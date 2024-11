Změny ve hře Pardubic? Naložíme, přijmeme, tlačí se do branky a...

Jednoduchost

Silní v oslabení, silní v přesilovkách. Když se Pardubice dostávaly do problému v obranné zóně, vyletěl puk na zakázané uvolnění. Přechod do útočného pásma se dařil díky rychlosti a jednoduchosti. V Litvínově takhle hrála jen Poulíčkova formace, teď všichni. Díky dobrému pohybu se dařilo dávat i góly do prázdné brány. Našlápnete, nahrávka přes osu, kde bruslí parťák.