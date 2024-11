Frodl ucpal nory, vynuloval Plzeň: Co víc si přát, ideální páteční večer

Brankáři zamkli všechny vchody. Dominik Frodl ucpal i každou noru, červená světla odpojovat nemusel. Karlovým Varům vychytal v Plzni vítězství 3:0, rozhodla krásná trefa Tomáše Redlicha. Zbývající dvě mířily do opuštěné branky. „Vážím si toho. Když gólman řekne, že nemá radost, tak lže. Hele, vyhráli jsme, mám nulu, co víc si přát. Ideální páteční večer,“ usmíval se gólman Energie.

První západočeské derby skončilo masakrem 6:1 pro Karlovy Vary. Tentokrát bylo na góly chudší, nicméně Indiáni opět nebodovali. Po šesti zápasech, jejich vítězná série skončila po pěti utkáních. Popáté v sezoně taky nedali gól. Ale všechny předchozí nuly na jejich straně skóre přišly ještě v době, kdy i slušná příležitost byla vzácností.

Plzeň utekla z temnoty, už to není žádné utrpení. Patřil jí vstup do utkání, byla víc na puku a příležitostí měla na dva zápasy. Jenom góly pořád nedává. „Vyhráli pět zápasů za sebou, jsou v pohodě, ale holt mají hokej nastavený tak, že vyhrají třeba 2:1. A mají výborného gólmana, který chytá skvěle. Dostal jeden gól a prohráli,“ vracel se Frodl.

Jeho protějšek Nick Malík předvedl taky několik zákroků kola. Překvapila ho jen Redlichova svižná rána zápěstím ke vzdálenější tyči ze 42. minuty při přečíslení dva na jednoho. „Přiklonilo se k nám štěstí nebo um Rédi, který to nádherně vymetl. Skvělé, máme tři body. Přijeli jsme sem vyhrát, což se nám podařilo,“ liboval si karlovarský brankář.

V první třetině Energie přečkala tlak, časem se hra vyrovnala. Svižný vstup Plzně pomohl i Frodlovi. „Hned na začátku jsem se do toho dostal. Měl jsem tam i těžší zákroky. Navíc je to derby. Člověk v hlavě neuhne ani na chvíli, stav byl pořád 0:0, takže maximální soustředění a nakonec to vyšlo.“

Nejhůř mu bylo asi v úvodní části, kdy měla škodovka převahu. Ale tým držel celý zápas. „Když je to pořád 0:0, každá šmudla může rozhodnout. Za stavu 1:0 ke konci se mi puk zpoza brány odrazil od betonu těsně vedle. Ale v první třetině měli největší tlak. My úvodní třetiny občas nemáme dobré. Začínáme hrát od druhé, zatím nám to nějak vychází, rozjíždíme se, až když nám někdo udělá bububu, hele, my umíme hrát hokej. Zpozorníme a pak začneme hrát líp. Nevím, čím si to vysvětlit,“ přemítal gólman Energie.

On i Malík vynikají taky skvělou prací s holí. Frodl několikrát posílal puky dloubákem ven za modrou, jako by chtěl popohnat tým do útoku. Jen jednou nebyl úplně přesný, ve druhé třetině kotouč zachytil Rubins na středu hřiště a vypálil. Jenže trefil vyjetého Frodla do hrudníku.

„Ale podporoval jsem tím spíš defenzivu,“ smál se brankář hostů. „Občas to tam hodím, než namazat u nás v pásmu nebo hodit puk do rohu bekovi, který je pod tlakem. Ani jsem se na obránce nerozčiloval, když nebyli schopni to sami vyhodit. Víc mě naštve, když vidím, že dělají stupidní chyby. Ale tentokrát to bylo tak, že na nás Plzeň vlítla, první třetina klasika. Věděli jsme, že nebyla ideální, pak to nakopneme a budeme lepší,“ řekl Frodl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 42:37. T. Redlich, 58:28. Ilomäki, 59:40. Šír Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Kvasnička, Šalda, Zámorský, Malák, Piskáček, Merežko – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Nenonen, Lalancette, Lev (C) – Matýs, Mertl, Urban. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Hribik, Hradil – Brejcha, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna