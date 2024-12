Ludvig po výhře bavil: Čte ještě někdo noviny? Kelemen je slovenskej indián

Přínos Poulíčkovy lajny byl obrovský. Sám její centr dvakrát nastřelil tyč, smůlu prolomil alespoň jednou asistencí. Sebevědomím hýřil dvoubodový Jan Mandát, pozadu nezůstal ani Tomáš Vondráček, který Východočechy uklidnil v závěru.

Už tak nabušená sestava Pardubic ještě daleko víc nabobtnala s návratem Lukáše Radila. Naopak se nedostalo třeba na Daniela Herčíka, který patří k objevům sezony. Mimo zápasové plány jej sesunul i příchod slovenského reprezentanta Miloše Kelemena, jenž se po nevydařeném zápase v Plzni posunul do druhé formace po bok Jáchyma Kondelíka a Martina Kauta.

„Miloš je dobrej indián, dobrej válečník,“ šibalsky se usmál Jan Ludvig. „Potřebovali jsme ještě jednoho indiána, náčelníků máme hodně. Indiáni jsou vždycky použitelní. Ještě ho moc neznám, ale v tréninku vypadá jako indián, v zápase vypadá jako indián... Takže je to slovenskej indián. Jsou v Tatrách indiáni?“ tázal se kouč.

Třiašedesátiletý stratég přišel na pozápasovou tiskovou konferenci v rozverné náladě. „Vyhráli jsme, že jo? Kolik to vůbec bylo? 5:3? Tak jo, berem to. Pro nás to byl fantastický zápas, ale už vím, proč má Třinec všechny ty tituly. Hraje hokej, který v play off vyhrává a není lehké proti němu hrát,“ řekl Ludvig.

Pardubický tým byl od začátku rychlejší, přesnější a kvalitnější. Zkraje druhé periody po zásluze odskočil do dvoubrankového náskoku, avšak Třinecké vrátil do hry Andrej Nestrašil. Byť úřadující šampion srovnal na 2:2 díky přesné ráně Marka Daňa, závěrečné slovo v prostřední dvacetiminutovce mělo Dynamo, když Hájkovu ránu z dálky dokonale zaclonil obrovitý Kondelík.

„Když jsme dali dva góly, nakoplo nás to. Bylo i vidět, že šance jsme měli, ale musíme se ještě víc tlačit do brány. Branky padají i nahozením od beků, jak jsme viděli, takže si z toho musíme vzít to pozitivní,“ popisoval Daňo.

I když měl Třinec velkou touhu se zápasem něco udělat, po návratu ze šaten jej bleskurychle uzemnil Jiří Smejkal. Dynamo bylo až do konce o krok napřed, výhru 5:3 uhájilo bez větších problémů.

„Narazili jsme na soupeře, který nás hodně vyzkoušel a nastavil nám zrcadlo,“ mínil třinecký trenér Zdeněk Moták. „Mám pocit, že jsme byli všude o krok později a neměli jsme ani souboje. Nedohrávali jsme je a byli jsme pomalejší. Vždycky, když jsme se dostali na dostřel a mohli doufat, že se přiblížíme, zhatil nám to gól. Hosté byli výborní, my jsme se snažili bojovat, ale to nestačilo.“

Vůbec poprvé za Oceláře naskočil někdejší Kelemenův spoluhráč z AHL Patrik Koch. Důrazný slovenský bek byl s ice timem 20:48 nejčastěji nasazovaným drakem. K tomu zapsal čtyři bloky a jeden kladný punkt ve statistice +/-.

„Odehrál dobrý zápas. Myslím si, že se potřebuje adaptovat na soutěž a taky na náš tým. Bude se zvedat, ostatně proto jsme ho brali,“ doplnil Moták.