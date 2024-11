Dědkův dárek č. 3: Další dodávka ze zámoří pro Pardubice, střelec na cestě

Trochu to vypadá, jak kdyby se tím majitel Pardubic Petr Dědek bavil. Užívá si, že v předvánočním období přivede nějakého hráče ze zámoří. Nadílka pro zimu 2022 se jmenovala Lukáš Sedlák, který skončil svoje angažmá ve Philadelphii. Ježíšek 2023 přinesl z farmy Pittsburghu obránce Libora Hájka. Hitem letošních Vánoce by v Dynamu měl být slovenský bombarďák Miloš Kelemen.

Odehrál v extralize jednu sezonu, ale stačila na to, abyste si ho pamatovali. Miloš Kelemen je urostlý chlap, svalnatá hora, k tomu ho zdobí velmi dobrá rychlost. V sezoně 2021/22 nastupoval za Mladou Boleslav a řádil hlavně v play off. Za 14 zápasů posbíral 9 gólů a po povedeném ročníku odešel za moře.

Upsal se tehdejší Arizoně, která Kelemena už v prvním roce vypustila do NHL. Odehrál 14 zápasů, minulý rok ale už jen 10 a teď po přestěhování do Utahu nenastoupil v nejlepší lize světa ani jednou. Když se rozjela NHL a on se do prvního týmu nedostal, rozjela se vlna spekulací, že se vydá brzy do Evropy. Sám tuto zprávu ve slovenských médiích ale dementoval.

Jenže teď by se situace měla podle informací iSport.cz změnit. Pardubice jsou stále na lovu. Už dřív se domluvily s obráncem Danielem Gazdou, který by měl přijít nejpozději v lednu.