Pilářův návrat snů: po bídě v první lize trefil výhru. Sudí neuznali dva góly

Vítězný gól nebyl jen obyčejný puk v síti, po kterém tribuny tleskají a hráči na sebe skáčou radostí. Trefa Radka Pilaře má příběh. Dobře se orientoval v tlačenici, zajistil hokejistům Hradce tři body za výhru 2:1 nad Olomoucí. Po letech váleční na pozici univerzála chtěl dostat větší roli, tak vyrazil do první ligy. Ale tam narazil na prostějovskou bídu. Užívá si návrat snů. „Asi mi to celé trochu pomohlo,“ připouští.

Bláznivější věc si asi nedovedete představit. Rozhodčí, aby si brali k videu pravítko a ještě dvakrát za sebou. Hradec vedl 2:1, dvakrát na konci přidal třetí gól, ale dvakrát slyšel: „Máte smůlu, o fous, chyběl centimetr, možná méně.“

Nejdřív Matěj Machovský vykopl branku, Alex Tamáši puk nahrnul do prostoru přes tyč. Kousek vedle a gól by platil. Pak zase Mountfield HK hrnul kotouč do cíle v přesilovce, ale Lukáš Anděl udržel jeho hranu na čáře. Olomoucké zázraky ale stejně k vyrovnání nevedly.

Na hradecké lavičce si v tu chvíli samozřejmě koušete nehty, věříte. „Máme taky nějaké informace od našeho videokouče. Stihl jsem se na to podívat po zápase a šlo nejspíš o správná rozhodnutí, rozhodčí k tomu mají techniku, všechno si prohlédnou,“ rozebíral hradecký asistent Tomáš Hamara klíčové momenty bitvy.

Lavička Mountfieldu udržela nervy v klidu, věřila sudím, neujela. Navíc Hamara věcně poznamenal: „Kdybychom u druhé situace byli důraznější, mohli jsme to do branky dotlačit, což nás mrzí. Rozhodčí situaci viděli dobře.“

Zásadním momentem tuhé bitvy se tak stalo dobré postavení Radka Pilaře. Ve 44. minutě se zorientoval v mele kolem branky a dostal ránu Graema McCormacka za čáru. „Jen jsem nastavil hokejku, puk šel do prázdné. Super střela od Mekáče, který pálil z modré. Brankář nemohl nic vidět, já měl jednoduchou práci,“ dělal Pilař, že se zase tak moc nestalo.

Ale jeho branka je velký příběh. Zaprvé, není žádný snajpr. Naposledy se prosadil sice 1. října proti Karlovým Varům, jenže v roce 2023. A pak... Před sezonou odchovanec Mountfieldu zkusil jinou adresu. V Hradci měl pozici univerzálního vojáka. Víte o něm, že zvládne obranu i útok, defenzivní role mu nesmrdí, zmákne všechno.

Jenže sám toužil poznat hokej z jiné perspektivy, kdy na něm tým taky trochu visí. Takže kývl na sestup o jednou soutěž níž, odešel do Prostějova. Tam se ale do příchodu Miloše Říhy mladšího plácali spíš odnikud nikam. Pilař v 18 zápasech nedal gól.

Takže s nadsázkou, extraliga je snadnější než Maxa liga. Domů se vrátil za Lukáše Chalupu a prosadil se už ve třetím zápase za Hradec. „Svým způsobem to snadnější ale je,“ připustil Pilař. A hned vysvětloval: „Tady víte, co od spoluhráčů máte čekat, systém je tady najetý do milimetrů přesně. V první lize je to trochu volnější a divočejší.“

Nadechl se prvoligového vzduchu, ale vidíte, jak je znovu spokojený za roli válečníka v Hradci. „Malinko jsem si odpočal, věci se v mém životě trochu změnily, asi mi to celé taky pomohlo,“ komentoval štaci v Prostějově. „Jsme moc rádi, že se Radek trefil. Jeho návrat se nám vyplácí, tohle je jenom odměna za jeho nasazení a bojovnost,“ chválil ho i Hamara.

Olomouc díky neuznaným trefám žila až do konce, ale do šancí se nedostala. Mountfield si naopak pohybem vynucoval fauly. „Začal to být postupně boj, chlapci dřeli, makali. Ale nakonec rozhodl jeden souboj před brankou, který jsme prohráli. Kruté,“ posteskl si olomoucký asistent Róbert Petrovický. Ten souboj vyhrál Pilař, válečník, který obyčejně góly nedává. Teď se blýskl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:40. Perret, 43:09. Pilař Hosté: 02:51. Plášek Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Pinkas – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Bunnaman, Pilař – P. Moravec, Štohanzl, Všetečka. Hosté: Machovský (Sedláček) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Plášek, Kusko, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Fridrich – Ministr, Macuh, Orsava (A) – Anděl, Knotek, Doktor. Rozhodčí Pilný, Květoň –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Zíka, Thuma Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3721 diváků