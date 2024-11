Třinec zase padl. Hrehorčák: Všechno je proti nám, zanadával bych si

Patrik Hrehorčák gólem nejprve restartoval Třinec. Ten ještě 78 sekund před koncem třetí části v Plzni vedl. Mezitím ale přišel trest do konce utkání pro Daňa. Vyrovnání Jakuba Klepiše napřed nebylo uznáno pro postavení plzeňského hráče v brankovišti. Po trenérské výzvě domácích však rozhodčí shledali, že Schleisse předtím fauloval Hrehorčák. „Strašně nás to mrzí. Těžko se hledají slova. Zanadával bych si,“ povzdechl si zklamaný Ocelář. Škodovka v extralize po sporném vyrovnání urvala v prodloužení vítězství 4:3.

Na Třinec přišla na západě Čech největší návštěva sezony (6573 diváků). Taky proto, že téměř čtvrtinu osazenstva tvořili záchranáři, hasiči a policisté, jimž bylo utkání věnováno. Viděli duel plný zvratů a další kolaps Ocelářů, kteří z posledních třinácti extraligových duelů vyhráli dva. Tohle byla jejich pátá porážka v řadě, naopak Plzeň popáté vyhrála.

„Všechno je proti nám. Dřeme jak svině, chceme to. Jdeme si za tím. Ale pořád tam něco chybí, uděláme chybu, rozhodne nešťastná náhoda jako tentokrát. Kdybych nechtěl ze všech sil zachránit, možná by gól nepadl. Fakt nevím,“ zoufal si Hrehorčák.

Plzeňskému vyrovnání v 59. minutě předcházela nepřehledná situace. Hrehorčák šel do ohně před brankou hokejkou, ta se zlomila. „Nevím o co, jak. Puk prošel mezi nohy, skočil jsem rybičku. Dělal jsem to s nejlepším úmyslem, nevím, jestli jsem dal gól já, nebo se kotouč nějak odrazil,“ popisoval.

„Bylo dobré, že jsme si vzali challenge. Klépa ještě u střídačky říkal, že puk přešel čáru. Gól uznali jenom z toho důvodu, že mě jejich hráč podrazil. Kdyby mě nefauloval, byl jsem v brankovišti a tím pádem jdeme ven z pásma. Puk pokračoval mezi nohy, vyrovnali jsme jen tím, že mě předtím podrazil,“ líčil klíčový moment Jan Schleiss.

Do sestavy se vrátil po zranění, stejně jako obránci Zámorský a Kvasnička. Byl mu přiznán úvodní gól, za jehož autora původně označili Adriána Holešinského. Slovenský útočník tak stále zůstává střelecky na nule. „Byl jsem šťastný, že dal první gól, že to konečně odšpuntoval,“ přiznal Schleiss. „Asi čtyřikrát jsem tam dorážel, Adrián taky přiletěl s bekem. Měl jsem za to, že dal gól on. Podle videa autora změnili, ale zaplať pánbůh, že jsme ho tam doflákli oba dva. Musí si ještě počkat.“

Zatímco Plzeň měla celý týden volno, Třinec hrál ve středu doma Ligu mistrů proti Spartě a v pátek nastoupil v Liberci. S Indiány prohrával o dva góly, ale nakopla ho Hrehorčákova trefa z 15. minuty. Ve druhé části skóre otočil a měl hru pod kontrolou. „V prostřední části jsme měli samá oslabení, špatné střídání. Třetina byla z naší strany naprosto šílená. Ale neřvali jsme po sobě, nemuselo se hulákat. Jsme rádi, že jsme nakonec vyrovnali a urvali druhý bod,“ vracel se Schleiss.

Západočeši nevyužili přes měsíc ani jednu přesilovku, tentokrát si v nich pomohli dvakrát. Rozhodující trefu navíc dával Christophe Lalancette krátce po vypršení Daňova dlouhého trestu. Plzeň v prodloužení zariskovala a bez brankáře hrála v pěti proti třem.

„Šli jsme si za tím a štěstí se přiklonilo k nám. Odvolali jsme gólmana, šli to zkusit s tím, že dáme gól, což se povedlo. Když vyhrajete párkrát za sebou, hlava pracuje jinak. Věříte si víc, než když máte sérii porážek. Chcete a bušíte jak hluchý do vrat a nepadá vám to. Tohle asi hrálo roli, ale pořád je před námi spousta práce,“ řekl Schleiss.

Třinec je po dalším ztraceném utkání v opačném rozpoložení. „Ale poslední dva zápasy jsme hráli výborně. Můžeme se z toho dostat jedině dobrým hokejem. Prohry nás štvou. Bodů jsme mohli mít mnohem víc. Vždycky na konci uděláme chybu, která nás stojí výsledek. Ale podle výkonu můžeme mít hlavy vztyčené,“ uvedl Hrehorčák.