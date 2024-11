Litvínov - Sparta 0:4. Třinec porazil Olomouc, obrat Hradce a Budějovic

Antonín Melka z Kladna a Will Reilly z Českých Budějovic • ČTK / Deml Ondřej

Sedlákovy čtyři body

Dynamo vyhrálo potřetí za sebou upevnilo si pozici na čele tabulky. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na středeční výhru proti Olomouci a prohráli druhý z posledních tří zápasů. Hostující kapitán Lukáš Sedlák se ve svém stém extraligovém zápase podílel na všech brankách Dynama a měl bilanci jednoho gólu a tří nahrávek.

Hlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Odehráli jsme nesmírně těžké utkání. Povedla se nám první třetina, v které jsme byli lepším týmem. Troufnu si říci, že jsme šli i po zásluze do vedení. Ve druhé části soupeř zápas otočil, ale stále měl náš výkon výborné parametry. Ve třetí třetině jsme chtěli zaútočit na body, bohužel jsme ale velkou šanci na vyrovnání neproměnili. Soupeř poté dokázal dovést utkání do vítězného konce. Proti favoritu ligy jsme ale předvedli velmi kvalitní výkon, na který budeme chtít hned v neděli navázat.“

Jan Ludvig (Pardubice): „V první třetině nás Liberec přehrál a byl mnohem lepší. Nás v ní výrazně podržel brankář Will. Zápas byl vyrovnaný a jsme rádi, že jsme ho překlopili na naši stranu a zároveň jsme domácí nepustili do velkého počtu šancí. Poslední tři čtyři zápasy hrajeme dobrý hokej a předvádíme výkon, který se dá opakovat.“

Góly Domácí: 19:22. Pérez Hosté: 27:27. Smejkal, 37:10. R. Kousal, 56:30. Sedlák, 58:21. Červenka Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský, Vlach (A), Zachar. Hosté: Will (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák (A), L. Hájek, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Herčík, Rákos, Paulovič. Rozhodčí Mejzlík, Zeliska – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6236 diváků

Oceláři se zvedají

Třinečtí zdolali doma Olomouc 3:2 a po sérii pěti porážek uspěli podruhé za sebou. Vítězný gól zaznamenal navrátilec do sestavy Marko Daňo. Hanáci venku podeváté za sebou nebodovali a prohráli jedenácté z dvanácti utkání na ledě soupeře v této sezoně.

Góly Domácí: 06:07. Nestrašil, 23:23. Kovařčík, 24:47. Daňo Hosté: 00:15. Plášek, 55:17. Kunc Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Jank, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Kovařčík – Cienciala, Addamo, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Čacho. Hosté: Sedláček (Beran) – T. Černý, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Škůrek, Rašner, Švrček – Fridrich, Kusko, Plášek – Kohout, Macuh, Anděl – Orsava (A), P. Musil, Kunc – Doktor, Nahodil (A), Knotek. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 943 diváků

Páté čisté konto Kořenáře

Pražané v extralize ukončili sérii tří porážek a zvítězili na ledě Litvínova. O úspěchu ve šlágru týmů z první čtyřky tabulky rozhodli třemi góly ve druhé třetině. Brankář Josef Kořenář zlikvidoval 27 střel a připsal si páté čisté konto v sezoně. Severočeši svému rivalovi podlehli už popáté v řadě, porazit ho nedokázali už třináct měsíců.

Góly Domácí: Hosté: 29:13. M. Vitouch, 30:44. O. Hrabík, 37:55. K. Hrabík, 44:59. Lajunen Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Čajkovič, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Sandberg – Jícha, Gut, Maštalířský – Havelka, Beran, Slavíček. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, T. Tomek, Kemiläinen, Mikliš, Krejčík, Tomov – Chlapík, Horák, Najman – O. Hrabík, Lajunen (A), K. Hrabík – Řepík (A), Sobotka (C), Hyka – M. Vitouch, D. Vitouch, Ton. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Hynek, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Frodl hvězdou derby

Hokejisté Karlových Varů ovládli i druhé západočeské derby sezony. Po dvou bezbrankových třetinách rozhodl vyrovnané utkání nakonec vítěznou trefou v 43. minutě Tomáš Redlich. Domácí nedokázali překonat vynikajícího Dominika Frodla, který si připsal druhé čisté konto ročníku. Indiáni tak neuspěli poprvé po sérii pěti vítězství, Energie vyhrála šestý z posledních osmi zápasů.

Góly Domácí: Hosté: 42:37. T. Redlich, 58:28. Ilomäki, 59:40. Šír Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Kvasnička, Šalda, Zámorský, Malák, Piskáček, Merežko – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Nenonen, Lalancette, Lev (C) – Matýs, Mertl, Urban. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Hribik, Hradil – Brejcha, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna

V Ostravě rozhodla efektivita

Vítkovice porazily Brno 5:2. O jejich vítězství rozhodla zejména lepší koncovka, v níž čtyřmi body za gól a tři asistence zazářil Marek Kalus. Kometa prohrála páté z posledních šesti utkání.

Góly Domácí: 05:07. Hladonik, 18:54. Zdráhal, 29:13. Nellis, 49:37. Říčka, 59:42. Kalus Hosté: 31:44. Mueller, 53:26. Cingel Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Percy, L. Kovář, Bialy – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Eberle, Říčka – Vehovský, Hašek, Lednický. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Svoboda – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Kos, Kollár, Konečný – Okál, Marcinko (C), Ekrt. Rozhodčí D. Pražák, J. Ondráček – L. Rampír, P. Šimánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 758 diváků

Kladenskou oslavu překazil Motor

Hokejisté Českých Budějovic si připsali pátou výhru nad Rytíři v řadě. Motor otočil duel na ledě posledního týmu soutěže ve třetí třetině, kdy nastřílel všechny branky. Utkání bylo další součástí oslav sta let od založení klubu a před jeho začátkem byli do kladenské Síně slávy uvedeni Jiří Dudáček, Václav Fröhlich, Miloslav Hořava starší, Vladimír Kopecký, Tomáš Plekanec a in memoriam Vladimír Markup. Rytíři poté nastoupili v alternativní zlaté barvě dresů.

Góly Domácí: 24:04. Pietroniro Hosté: 51:18. Vráblík, 53:11. Cibulka, 55:40. Doudera, 58:37. Kašlík Sestavy Domácí: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), Jarůšek – Kusý, Hults, M. Procházka – Bláha, Straka, J. Strnad – S. Redlich. Hosté: Klouček (Strmeň) – Pýcha, Reilly, Cibulka, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa – Olesen, T. Zohorna (A), Gulaš – Ordoš, Harris, Adam Kubík – Přikryl, M. Beránek, Koláček – Toman, Valský, Kašlík. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2691 diváků

Mountfield HK - Mladá Boleslav

Góly Domácí: 50:04. Šťastný, 51:03. Miškář Hosté: 07:19. Buchtele Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Batna, P. Moravec – Pilař, Kevin Klíma, Dmowski – Štohanzl, Pokorný. Hosté: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Závora, Suchý – Malát. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Frodl, Štěpánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové