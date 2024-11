Zlatá sláva zhořkla. Fanoušci po otočce Motoru bouřili: My chceme Kladno

Po roce a deseti dnech od rozlučky s hráčskou kariérou se Tomáš Plekanec v pátek večer vrátil na kladenský led. Spolu s dalšími legendami Jiřím Dudáčkem, Václavem Fröhlichem, Miloslavem Hořavou starším, Vladimírem Kopeckým a Vladimírem Markupem rozšířil řady klubové Síně slávy už na 46 členů. Bývalí hráči kladenské historie dostali památeční dresy přímo z rukou šéfa Rytířů Jaromíra Jágra a vyslechli si potlesk dvou a půl tisícovek fanoušků v ochozech…

Střih a po šedesáti minutách hry se nálada rychle změnila. Potlesk vystřídal pískot, z kotle zněly pokřiky „My chceme Kladno“ a „Budíček, Kladno, budíček.“ Na hráče při odjezdu z ledu dokonce přiletěla role toaletního papíru.

Tým Jaromíra Jágra podruhé v sezoně oblékl speciální zlaté dresy a proti Motoru se chtěl odpoutat ode dna tabulky, kam v posledních dnech klesl. Úmysl hrubě nevyšel.

Rytíři sice vedli po trefě Phila Pietronira ze druhé třetiny, jenže neustále byli pod tlakem a ve třetí části kapituloval i skvěle chytající Adam Brízgala.

„Měli jsme špatný už vstup do utkání, prvních deset minut nebylo z naší strany dobrých. Pak jsme se zlepšili, měli tlak, ze kterého nám Budějovice ujížděly, a náš držel Brizgy. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že vedeme a chceme být pořád aktivní. Byli jsme ale strašně pasivní, ztráceli jsme puky, nedostávali jsme je ze třetiny. Odehráli jsme poslední třetinu katastrofálně,“ litoval domácí kouč David Čermák.

„Dva dny jsme se na to připravovali, malé hřiště je znát, je to hodně o soubojích, snažili jsme se hrát aktivně, měli jsme pár šancí, které jsme nedali. Z chyb, které se nakupily, jsme inkasovali branku, ale věřili jsme, že když budeme pokračovat v tlaku a zkusíme vzít gólmanovi oči a hodně střílet, tak by se nám to mohlo podařit,“ přidal jeho protějšek Ladislav Čihák.

„Trochu nám napověděla už šance Nicka Olesena, kdy to šlo do tyče, říkali jsme si, že není možné, aby nám to tam nepadlo,“ doplnil trenér Motoru.

Jihočeši jeho pokyny splnili na jedničku a díky dobrému clonění zapsali tři body. Nejprve srovnali ranou Romana Vráblíka od modré čáry a krátce nato vývoj otočil Tomáš Cibulka. Lauf českobudějovickým hokejistům nevzaly ani problémy s časomírou, které pokračování zápasu pozdržely. Posléze se trefil ještě Milan Doudera a do prázdné brány Matěj Kašlík.

Jihočeši přestříleli Kladno vysoko 45:25, ve třetí třetině dokonce 17:6, a zaslouženě zvítězili. Po posledním gólu domácím fanouškům definitivně došla trpělivost a z tribun se začaly linout nepříjemné pokřiky.

„Určitě to pro nikoho není příjemné, ale tak to je. Dostali jsme se do téhle situace sami a musíme si z ní pomoct,“ uvedl k napjaté atmosféře v závěru Čermák.

„Ke konci jsem moc nevnímal, byl jsem tam jak v papiňáku. Samozřejmě nás to vůči fanouškům mrzí. Každou sezonu jim slibujeme, že budeme nahoře, ale vždycky se to zatím nějak posralo. Letos navíc sto let, ambice máme velké a oproti předchozím rokům předvádíme mnohem lepší hokej. Máme ale výpadky, je to teď nahoru dolů, musíme se zvednout,“ vyhlásil Brízgala, jenž držel kladenské naděje i čisté konto až do 52. minuty.

I přes jeho snahu zůstávají Rytíři dál poslední a na třináctou Plzeň ztrácejí bod.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:04. Pietroniro Hosté: 51:18. Vráblík, 53:11. Cibulka, 55:40. Doudera, 58:37. Kašlík Sestavy Domácí: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), Jarůšek – Kusý, Hults, M. Procházka – Bláha, Straka, J. Strnad – S. Redlich. Hosté: Klouček (Strmeň) – Pýcha, Reilly, Cibulka, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa – Olesen, T. Zohorna (A), Gulaš – Ordoš, Harris, Adam Kubík – Přikryl, M. Beránek, Koláček – Toman, Valský, Kašlík. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2691 diváků