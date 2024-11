Oslabená Sparta padla v Třinci: Máme nejdražší marodku. Proč seděl Daňo?

Podobný večer potřebovali jako sůl. Už zkrátka nemohli nikam uhnout. Dramatickou, vypjatou a bojovnou partii se Spartou zvládli třinečtí hokejisté lépe i díky dvěma využitým přesilovkám. Pod výhru 2:1 se rozdílovým gólem podepsal Ondřej Kovařčík, jenž slavil poprvé po návratu domů. „Smál jsem se, že už ani nevím, co se tady po výhře dělá. Je to první vítězství po mém příchodu. Doufám, že brzy přibudou další,“ věřil člen elitní letky.

Že by si pod Javorovým nepřipouštěli ani náznak paniky? Kdeže. Třinec po reprezentační pauze v extralize postupně nestačil na Mountfield, Kladno, Liberec a Plzeň. Když se do výčtu přidá prohra s Mladou Boleslav zkraje listopadu, Slezané zažili něco, co je nepotkává každým rokem.

Pokud by totiž padli i Spartou, nechali by vzpomenout na mizérii z počátku sezony 2008/09, kdy pod vedením současného sparťanského asistenta Antonína Stavjani smutnili šestkrát v řadě. „Už jsme si i říkali, že snad ani neumíme dohrát zápas a vyhrát ho. Ale já jsem fakt věřil, že to tentokrát ubojujeme,“ hlásil Ondřej Kovařčík.

Víra pomohla. Byť Třinec v první třetině vystřelil na branku jen jednou, od druhé dvacetiminutovky se síly na ledě obrátily. Domácí si pomohli přesilovkovými góly. Těsný náskok v závěru uhájili i díky celé řadě bloků, v nichž zářil hlavně Richard Nedomlel.

„Je to má práce, tak se ji snažím dělat,“ pokývl třinecký tvrďák. I další ostří hoši si vysloužili pochvalu od spoluhráče Kovařčíka: „Co tam kluci zblokovali v oslabení, to bylo až neuvěřitelné. Věřil jsem, že i díky tomu se k nám štěstí musí přiklonit.“

Bojovnost domácích ocenil i sparťanský kouč Stavjaňa. „Třinec je známý tím, že má postavenou strategii na obětavosti a blokování střel. V tomhle je dominantní a patří ke špičce,“ uznal zkušený stratég.

Úřadujícímu šampionovi pomohly i rošády v sestavě. Do elitní lajny k Růžičkovi a Nestrašilovi se posunul Kovařčík, Ciencialu s Addamem pak doplnil Sikora. Nedostalo se na nejproduktivnějšího Oceláře Marka Daňa, který ale neabsentoval ze zdravotních důvodů.

„Řeknu to takhle, v Plzni jsme zápas měli rozehraný podobně. Myslím si, že závěr jsme tam kontrolovali, ale pak přišlo vyloučení, které utkání hrubě ovlivnilo. S kolegou jsme se proto takhle rozhodli,“ odkryl třinecký asistent Jiří Raszka.

Jak už deník Sport a web iSport.cz před časem informoval, do Slezska má namířeno slovenský reprezentační obránce Patrik Koch, jenž po odchodu z Vítkovic zamířil za moře. NHL si ale zahrál jen jednou. Utah Hockey Club v úterý potvrdil hráčovo hostování u Ocelářů.

Zatímco Třinec ve třináctém vzájemném zápase se Spartou v roce 2024 urval všechny body, Pražané kousají třetí porážku za sebou. Na konci minulého týdne prohráli 2:3 po prodloužení v Mladé Boleslavi a 1:4 ve Vítkovicích.

„Máme nejspíš nejdražší marodku v extralize. Mimo je asi sedm borců ze základní sestavy. Pomáhají nám hráči z Litoměřic a juniorky. I s Champions League je to náročné, extra duely nám berou síly. I cestování je těžké, ale my se nechceme vymlouvat. Naopak pro mladé hráče to je výborná škola a zkušenost,“ dodal Stavjaňa.

Spartě momentálně chybí obránci David Němeček, Michal Kempný , Vojtěch Mozík a útočníci Filip Chlapík, Pavel Kousal, Miroslav Forman a Miikka Salomäki.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:19. Roman, 38:39. Kovařčík Hosté: 19:59. Řepík Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Adámek, Volas – Kovařčík, Nestrašil, M. Růžička (A) – Sikora, Addamo, Cienciala – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Kemiläinen, Moravčík, T. Tomek, Irving, Tomov – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – D. Vitouch, Lajunen (A), O. Hrabík – K. Hrabík, Horák, Najman – Ton, M. Vitouch, Daníček. Rozhodčí Hribik, Kika – Lederer, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 629 diváků