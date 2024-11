Liberec pomáhá českému hokeji. Jsme nejmladší, půjdeme nahoru, věří Šimek

Ani osobní psychickou pohodu vám góly po zranění nepřinesou?

„Jsem takový, že nekoukám úplně na osobní statistiky. Pro mě je důležitý konec sezony a týmový úspěch. Klidně ať mám nula gólů, ale ať se nám daří. Jinak samozřejmě je to lepší pro psychiku, ale body to bohužel nepřineslo.“

Proč?

„První třetina hodně špatná, bez pohybu. Klasika... Pak jsme začali trochu bruslit, napadat, držet se na puku. Z toho vyplynuly šance, góly, bohužel jsme pak inkasovali z ničeho. To nás dostalo dolů.“

Najdete důvody, proč je Liberec v extraligové tabulce na úplném dně?

„Zranění starších hráčů, pak i Tomáše Filippiho. Máme hodně mladý, nezkušený tým, možná jsme nejmladší v celé extralize. Je to jeden z důvodů, ale zase se tady aspoň hráči můžou vyhrát. Liberec pomáhá českému hokeji a věřím, že pomůže i sám sobě. Sice jsme prohráli, ale jsme na dobré cestě. Půjdeme nahoru.“

Takže návratu nelitujete.

„Vůbec, jsem spokojený. Udělali jsme dobré rodinné rozhodnutí. Bylo klíčové, že jsem tady už hrál a znal prostředí. Dalším důvodem byl trenér Filip Pešán, pod kterým jsem zažil dvě skvělé sezony – titul a finále. Zatím jsme na to sice letos nenavázali, ale sezona je dlouhá.“

Když už jste zmínil ty skvělé sezony... Ještě si občas vzpomenete na mistrovský titul?

„Jasně. V Americe jsem žádný pořádný úspěch nezažil, takže tohle je pro mě nejvíc. Titul řadím výš než starty v NHL. Bylo by hezký ještě něco takového zopakovat. Člověk stárne, neví, kolik takových šancí ještě bude mít.“

Se zámořskou kariérou jste spokojen?

„Nedraftovaný hráč – free agent – to má určitě těžší než draftovaní hráči. Kluby by byly asi samy proti sobě, kdyby to bylo naopak. Nebyla by to dobrá vizitka pro ně. Ale nějak jsem se prosadil a odehrál přes dvě stovky zápasů, což je dobrý. Moc Čechů to taky nedokázalo. Vážím si toho, ale nezveličuju to, díru do světa jsem neudělal.“

Ale Joe Thornton ano. O víkendu mu byl v San Jose vyvěšen dres, viděl jste?

„Viděl a dokonce mě to až dojalo. Joe je legenda, byl to výbornej spoluhráč, mentor. Ukazoval mladým, jak se mají v NHL chovat. Posilovna před tréninkem, celkový přístup... Vzpomínám jen v dobré. Loni vyvěsili dres i Marleauovi, taky jsem s ním hrál. Byla to čest.“

Tak vidíte, a pak že jste díru do světa po složitých začátcích v Americe neudělal...

„Bral jsem to zpočátku těžce, protože jsem na farmě vůbec nehrál. Nevěděl jsem, co se děje, pak ale člověk poznal severoamerickou náturu a pochopil to. Evropani si tím musejí projit, místo jisté mají hned jen fakt špičkoví hráči. Pak se to otočilo a najednou jsem tam byl bek číslo jedna nebo dva a vybojoval si i minutáž v prvním týmu. A v NHL jsem byl rád za každý odehraný zápas.“