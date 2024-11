Pardubice, nebo Sparta? Je hotovo, ze Švýcarska přichází velká posila

Ten příběh trval zhruba šest týdnů, do hry o Michaela Špačka se zapojily dva velké extraligové týmy. Vedle Pardubic projevila extrémně silný zájem Sparta. A ta nakonec celý transfer dotáhla. Podle informací webu iSport.cz je definitivně hotovo a akce i po administrativní stránce doladěna do konce. Sedmadvacetiletý centr opouští elitní švýcarskou NL a přichází do pražské organizace.

Naposledy Špaček nastoupil za Servette v pátek venku proti Rapperswilu, v sobotu večer proti Ajoie už nenaskočil. V dosavadních 21 ligových utkáních nového ročníku vstřelil jediný gól, na 12 brankách se podílel asistencí. Už z čísel je zřejmé, že Špaček neprožíval ideální sezonu a Ženeva rovněž ne, pohybuje se okolo desáté příčky, což je pro tak movitý klub a posledního vítěze Ligy mistrů málo.

Server iSport.cz už v polovině října psal, že se pracuje na Špačkově zpětném uvedení do extraligy, kde naposledy působil během play off 2021 v barvách Třince. S ním také vyhrál Masarykův pohár. Poté odešel do švédské Frölundy, před sezonou 2022/23 se do Švýcarska opět vrátil, tentokrát do celku Ambri-Piotta, kde si po hokejové stránce výborně rozuměl s Filipem Chlapíkem. Špaček tehdy v 50 utkáních zapsal 50 bodů, Chlapík 37.

Ale jak už bylo zmíněno, letošní přesun z Ambri do Ženevy nesplnil Špačkovi ani klubu velká očekávání, s nimiž do toho obě strany šly. A tak se dost brzy začalo spekulovat o přesunu reprezentačního útočníka do české soutěže. Pardubice sondovaly terén, nepřišlo jim však ideální už tak nadupaný kádr dál rozšiřovat a vsadilo raději na slovenské křídlo Miloše Kelemena, jenž se nepropracoval do týmu NHL z Utahu a od čtvrtku pobývá na východě Čech.

Zato Sparta vytrvala, byť splnění transferových podmínek švýcarského klubu nebylo ani trochu jednoduché. Mluvilo se o několikamiliónovém odstupném od smlouvy platné do roku 2026. Špaček měl navíc v létě od Ženevy obdržet podpisový bonus, což byla také jistá překážka v rámci vyvázání z kontraktu.

Tohle všechno už je pasé, Michael Špaček je na cestě vytunit kádr Sparty. Na místě centrů je přitom v týmu velká konkurence, vedle Romana Horáka najdete Vladimíra Sobotku, finského defenzivního psa Janiho Lajunena a Ondřeje Najmana.

Honba za mistrovským titulem dostává další grády.