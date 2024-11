Moták hledá vysvětlení, proč Oceláři tápou. Jaká je aktuálně jeho pozice?

Video se připravuje ... Už dlouhých šest let nedopřáli třinečtí Oceláři žádnému z konkurentů, aby se polaskal s Masarykovým pohárem. V podzimních měsících roku 2024 ale spadli do jámy, která je daleko hlubší, než se na první pohled zdálo. Pořádné těžkosti zažívá kouč Zdeněk Moták, jehož „zlatá familia“ strádá herně i výsledkově. Po dvacátém kole zůstává přikována k extraligovému suterénu, proto se po prohře s Kladnem 1:4 nabízela celá řada otázek. Šedesátiletý trenér zdlouhavě popisoval, proč to pod Javorovým hapruje.

Nahnutá pozice? Zdeněk Moták: „Největší zodpovědnost nesu já. Cítím to tak, že za svoji práci chci být odpovědný. Strašně špatně a těžce nesu, když někoho zklamu. Potřebuju se podívat všem klukům do očí, všem lidem v organizaci, fanouškům... To mě nejvíc dostává. Je to samozřejmě složité a těžké. Nicméně pevně doufám, že se mužstvo zvedne a že zase budeme hrát nejen kvalitně, ale budeme mít i dobré výsledky. V minulosti už přišly situace, kdy se nám nedařilo. Taky jsme měli asi sedm nebo osm proher za sebou v prvním roce, co jsem tady byl. Nakonec jsme se z toho dostali. Stoprocentně věřím, že tomu tak bude znovu.“ Názor iSport.cz: Před začátkem sezony se pozice Zdeňka Motáka zdála být pevná jako skála. Co by muselo nastat, aby se pakoval muž, který Oceláře dovedl ke dvěma mistrovským titulům v řadě? Snad jedině, že by byl ambiciózní tým v pokročilé fázi ročníku poslední. K tomu ovšem nemá daleko, Třinec se drží před Libercem jen díky lepšímu skóre. Padl ve čtyřech duelech za sebou a momentálně hledá pomocné stéblo. Očekávané zemětřesení už nastalo. Po rezignaci asistenta Marka Malíka se z trenérského tria stal tandem. V kancelářích WERK ARÉNY Motákovým kvalitám stále věří. Vedení si je jisté, že nepříjemná krize musí skončit. Jenže co když ne? Co potom?

Chuť bojovat Zdeněk Moták: „Vidím na hráčích, že prostě nerezignují. Střídačka žije, snaží se a chce. Některé věci děláme i z přemíry snahy. Je jí tam tolik, že je to až kontraproduktivní. Apelujeme na jednoduchost, ale to je mnohdy taky na nic, protože máme kotouče, které zbytečně vyhazujeme, nejdeme do kombinace a herního řešení. Poslední dva zápasy před přestávkou jsme odehráli velice dobře. Vítkovice i Mladou Boleslav, i když jsme s ní prohráli. Výborně jsme trénovali, ale bohužel teď máme v šesti dnech třetí prohru. A to nás určitým způsobem zase může dostat dolů. Musíme se k tomu postavit čelem. Hráči o tom ví, já jsem jim to několikrát říkal. Snažím se bojovat, jsem bojovník.“ Názor iSport.cz: Z trenéra Motáka cítíte odhodlání s nastolenou situací válčit. Nic nebalí, své práci věří. Aby také ne, když jeho cesta byla už několikrát úspěšná. Ve vítkovickém áčku po boku Mojmíra Trličíka bral v roce 2011 stříbrnou medaili, obrovský tlak si čtyři sezony zažil jako asistent ve Spartě. Nesmí se zapomínat ani na jeho práci v Olomouci, kde si vedle Jana Tomajka vysloužil pozornost Třince, který zrovna hledal nástupce Václava Varadi. Získané tituly pak dodaly definitivní podpis k Motákovým trenérským kvalitám. Duše bojovníka ale teď bude potřeba víc než kdy jindy.

Spása v Martinu Růžičkovi? Zdeněk Moták: „Jeho návrat je v dohlednu, ale nejsem schopen říct, kdy to bude přesně. Martin by se měl v sestavě objevit v řádech dnů. Samozřejmě může mít velký vliv na tým, vždyť je místní ikona. Ikona organizace, klubu... Je hráčem, který hodně pomůže. Navíc nám chybí i Libor Hudáček a Martin Marinčin, kteří mají na chod týmu také velký vliv. Zatím ale nevím, kdy se vrátí.“ Názor iSport.cz: Po vleklém zranění ramene, které si po uplynulém play off vyžádalo operaci, je Martin Růžička zpět v plné zátěži. Dvojnásobný král extraligového bodování má všechny předpoklady, aby Slezany řádně nakopnul. Nedá se ale čekat, že ze dne na den se všechno pootočí k lepšímu. Změny v hráčském kádru se jeví jako nevyhnutelné řešení. Co na to sportovní ředitel Jan Peterek? V průběhu sezony zatím Oceláře posílil jen Ondřej Kovařčík.