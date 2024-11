Pardubice - Hradec 7:1. Oceláři padli, poslední Liberec. Comeback Komety

Třinec zůstává v krizi

Plzenští porazili Třinec 4:3 v prodloužení a připsali si pátou výhru v řadě. Potřetí uspěli za dva body. Oceláři naopak prohráli popáté za sebou a stále čekají na premiérové vítězství na kluzišti soupeře v sezoně.

Domácí sice brzy vedli 2:0, jenže hosté do první pauzy snížili a ve druhé třetině dokonali dvěma góly obrat ve skóre. V čase 58:42 vyrovnal na 3:3 při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře Jakub Klepiš a v nastavení rozhodl Christophe Lalancette. Čtyřmi asistencemi se v domácím dresu blýskl Kristians Rubins.

Hlasy trenérů

Václav Pletka (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme šli do dvoubrankového vedení. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé třetině nás Třinec přehrával. Vypadli jsme úplně z tempa. Třinec měl hru pod kontrolou a otočil to. Se štěstím jsme dali gól na 3:3, kdy jsme zkusili trenérskou výzvu a věřili jsme, že to rozhodčí uznají. Pak jsme přesilovku nesehráli špatně, šance tam byly, ale rozhodl gól za vyrovnaného počtu hráčů. Po dohodě jsme zkusili power play i v prodloužení, protože jsme věřili, že dáme gól. V naší situaci jsme za dva body rádi, zápas jsme otočili v posledních minutách. Přesilovky rozhodují zápasy a my je od začátku sezony nehráli dobře. Jsme rádi, že jsme dnes dva góly v této situaci dali, ale musíme na nich pořád pracovat.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Kromě prvních deseti minut, kdy jsme inkasovali dvě branky, jsme podle mě podali slušný výkon. Měli jsme to pod kontrolou. Otočili jsme zápas a až do soudného okamžiku dvě minuty před koncem jsme vedli. To nás poslalo úplně dolů. Dobře jsme bránili a nepovolili jsme soupeři žádnou gólovku. Musím ocenit náš výkon v oslabení, které jsme hráli výborně. Rozhodující gól jsme inkasovali až ve hře ve čtyřech. Nebojte se, my se z toho dostaneme a budeme zpátky tam, kde jsme byli. Nechci komentovat výroky rozhodčích. Zahraniční sudí v Lize mistrů byli skvělí, brali to s nadhledem. Naši rozhodčí vypadají, že se něčeho bojí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:23. Schleiss, 10:57. Mertl, 58:42. Klepiš, 62:58. Lalancette Hosté: 14:59. Hrehorčák, 31:18. Adámek, 38:55. Daňo Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Kvasnička, Malák, Zámorský, Šalda, Merežko, Skok – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Nenonen, Lalancette, Lev (C) – Matýs, Mertl, Urban. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Jank, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Hrbas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Addamo, Cienciala – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Daniel Hynek, Frodl Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6573 diváků

Vary porazily Kladno popáté v řadě

Karlovy Vary si poradily s Kladnem 4:3 a připsaly si tak páté vítězství nad Rytíři v řadě. Utkání rozhodl v 57. minutě svým patnáctým gólem v sezoně Ondřej Beránek. Kladnu k úspěchu nepomohlo ani vedení 3:1 na začátku třetí třetiny.

Hlasy trenérů

David Moravec (Karlovy Vary): „Vstup do zápasu byl z naší strany takový kostrbatý. Měli jsme tam pár okýnek až oken, ale díky skvělému gólmanovi jsme byli stále ve hře a nebyli jsme více potrestáni. Někdy takový zápas je, že se cítíte, jak kdybyste šli do kopce a ještě proti vám foukal vítr, ale je důležité věřit až do konce. Naše snaha a to, že jsme do toho dali všechno, nám zajistilo tři body. Byl to ale velice náročný zápas.“

Václav Skuhravý (Kladno): „Utkání bylo dvě třetiny vyrovnané, byly tam šance na obou stranách. Domácí měli více ze hry, ale my jsme zase měli vyložené šance Po dvou třetinách jsme vedli 2:1, na začátku třetí třetiny se nám podařilo odskočit 3:1 a taková výsledek bychom již měli uhrát. Svým nedůrazem před naší bránou jsme ale zápas zbytečně ztratili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:08. T. Redlich, 42:50. Černoch, 53:40. Ilomäki, 56:02. O. Beránek Hosté: 10:24. Smoleňák, 35:48. Tralmaks, 40:42. Jarůšek Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Trojna – Kusý, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Bláha, Hults, M. Procházka (A) – S. Redlich, Straka, J. Strnad – Vimmer. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Svoboda, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5419 diváků

Bruslaři zdolali dosavadního lídra tabulky i podruhé

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Litvínov 4:1. Bruslaři zdolali Severočechy i podruhé v sezoně. Vítězný gól si připsal Pavol Skalický, jenž ve 22. minutě zvýšil na 2:0, teprve pak se prosadili hosté, ale závěr patřil domácím. Branku a nahrávku zaznamenal Aleksi Rekonen.

Hlasy trenérů

David Havíř (Mladá Boleslav): „Z naší strany výborný výkon. Měli jsme dobrý pohyb. První třetinu jsme chtěli hrát na kotouči u soupeře, což se nám povedlo. Ve druhé byl Litvínov v určitých pasážích lepší, měli tam dobré věci, hlavně jejich druhá lajna. Kašičkové jsou opravdu výborní hokejisti a vypracovali si šance, ale my jsme si pomohli přesilovkou. Ve třetí třetině to pak kluci odpracovali. Velká gratulace týmu k vítězství. Hodně nám pomohl i Dominik Furch v brance. Celkově to byl v našem podání dobrý zápas.“

David Kočí (Litvínov): „Byl to těžký venkovní zápas. Oproti minulému, co jsme hráli doma (s Pardubicemi), jsme měli mnohem horší vstup do utkání. Soupeř byl dravější, vyhrával závody o kotouče, byl důraznější a držel se lépe na kotouči v našem obranném pásmu. Měli jsme s tím problémy a v podstatě po celé utkání jsme se s tím nedokázali vyrovnat a nějakým způsobem srovnat s domácími krok.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:30. Suchý, 21:04. Skalický, 52:18. Lakatoš, 58:11. Rekonen Hosté: 39:58. Koblasa Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Závora, Suchý – Malát. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Polášek, McIsaac, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Čajkovič – Berka, Jícha, Havelka. Rozhodčí Kika, Vrba – Ondráček, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3488 diváků

Hanáci mají doma formu, Liberec padl na dno

Olomouc si poradila s Liberecem 5:3, ukončila sérii tří porážek a doma vyhrála osmý zápas v řadě. O vítězný gól se v čase 44:52 postaral slovinský útočník Rok Macuh. Severočechům nepomohly k bodům ani premiérové dva góly obránce Radima Šimka v sezoně a klesli opět na poslední místo tabulky.

Hlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Měli jsme výbornou první třetinu. Po předchozích třech prohrách jsme si říkali, že chceme dobře začít a snažit se to co nejdéle udržet. Když Liberec snížil, trochu jsme znervózněli, soupeř měl potom chvilkami více ze hry. Hned na začátku třetí třetiny jsme dostali gól na 3:3 a bylo to hodně těžké, hlavně po těch prohrách. Jedna střela nakonec rozhodla, že jsme vyhráli. Je to pro nás velmi důležité vítězství. Doufám, že ve středu na něj navážeme.“

Filip Pešán (Liberec): „Do zápasu jsme špatně vstoupili. Už od prvního střídání jsme nezachytili nástup domácích a chybnými rozhodnutími jsme soupeře dostali na koně. Stejně jako v posledních několika zápasech jsme museli dotahovat. Naše speciální týmy dneska prohrály minisouboj 0:1, což podle mě rozhodlo. Po lepší první třetině pro domácí jsme totiž hru vyrovnali a pak jsme dokonce tahali za delší konec. Olomouc ale jednoduchou urputnou hrou nakonec zápas otočila. V posledních zápasech máme jednu přesilovku, nebo ji nehrajeme vůbec. Na můj vkus je to velmi málo. Myslím si, že tak strašně čistý zápas to nebyl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:56. Ondrušek, 11:18. Plášek, 30:53. Doktor, 44:52. Macuh, 59:29. Anděl Hosté: 24:44. Šimek, 34:50. Šimek, 42:28. Galvas Sestavy Domácí: Machovský – Ondrušek, T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, P. Musil, Orsava – Knotek, Nahodil, Doktor. Hosté: Kváča (Král) – Šimek, Galvas, Petrovický, Melancon, Aubrecht, Ivan, Šedivý – Flynn, Filippi, Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Ryšavý – Vlach, Jansa, Kelly Klíma. Rozhodčí Hlavatý, Lederer – Jeřábek, Obadal Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4793 diváků

Dynamo opět vede ligu

Hokejisté Pardubic porazili Hradec Králové 7:1 a oplatili tak soupeři prohru z prvního východočeského derby této sezony. K vysoké výhře přispěli dvougólový Roman Červenka či třemi asistencemi Jiří Smejkal. Pardubice se po výhře vyhouply na první místo extraligové tabulky před Litvínov. Hradec Králové vyšel bodově naprázdno po jedenácti zápasech, se kterých deset vyhrál.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 3:29. Mandát, 7:04. Červenka, 18:20. Červenka, 25:07. Vondráček, 35:22. M. Kaut, 36:40. R. Kousal, 48:50. Houdek Hosté: 38:59. Blain Sestavy Domácí: Will (Honzík) – L. Hájek, D. Musil, Kolář, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Paulovič, Rákos, Herčík. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk, Blain (A) – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, Pilař – P. Moravec, Štohanzl, Gašo – Dommers. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Zika, Šimánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků

Ostravané dali dva góly při hře bez brankáře

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:45. Demel, 33:14. Barinka, 58:30. Kalus, 59:51. Eberle Hosté: 54:34. Hyka Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, L. Kovář, Bialy – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Eberle, Říčka – Vehovský, Hašek, Lednický – Přibyl. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Kemiläinen, Moravčík, T. Tomek, Irving, Tomov, Pavlák – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – D. Vitouch, Lajunen (A), O. Hrabík – K. Hrabík, Horák, Forman – Ton, M. Vitouch, Daníček. Rozhodčí T. Cabák, R. Šír – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 049 diváků

Motor ztratil čtyřgólový náskok

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:12. Reilly, 10:28. Přikryl, 15:06. Novák, 30:37. Olesen, 34:28. Adam Kubík, 61:36. Přikryl Hosté: 23:58. Š. Stránský, 35:18. H. Zohorna, 44:14. Ďaloga, 52:02. Flek, 52:42. A. Zbořil Sestavy Domácí: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Olesen, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Ordoš, Harris, Kašlík – Adam Kubík, Přikryl, M. Beránek – Novák, Toman, Valský – Koláček. Hosté: Postava (35. Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Kos, Konečný, Rachůnek – Okál, Marcinko (C), Kollár – Boltvan. Rozhodčí Hribik, Mejzlík – Lhotský, Hnát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6324 diváků