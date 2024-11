Polanský mezi legendami Třince: Bez slz to nešlo. Poklony přišly i z Olomouce

Komplimenty na adresu bývalého tvořivého centra házeli i Olomoučtí. „Byl to vynikající hokejista, který pro Třinec znamená hodně. Prožil tady celou kariéru. Myslím si, že to bylo velice pěkné,“ chválil trenér Mory Jan Tomajko.

Pokyvoval i Zdeněk Moták, jenž stál opodál. Na tiskové konferenci se paradoxně potkali dva bývalí kolegové, kteří před lety ordinovali Olomouci taktiku, jak na Polanského vyzrát. „Bylo tam hodně emocí,“ přiznal Moták. „Pocta legendám musí být vyjádřena.“

Než Polanského dres vystoupal pod strop Werk Areny, došlo k děkovné řeči. Kromě skandujících fanoušků a rodinných příslušníků gratulovalo i nejužší vedení v čele s prezidentem Jánem Moderem. „Musím všem poděkovat. Umožnili mi, abych se na ceremoniál připravil tak, jak se na to připravit má. Nešlo to zvládnout bez slz,“ mínil Polanský. „Pokud mi diváci rozuměli, co jsem chtěl říct, tak jsem hodně rád. Je to chvíle, na kterou se člověk připravuje jednou za život, když se mu podaří se k ní dostat. Není recept, jak to zvládnout,“ doplnila ikona.

Poté se už ale zraky přítomných upínaly k hokeji, v němž Oceláři zaspali úvod. V patnácté sekundě kohouti rozpohybovali křídla, když zmatky v třinecké defenzívě ztrestal Karel Plášek. Spokojené kokrhání jim však příliš dlouho nevydrželo. Nestrašil, Kovařčík a Daňo se postarali o obrat.

„Deset minut ve druhé třetině nás stálo celý zápas,“ zlobil se Jan Tomajko, který ani tentokrát nemohl počítat s dlouhodobě zraněnými oporami Jakubem Navrátilem či Janem Káňou. Stejně jako v Liberci postrádal ve formě chytajícího Matěje Machovského. „Má drobné zranění, které si vyžádá pár dnů,“ odhalil trenér.

Až v závěrečných minutách se Mora naplno rozjela. Rázem byla rychlejší, přesnější a kvalitnější. Ani by nepřekvapilo, kdyby srovnala, jenže na snížení Michala Kunce už nikdo nenavázal.

„Ve třetí třetině jsme nehráli špatný hokej, ale od desáté minuty jsme se začali strachovat o výsledek. Málem se to vymstilo, inkasovali jsme na 3:2. Závěr byl samozřejmě hektický,“ dodal Moták.