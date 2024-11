ONLINE: Pardubice - Hradec 6:1. Sparta prohrává v Ostravě, Třinec znovu padl

Třinec zůstává na dně

Hokejisté Plzně porazili Třinec 4:3 v prodloužení a připsali si pátou výhru v řadě. Potřetí uspěli za dva body. Oceláři naopak prohráli popáté za sebou a stále čekají na premiérové vítězství na kluzišti soupeře v sezoně.

Domácí sice brzy vedli 2:0, jenže hosté do první pauzy snížili a ve druhé třetině dokonali dvěma góly obrat ve skóre. V čase 58:42 vyrovnal na 3:3 při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře Jakub Klepiš a v nastavení rozhodl Christophe Lalancette. Čtyřmi asistencemi se v domácím dresu blýskl Kristians Rubins.

Hlasy trenérů

Václav Pletka (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme šli do dvoubrankového vedení. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé třetině nás Třinec přehrával. Vypadli jsme úplně z tempa. Třinec měl hru pod kontrolou a otočil to. Se štěstím jsme dali gól na 3:3, kdy jsme zkusili trenérskou výzvu a věřili jsme, že to rozhodčí uznají. Pak jsme přesilovku nesehráli špatně, šance tam byly, ale rozhodl gól za vyrovnaného počtu hráčů. Po dohodě jsme zkusili power play i v prodloužení, protože jsme věřili, že dáme gól. V naší situaci jsme za dva body rádi, zápas jsme otočili v posledních minutách. Přesilovky rozhodují zápasy a my je od začátku sezony nehráli dobře. Jsme rádi, že jsme dnes dva góly v této situaci dali, ale musíme na nich pořád pracovat.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Kromě prvních deseti minut, kdy jsme inkasovali dvě branky, jsme podle mě podali slušný výkon. Měli jsme to pod kontrolou. Otočili jsme zápas a až do soudného okamžiku dvě minuty před koncem jsme vedli. To nás poslalo úplně dolů. Dobře jsme bránili a nepovolili jsme soupeři žádnou gólovku. Musím ocenit náš výkon v oslabení, které jsme hráli výborně. Rozhodující gól jsme inkasovali až ve hře ve čtyřech. Nebojte se, my se z toho dostaneme a budeme zpátky tam, kde jsme byli. Nechci komentovat výroky rozhodčích. Zahraniční sudí v Lize mistrů byli skvělí, brali to s nadhledem. Naši rozhodčí vypadají, že se něčeho bojí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:23. Schleiss, 10:57. Mertl, 58:42. Klepiš, 62:58. Lalancette Hosté: 14:59. Hrehorčák, 31:18. Adámek, 38:55. Daňo Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Kvasnička, Malák, Zámorský, Šalda, Merežko, Skok – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Nenonen, Lalancette, Lev (C) – Matýs, Mertl, Urban. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Jank, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Hrbas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Addamo, Cienciala – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Daniel Hynek, Frodl Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6573 diváků

Karlovy Vary - Kladno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:08. T. Redlich, 42:50. Černoch, 53:40. Ilomäki, 56:02. Černoch Hosté: 10:24. Smoleňák, 35:48. Tralmaks, 40:42. Jarůšek Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Trojna – Kusý, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Bláha, Hults, M. Procházka (A) – S. Redlich, Straka, J. Strnad – Vimmer. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Svoboda, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5419 diváků

Mladá Boleslav - Litvínov

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:30. Suchý, 21:04. Skalický, 52:18. Lakatoš, 58:11. Rekonen Hosté: 39:58. Koblasa Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Závora, Suchý – Malát. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Čajkovič – Berka, Jícha, Havelka. Rozhodčí Kika, Vrba – Ondráček, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3488 diváků

Olomouc - Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:56. Ondrušek, 11:18. Plášek, 30:53. Doktor, 44:52. Macuh, 59:29. Anděl Hosté: 24:44. Šimek, 34:50. Šimek, 42:28. Galvas Sestavy Domácí: Machovský – Ondrušek, T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, P. Musil, Orsava – Knotek, Nahodil, Doktor. Hosté: Kváča (Král) – Šimek, Galvas, Petrovický, Melancon, Aubrecht, Ivan, Šedivý – Flynn, Filippi, Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Ryšavý – Vlach, Jansa, Kelly Klíma. Rozhodčí Hlavatý, Lederer – Jeřábek, Obadal Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4793 diváků

Pardubice - Mountfield HK

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3:29. Mandát, 7:04. Červenka, 18:20. Červenka, 25:07. Vondráček, 35:22. M. Kaut, 36:40. R. Kousal Hosté: . Sestavy Domácí: Will (Honzík) – L. Hájek, D. Musil, Kolář, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič, Rákos, Herčík. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Blain (A) – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pilař – P. Moravec, Štohanzl, Gašo – Dommers. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Zika, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice

Vítkovice - Sparta

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:45. Demel, 33:14. Barinka Hosté: Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, L. Kovář, Bialy – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Eberle, Říčka – Vehovský, Hašek, Lednický – Přibyl. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Kemiläinen, Moravčík, T. Tomek, Irving, Tomov, Pavlák – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – D. Vitouch, Lajunen (A), O. Hrabík – K. Hrabík, Horák, Forman – Ton, M. Vitouch, Daníček. Rozhodčí T. Cabák, R. Šír – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava

České Budějovice - Kometa Brno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:12. Reilly, 10:28. Přikryl, 15:06. Novák Hosté: 23:58. Š. Stránský Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Olesen, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Ordoš, Harris, Kašlík – Adam Kubík, Přikryl, M. Beránek – Novák, Toman, Valský – Koláček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Rachůnek – Okál, Marcinko (C), Kollár – Boltvan. Rozhodčí Hribik, Mejzlík – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice