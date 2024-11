Kometu nesundalo ani manko 1:5! Flek: Otřesný začátek, ale zlatý bod

První třetinu měli nohy ještě v autobusu, ovšem pak to hokejisté Komety náležitě rozbalili. Což musíte ocenit, protože vydrápat se z rokle 1:5 k bodu po porážce 5:6p v Českých Budějovicích něco znamená. Samozřejmě i to, že příště už byste tak ošklivý start neměli opakovat. Co neměli – nesměli. Na druhou stranu, brněnský vzmach stál za to, už s ním nikdo nepočítal. „Začátek byl od nás šílený, naprosto otřesný, ale nakonec zlatý bod. Z toho dorovnání na 5:5 se můžeme odrazit,“ věří útočník Jakub Flek, jenž přispěl ke stíhací jízdě třemi body.

Kometu můžete směle zařadit do grupy týmů, u nichž dopředu nevíte, v jakém rozpoložení svou bitvu absolvuje. Ovšem jednou jistotou oplývala – výbornou bilancí v prvních třetinách, z 21 prohrála jen tři. Než dorazila do Budějovic. Nechuť adekvátně bránit finále povedených akcí Motoru se podepsala pod brněnské manko 0:3 po dvaceti minutách.

Hledat, kdy Kometa naposledy padla v úvodním dějství, na to jste museli listovat kalendářem. Posledních 14 zápasů brněnská jednotka buď vyhrála, nebo plichtila, naposledy vstup do šichty nezvládla zkraje října s Pardubicemi (0:1). V minulém týdnu ve středu si vychutnala Karlovy Vary výtečným rozjezdem a vedením 3:0 po úvodní části. Na jihu schytala direkt v opačném gardu.

Divit jste se nemohli, podcenění soupeřovy ofenzivní aktivity zvlášť před druhou brankou bylo až křiklavé.

Třetí formace Motoru se z vlastní zóny postupnými kroky dostala až před Michala Postavu, kde Šimonem Stránským opomenutý Filip Přikryl pohodlně zakončil parádní souhru Kubíka s Beránkem. Navýšení na 2:0 proběhlo ze stejného místa jako při první brance. Do třetice se pod horní tyčku trefil Pavel Novák, když se snadno odpoutal od protivníků a z dálky po rychlé otočce našel místo pod horní tyčkou. „Od nás docela dominance, konečně jsme si dobře rozehráli zápas,“ těšilo v tu chvíli útočníka Filipa Přikryla.

Jihočechy báječně otevřená partie (12:3 na střely na branku, 21:4 na vhazování) tak dospěla k zásadní otázce: bude mít popálená Kometa drajv a nefalšovaný zájem s bídným zahájením zatočit? Protože právě takové testy a výzvy vám ukážou na klima a charakter týmu. Hosté skutečně přeřadili, herně se zvedli, na ledě se začala odvíjet minimálně vyrovnaná řež, v níž modrobílí nejednou hrozili z brejku. Ovšem taky dál trpěli nešikovným počínáním v defenzivě, díky němuž manko zůstávalo stejné při skóre 2:5 po druhé třetině.

Jakmile ve 45. minutě snížil z dálky Marek Ďaloga na 3:5, oběma souborům došlo, že právě startuje nový duel. Brno při stažení útoku na tři trojice (bez Rachůnka, Konečného, Kose) vycítilo šanci na zvrat, zatímco domácím došlo, že je na čase tvrdě odfárat nashromážděný náskok. Bránění se jim nedařilo, už tak rychlý Flek ještě víc nakopl motory a umně režíroval jízdu za nápravou reputace.

Během 40 sekund 53. minuty přišly dva brněnské góly a nechápavé pohledy fanoušků Motoru na stav 5:5. Kouč Ladislav Čihák si musel vzít oddechový čas, aby i tímto krokem zabránil pohromě. Domácí se zmátožili, zvedli hlavu a do prodloužení šli znovu ve správném nastavení. A díky šikovným rukám Filipa Přikryla si obstarali dvoubodový klid na duši. „Co se dělo v druhé půlce zápasu, to byla lekce. To se nám nemůže stávat. Kdybychom prohráli, drbali bychom si hlavu. Jsme rádi, že jsme to zvládli, po výhře se vždycky líp dýchá, na konci dne je to pořád výhra,“ lehce se usmál v čím dál lepší formě hrající Přikryl.

Poražení nakonec cestovali domů v solidní náladě. „Vzhledem k tomu, jak se utkání vyvíjelo, je to naše malé vítězství. Nezabalili jsme to a ještě s výsledkem něco udělali,“ shrnul Jakub Flek.