Olomoucký úkaz. Doma sláva, venku bída. Lídr: Možná máme v hlavě blok

Už sedmnáct kol to v zápasech Olomouce vypadá, jako když přijedete na návštěvu a nedají vám najíst. Odcházíte hladoví, naštvaní a v duchu si říkáte: „Nebylo by lepší příště zůstat doma?“ Zatímco v „plecharéně“ Hanáci dominují, venku strádají. Naposledy se mohli sázkaři s dvojkou na tiketu po utkání Mory usmívat 29. září. Nic se neměnilo ani ve 23. kole, v němž Kohouti padli v Třinci 2:3. „Kdybychom věděli, čím to je, napravíme to,“ krčí rameny Michal Kunc, čerstvý reprezentant a lídr mezi olomouckými útočníky.