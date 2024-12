Jágr jako probuzení pro mlčící útočníky Kladna. Nastoupí už v pátek?

Kladno padlo jedenáctkrát z posledních dvanácti zápasů, v extraligové tabulce kleslo na úplné dno a s jistotou ví, že minimálně v příštím kole se z něj neodlepí. Přesto mohou Rytíři pomýšlet na zlepšení. Do plné přípravy se vrátil majitel klubu Jaromír Jágr a do akce by se po nepříjemné nemoci mohl vrátit už v příštím kole. „Trénoval a uvidíme v pátek, jak se bude cítit, jestli naskočí,“ prozradil po úterním tréninku kladenský trenér David Čermák, jehož tým ještě se slavnou osmašedesátkou v sestavě sbíral body po hrstech.

Poslední zápas odehrál legendární Jaromír Jágr už v polovině října na ledě Vítkovic. Tenkrát ovšem jeho icetime klesl k pouhým šesti minutám, což zvěstovalo, že s nejproduktivnějším Evropanem v historii NHL není všechno v pořádku. Posléze vyplavaly zprávy o prodělaném covidu a černém kašli a další čtvrtinu základní části se čekalo na Jágrův návrat. Ten by mohl přijít už v pátek a symbolicky znovu proti Vítkovicím.

Muž, jenž proslavil číslo 68 po celém světě, absolvoval v úterý se spoluhráči celý trénink, odpustil si pouze závěrečná kolečka kolem kluziště, při nichž usedl na lavičku. Na ní pak ještě dlouho rozmlouval s útočníkem Martinem Procházkou. Právě vedle něj a Američana Mitche Hultse nastupoval ve většině cvičení.

„Mohlo by to být oživení nejen mě, ale celého týmu. Když sloučíme myšlenky Džegra s mým pohybem a držením na puku, tak by to mohlo být dobré,“ popisoval Procházka možnou spolupráci.

Třicetiletý odchovanec Sparty byl v přípravě spolu s Hultsem nejproduktivnějším Rytířem, se startem ostré sezony ale oběma došla šťáva. Předsezonní posila ze zámoří zapsala jen šest bodů ve 24 zápasech, u Procházkova jména zase svítí hrozivá nula v kolonce gólů.

„Potkávám se s tím na každém rohu, že tahle sezona je gólově za nula. Už jsem samozřejmě zkoušel hokejku spláchnout do hajzlu, byla i přes noc u hajzlu, ale pořád nic nepomáhá. Asi budu muset zavolat nějakému šamanovi. Nevím, co ještě vyzkoušet,“ zavtipkoval bojovník Procházka.

Trenéři teď budou nejspíš doufat v to, že bodově mlčící útočníky, kteří měli podle původních plánů tvořit první útok, probudí Jágrovy zkušenosti. Pomoci by měly i celému týmu.

Vždyť v prvních dvanácti kolech, která s Jágrem odehrálo, bralo Kladno sedm vítězství. Hned po jeho vypadnutí ale přišla osmizápasová série porážek a celkově jediná výhra z dvanácti klání.

„Lidi na každém rohu se mě ptají, jak je možné, že od té doby, co není Džegr, prohráváme. Říkám, že má dobrou auru, ale fakt nevím. Těžko se to vysvětluje, sami nevíme, čím to je,“ krčil rameny Procházka.

Faktem je, že Kladno, které v úvodu sezony vyletělo do horních pater tabulky, se při Jágrově absenci postupně propadalo až na dno. Před 25. kolem mají Rytíři už čtyřbodovou ztrátu na třináctou Plzeň.

„Musíme zlepšit všechno, snažíme se pracovat na všem,“ popisoval po tréninku trenér Čermák.

Z pohledu statistik mají Rytíři nejvíce inkasovaných branek, zle si ale třeba nevedou v přesilových hrách, kde si pomohli už čtrnáctkrát a jsou osmí nejúspěšnější. Jenže zároveň při této herní situaci už sami inkasovali hrozivých pět gólů.

„Vždycky je to spíš individuální chyba. Sice nemáme špatná čísla, ale jsme v situaci, že bychom si přesilovkami chtěli pomoct ještě víc. Tlačí nás to tam,“ uvědomoval si Čermák.

Z čísel praští do očí i deset inkasovaných branek při hře bez gólmana. Kladenští při risku dali góly jen tři. „Během série, kdy jsme prohrávali, byly všechny zápasy o gól a pak další padly do prázdné brány. Někdy je lepší prohrát dvakrát 1:6 a pak vyhrát, než to mít takhle,“ popisoval kouč Rytířů.

„Je tam schéma na buly, potom je spousta tlaku do brány. Vždycky je to risk, jde o to, aby hráči věděli, na jaké pozici jsou a v jakých prostorech se pohybují,“ vysvětlil závěrem.