Sedlák o bestii, co straší hokejisty: Otřes mozku? Nevíte, zda je to dobré

Jako když se rozfouká tornádo. Znovu to byl Lukáš Sedlák, kterého buď zbožňujete, nebo nesnášíte. Záleží, jestli zrovna fandíte Pardubicím, nebo ne. Vynechal sedmnáct zápasů kvůli otřesu mozku, pak dva kvůli trestu. Proti Hradci naskočil v neděli do první formace k Romanu Červenkovi a hru výrazně zvedl. Pro deník Sport mluvil o nepříjemném zranění: „První, co vás ráno napadne, tak jestli už je to dobrý. Cítím se normálně, nebo ne?“ Bestii, která děsí hokejisty, znovu porazil.

Dynamo vytáhlo v neděli výkon sezony. Zaručeně, lepší číslo než proti Hradci Pardubice ještě nepředvedly. A nejde jen o výsledek 7:1. Dupaly od první do poslední minuty. Sedlák nahrál na dva góly, vlastně se dá říct, že na tři. Po faulu na něj dostal Roman Červenka trestné střílení, které proměnil.

Po otřesu mozku, který mu způsobila rána pukem ve druhém kole, se vracel do akce už podruhé. Na Spartě si s partou vyžral debakl 1:8, pak dostal dvouzápasovou stopku za faul na Vladimíra Sobotku. Proti Hradci si tedy dal repete.

Asi o poznání lepší dojem, než když jste naskočil poprvé na Spartě, co?

„Bylo to daleko příjemnější. On to vlastně byl takový podobný zápas jako na Spartě, jen mi přišlo, že v opačných rolích. Dali jsme rychlé góly, pomohli si přesilovkou. Oni útočili a my toho využili, protože jsme je párkrát nachytali a povedla se nám nějaká přečíslení. Podařilo se nám proměnit většinu šancí... Takže jo, vážně jak na Spartě a my byli tentokrát v lepší roli.“

Pardubice měly proti Hradci prakticky všechno, čím by silný tým měl disponovat. Důraz, rychlost, tlak do brány, zodpovědnost při plnění malých úkolů, ve všem jste měli navrch. Ale současně takový výkon přišel poprvé v sezoně. Trpěl jste na tribuně hodně, když věci spíš drhly?

„Z tribuny věci vidíte dokonce až tak dobře, že tušíte, co se za dvě sekundy stane. Je to těžký. Proti Hradci jsme konečně všichni dělali správné věci, správná rozhodnutí. Takhle musíme pokračovat dál. Hokej je vymyšlený, stačí plnit osvědčené principy.“

To znamená?

„Poctivou prací se vrátit na úroveň, kterou máme. Ale doteď jsme na ní nebyli.“

Trenér Václav Baďouček naznačil, že v sobotu se prohnala pardubickou kabinou dost silná bouře. Byl rozbor herních nedostatků hodně tvrdý?