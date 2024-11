Kapitánovi to Sedlo. Nejprve pomohl Liberci, ale pak předvedl show 1+3

Hned za Sedlákovou exhibicí byste našli výkon Romana Willa, chytajícího poslední dny v reprezentační formě. Výsledek nese nádech domácího debaklu, ale považte, Tygři nebyli daleko od srovnání na 2:2. Z celkového pohledu hráli dobře, začali vášnivě a s energií, dlouho režírovali zápas. A v 53. minutě mohl Radim Šimek ve výborné pozici srovnat, avšak nechal vyniknout výtečného Willa.

Zahozenou tutovkou liberecký tlak utichl a hosté se vydali jistit potřebný triumf. Pardubice teprve podruhé v sezoně vyhrály tři duely za sebou po 60 minutách. „Těžké utkání, Tygříci byli zprvu daleko lepší než my. Romanu Willovi jsem po zápase řekl, ať se dobře vysprchuje a hlavně si dobře umyje prdel, protože mu ji všichni políbíme na cestě ven z kabiny. Bez něj mohlo být všechno úplně jinak,“ usmíval se kouč Jan Ludvig.

Jeho klíčový svěřenec Lukáš Sedlák svou účast při klíčových okamžicích zahájil hrůzostrašně, na konci první třetiny uprostřed hřiště a u hrazení poslal křížnou přihrávku pásmem, jenže rovnou na hůl rozjetého Jaromíra Péreze. Devatenáctiletý liberecký mládenec nelenil, prosvištěl před branku, kde si náramně položil Romana Willa a po zemi skóroval. „Menší námaz, to je hokej, stane se. Když chcete něco vymyslet, občas něco zkazíte,“ mávl nad tím rukou.

Mohl si to dovolit. Síla pardubického kapitána totiž spočívá i v tom, že po chybě nesklopí hlavu a s o to větší motivací napravit prohřešek nastoupí do dalších střídání. Byl to on, kdo zatroubil po pauze k obrátce. „Jsem rád, že jsem pomohl vzít vedení zpátky na naši stranu,“ podotkl.

S chladnou hlavou v přesilovce (nešťastný Aubrechtův zákrok) nahrál Jiřímu Smejkalovi k nejsnadnějšímu gólu sezony – stačilo nastavit hůl. Nutno zmínit, že na úsvitu akce byl Martin Kaut, jenž ve své obvyklé palebné pozici tentokrát nechal obdivované zápěstí zajištěné, čímž zmátl protivníky a poslal utajený pas Sedlákovi. A dál to znáte.

Nedlouho před koncem prostřední části Lukáš Sedlák zaperlil opět, to když se vydal na privátní výlet, až příliš snadno obehrál Radima Šimka s Tomášem Galvasem a věnoval luxusní pobídku Robertu Kousalovi. Za třetí trefu pak Sedlák děkoval Romanu Červenkovi, aby si na závěr své páteční show role prohodili a povedený výjezd uzavřel čtvrtým bodem.

Dynamo jde prokazatelně nahoru. Byť hosté předvedli bázlivější a utahanější start do bitvy, postupně přidávali a zapůsobili akcemi, které bez patřičné sebedůvěry nesehrajete. Oproti dřívějším často upachtěným výhrám vnímáte enormní rozdíl. Ale zas a znovu, stále jde o malý vzorek a nemá smysl mluvit o blyštivé dominanci. Chce to ještě několik podobně výživných zápasů.

Každopádně, Lukáš Sedlák je po dlouhých týdnech laborování s následky otřesu mozku zpět ve slibné fazoně. „Já jen doufám, že to není klasická falešná forma na začátku po dlouhé pauze,“ věří. „Hlavní je, že jsme zlomili horší výsledky z venkovních zápasů, které nám doteď moc nešly.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:22. Pérez Hosté: 27:27. Smejkal, 37:10. R. Kousal, 56:30. Sedlák, 58:21. Červenka Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský, Vlach (A), Zachar. Hosté: Will (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák (A), L. Hájek, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Herčík, Rákos, Paulovič. Rozhodčí Mejzlík, Zeliska – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6236 diváků