nejlepší ligový kanonýr Ondřej Beránek, ale hned jedna z prvních akcí útoku doplněného o Ondřeje Procházku skončila na konci čtvrté minuty vedoucím gólem. Ukázkovou kombinaci zakončil Jiří Černoch. Jakmile nedlouho poté Janis Jaks nachytal z dálky Petra Kváču, domácí si činili oprávněné nároky na další tříbodový zápis… Jenže.

Domácí byli blízko navýšení na 3:0, když vystřelený puk poskakoval na brankové čáře a čekalo se, který ze zástupců obou týmů se jej zmocní. Minisouboj vyhráli hosté, a jak se ukázalo, bylo to zatraceně důležité, neboť za pár desítek sekund už zvedali ruce nad hlavu. A to poté, kdy Vít Jiskra (23.) při rozehrávce poslal už od žáků zakázanou přihrávku napříč vlastním pásmem, kotouče se zmocnil Oscar Flynn a trefil horní kout karlovarské klece.

Tygry laciný gól vrátil do zápasu, v náhlé naději obrovsky ožili, zvedli pohyb a zarputilost. Následovalo kritické zaváhání Davida Moravce (29.) po vhazování, kdy se volného puku zmocnil Jaromír Pérez a po jeho efektní pobídce srovnal Róbert Lantoši. Pískot některých nespokojených diváků zazněl poté, co Marek Zachar (35.) z brejku suverénně otočil na 3:2. „Věděli jsme, že první třetina od nás nebyla taková, jaká by měla být, druhá už byla úplně jiná. Dělali jsme věci, které jsme dělat měli, a přineslo nám to tři góly,“ glosoval obrat Pérez.

Liberec to přesto nedotáhl ke třem bodům, v nemalé míře si za to mohl sám dvěma slepenými fauly v 50. a 54. minutě. Po tom druhém od Tomáše Filippiho, a i kvůli tomu, že obránce Michal Ivan zvedl nohu před střelou Janis Jaks dělovkou srovnal na 3:3. Gól inkasoval už Daniel Král, jenž v 50. minutě střídal otřeseného Petra Kváču.

Liberecký kapitán svůj dvouminutový prohřešek vygumoval v prodloužení, kdy šikovnou skrytou střelou po ledě zaskočil Dominika Frodla, zajistil Tygrům bonusový bod a druhé víkendové vítězství.

Karlovy Vary se tak dál drží nevšední bilance, kdy ztrácejí body s hůře postavenými celky v tabulce. Zatímco v sezoně Západočeši výsledkově likvidují všechny poslední medailisty minulého ročníku. Už dvakrát pokořili bronzovou Spartu (2:1 a 6:3), vyšlápli si na Pardubice (2:1p) a složili mistrovský Třinec (4:2). Na silné umí, což potvrdili i proti Kometě (5:4p), obrali Hradec (6:3) a obrozenou Boleslav (5:4n). „Je paradox, že se nám daří proti silnějším týmům, my ale hrajeme naplno proti každému týmu,“ ujistil útočník Vojtěch Čihař.

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE