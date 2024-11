Malíkův konec? Neshody ano, ale potyčka? Sparta s Dynamem na lovu

Na sociálních sítích i jinde se okamžitě objevily zprávy o fyzické kolizi bývalého obránce NHL s jedním z třineckých beků. Co je na tom pravdy? A proč se titulový soubor celý podzim tak souží? Dozvíte se v novém dílu podcastu Zimák s trojicí Radek Duda, Zbyněk Irgl, Miroslav Horák.

A protože z Třince je to jen kousek do Ostravy, kde taky měnili trenérský štáb, zastavíme se i tady. Západočech David Bruk nepochodil. Je to jenom náhoda, že trenéři z české části republiky to v hokejové Ostravě mají těžší nebo složitější? „Vítkovice jsou specifický klub,“ říká k tomu Zbyněk Irgl a vysvětlí důvody. Náhoda to asi skutečně nebude, protože posledním koučem mimo region a mimo Slovensko (Oremus a Bokroš), byl Karel Pražák před čtyřiceti roky.

V zamčené části Zimáku se pak podíváme detailně na aktuální dotahování velkých nákupů v cizině v případě pražské Sparty a Pardubic. V obou případech jde o hodně výrazné plejery, o reprezentanty s aktuální či nedávnou kariérní minulostí v NHL nebo AHL.

Jak už jsme během středy informovali, Dynamo si vyhlédlo slovenského bouráka Miloše Kelemena, jenž se marně pokoušel probít na delší čas v Arizoně, resp. Utahu. Zatímco Sparta ladí příchod Michaela Špačka ze Ženevy. Kdo z obou borců má větší šanci ovlivnit okamžitě chod týmu k lepšímu? V tom se trojka Zimáku neshodla. A jako bonus přidáme dozvuk vyhazovu hlavního kouče Bostonu Jima Montgomeryho.