Ludvig: Červ je Jimi Hendrix. Vezmu si novomanželskou půjčku na prémie

Silná osobnost svérázného Jana Ludviga zatím nezasáhla široké okolí, ale kdo byl svědkem událostí po páteční extralize v Liberci (4:1 pro Pardubice), kde v minulosti dlouho působil, tomu ihned došlo: Je to řízek. Na nového kouče Dynama čekali před kabinou jeho bývalí svěřenci i trenérští kolegové. Objímačku XXL si nenechal ujít někdejší parťák Branko Radivojevič, jenž dorazil na slavnostní úvod duelu a mnozí další. Padlo mnoho autogramů do nové liberecké kroniky, pár fotek. Trvalo, než Ludvig dorazil na tiskovku. A i na ní nešetřil pro něj typickými hláškami.

V čem všem jste byli s Pardubicemi lepší?

„Největší radost jsem měl ve třetí třetině z toho, že jsme byli schopni trochu zamknout dveře a Tygrům moc nedat. Ale celkově bylo proti nám dost gólových šancí a nebýt Romana Willa, všechno mohlo být jinak. Mám radost z toho, že poslední tři zápasy hrajeme hokej, který se dá opakovat. Hokej, s nímž se vyhrává v play off. A ne, že jednou prohrajete 1:8, pak 6:1 vyhrajete, zase prohrajete, to je o ničem… Hokej se sice hraje na góly, ale ne na krásu. Ta krása je kolikrát schovaná ve výsledcích 1:0 a 2:1. Tohle se náš mančaft musí učit, zatím se mi občas zdálo, že chceme hrát na krásu a nikoli na góly.“

Nicméně zrovna v Liberci byla ta krása přítomna v podání souhry Lukáše Sedláka, Romana Červenky a dalších jejich spoluhráčů. Váš pohled?

„Tohle já obdivuju každý trénink. Červovi říkám: Kde ses tohle naučil? Já hrál NHL, ale neumím půlku toho, co tenhle borec. Já hokej přirovnávám ke kapele. Všichni nemohou hrát jako Červ, nemůžete mít jen sólové kytaristy a houslisty, potřebujete i bubeníky a basáky. Aby tvrdili muziku. Správná je kombinace všeho. Důležité je, že naši kluci začínají být pyšní na své role, doteď podle mě chtěli být všichni sólovými kytaristy. Ale ten byl v celé historii jenom jeden – Jimi Hendrix. Mít pětadvacet takových v jednom mančaftu, to by byla sakra náhoda.“

Pod Ještědem jste se narodil, vyrůstal, emigroval odsud, nakonec se sem vrátil do organizace Tygrů a teď zase po delší pauze jako trenér Pardubic. Přepadly vás tu emoce po příjezdu?

(usmívá se) „Abych se přiznal, byl jsem se tu projít k atletickému stadionu, kam jsme se s mou paní vždycky chodili procházet. Ona šla to kolečko asi pěttisíckrát, já tisíckrát. Občas jsem tam zakopával o kousky svého srdce a duše. Protože jsem tady vyrůstal, motal se tu v areálu od svých čtyř let. Takže velice emotivní… Na Liberec mám jen krásné vzpomínky, nic negativního, poznal jsem tady a po celém světě spoustu fantastických lidí. Každopádně jsem rád za jakoukoli štaci.“

Lukáš Sedlák se nechal slyšet, že když jste vypsal prémie na „svůj“ Liberec, částku v korunách hráči přepsali na dolary. Takže v jaké měně proběhne platba do kasy?

„Hoši mě zkásli, říkal jsem jim, že si budu muset vzít novomanželskou půjčku a splácet ji dvacet let… (směje se) Zaslouží si to, pro nás všechny to byl velký zápas. Jsem si jistý, že Tygříci s námi chtěli vytřít podlahu, tak to má být. Hokej je krutý, vyhrát může jen jeden. Když se nad tím zamyslíte, kdyby nám dali v první třetině pět fíků, bylo po zápase a my šli domů se sklopeným ocasem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:22. Pérez Hosté: 27:27. Smejkal, 37:10. R. Kousal, 56:30. Sedlák, 58:21. Červenka Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský, Vlach (A), Zachar. Hosté: Will (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák (A), L. Hájek, Hrádek, Vála, Houdek, Švec – Červenka (A), Sedlák (C), Smejkal – R. Kousal, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Herčík, Rákos, Paulovič. Rozhodčí Mejzlík, Zeliska – Kajínek, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6236 diváků