Olomouc řeší gólmany. Sedláček slaví, Machovský brzy zpět. Konrád konec?

Už to byl fakt pešek... Když naskočil Jakub Sedláček do olomoucké brány, Mora prohrála. Pětkrát v sezoně to takhle platilo, až napošesté se dočkal vítězství. Proti Kladnu (4:1). „Muselo to pro něj být neuvěřitelně těžké, ale dostal se z toho a zasloužil si to za skvělou práci,“ chválil gólmana asistent trenéra Róbert Petrovický. Zatímco Matěj Machovský už by mohl být o víkendu zpátky, zdravotní stav Branislava Konráda je stále v mlze. „Uvidíme, jak se rozhodne. Zatím je tady pořád s námi.“

Konrád sledoval utkání, které Hanáci otáčeli a připsali si tak devátou domácí výhru v řadě, opřený o zábradlí poblíž VIP sektoru. Vlastně v tomto ročníku viděl, stejně jako většina olomouckých příznivců, Sedláčka v akci vůbec poprvé. Pětkrát se totiž představil venku.

„My jsme to neřešili, nesledujeme, jestli proti nám nastoupí takový, nebo makový hráč,“ popisoval kladenský asistent kouče Petr Svoboda.

Pokud to neřešili Rytíři, fajn. Ale věřte, že Sedláček se na minutáž v plecharéně těšil fest. „Čekání bylo nepříjemné. Nabízely se tam asi nějaké zápasy, kdy jsem mohl chytat, ale trenéři se rozhodli jinak. Nezbylo nic jiného než pracovat. Je to stejné, jako byste po měsíční nemoci nastoupil do práce. Všechno se vám nakupí, je to složité, ale snažíte se s tím popasovat co nejlépe,“ přirovnával.

Sedláčkova podprůměrná čísla (průměr 3,7 branek na zápas a úspěšnost 88,78 %) jsou objektivně dána tím, jak se Moře daří doma a jak venku. „Na ledě soupeře musíme něco změnit, nejde to,“ řekl.

Konkurent Matěj Machovský naopak šanci od začátku sezony pevně uchopil do svých rukou a vyprofiloval se rychle v jedničku. I když konkurent... „V létě jsem věděl, že je Machy volný a že Olomouc potřebuje dva gólmany. Byl jsem iniciátorem,“ sdělil „agent“ Sedláček překvapivou novinu. „Není nám čtyřiadvacet, už nechceme do NHL. Byli jsme spolu rok a půl na Spartě. Když sem přicházel, volal jsem mu snad jako první. Není mezi námi žádný problém, už máme něco za sebou. Bereme hokej i život trochu jinak – a tým z toho těží. Neperou se tady dva kohouti.“

Tomajkův asistent Róbert Petrovický pak prozradil, jak to vypadá s ostatními kolegy, byť zejména u slovenského reprezentanta mluvil velmi opatrně. Spekuluje se o tom, že (za HCO) už Konrád možná nenastoupí nikdy. „Machy už půjde do tréninku, věříme, že už se do toho o víkendu dostane. Není to nic vážného. A Braňo? Stále má ještě nějaké problémy. Museli byste se ho zeptat sami, uvidíme...“

V nedělním duelu otevřel skóre symbolicky Radek Smoleňák, jenž před lety v dobrém rozmaru prohlásil, že hanácký zimák pomůže natřít, aby trochu vypadal. Se Sedláčkem se pak dostal do křížku. „Seknul mě přes lapačku. Škoda, že to není jako dřív, kdy za to byla dvojka. Teď mi akorát sudí řekne, že to viděl, ale že za to nevylučuje. Když to bylo potřetí, už mě to fakt naštvalo a seknul jsem Smoliho taky. Pak jsme se tomu zasmáli. Říkal, že by to udělal taky,“ vyprávěl Sedláček.

To na straně hostů byla nálada mnohem horší. „Od nás to bylo hodně málo, musíme se zlepšit. Do tohoto srabu jsme se dostali sami, nevyvede nás z něj nic jiného než tvrdá práce,“ podotkl Svoboda.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:00. Kohout, 38:50. Doktor, 47:27. Anděl, 52:46. Škůrek Hosté: 03:55. Smoleňák Sestavy Domácí: Sedláček (A. Beran) – Ondrušek (C), T. Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Švrček – Plášek, Kusko, Doktor – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, P. Musil, Orsava (A) – Knotek, Nahodil (A), Ministr – Menšík. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), Jarůšek – M. Procházka, Hults, Kusý – J. Strnad, Straka, S. Redlich – Bláha. Rozhodčí Pražák, Šindel – Brejcha, Dědek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5116 diváků