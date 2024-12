ONLINE: Jágr gólem rozjel demolici, Šlágr pro Kometu. Plzeň vede na Hané

Zajíček opět neprůstřelný

Litvínovští hokejisté zvítězili na ledě mistrovského Třince 1:0. Gólman Šimon Zajíček neinkasoval ve druhém utkání za sebou, neprůstřelnost prodloužil na 143 minut a 30 sekund. Jedinou branku vstřelil ve 12. minutě slovenský útočník Maxim Čajkovič. Oceláři nedali gól potřetí v sezoně, poprvé doma.

Ohlasy trenérů

Jiří Raszka (Třinec): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, vytvořili jsme si několik gólových šancí. Mrzí nás, že jsme se nedostali do vedení, protože branka, kterou jsme inkasovali, nám trošičku vzala vítr z plachet a hra se vyrovnala. Další dvě třetiny to byl boj o každý centimetr ledu. Soupeř kvalitně bránil, byl silný v předbrankovém prostoru, i proto jsme se nedostávali k dorážkám. Brankář hostí taky podal dobrý výkon. Těžký zápas a bohužel, když neskórujete, tak se body berou těžko.“

David Kočí (Litvínov): „Velice těžký zápas. Přijeli jsme s pokorou a chtěli hrát poctivý hokej. Prvních deset minut jsme měli trošku slabších, ale postupně jsme se do zápasu dostali. Velice důležitý byl gól na 1:0. Potom jsme trpělivou a zodpovědnou hrou dozadu, podpořenou výborným výkonem gólmana, dotáhli zápas do vítězství.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:53. Čajkovič Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Koch, Jank, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Kovařčík – Cienciala, Addamo, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Teplý – Dravecký (A), Roman, Čacho – Hrehorčák. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Čajkovič – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Koblasa – Jícha, Gut, Maštalířský – Havelka, Kordule. Rozhodčí Hradil, Jiří Ondráček – Lederer, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 549 diváků

Kousal řádil proti Energii

Hokejisté Pardubic porazili Karlovy Vary 5:1, v domácím prostředí si připsali jedenáctou výhru v řadě a v čele soutěže mají i nadále náskok pěti bodů před Litvínovem. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Dynama podepsal Robert Kousal, tři asistence zaznamenali Lukáš Radil a David Musil.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Pardubice): „Odehráli jsme dobré utkání. Měli jsme tam jedno zaváhání v první třetině během oslabení, které jsme zahráli špatně. To byl asi jediný moment, kdy jsme soupeři sami nabídli gól. Myslím, že celé utkání jinak bylo v naší režii a zaslouženě jsme vyhráli.“

Pavel Patera (Karlovy Vary): „Samozřejmě respektujeme sílu Pardubic, ale dnes jsme to nebyli my. Ještě jsme měli celkem slušný začátek, ale pak jsme to Dynamu nabídli. Pardubice mají kvalitní tým, který toho využil. Výkon od nás rozhodně nebyl takový jako v předchozích zápasech.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:05. R. Kousal, 15:22. Paulovič, 26:02. Čerešňák, 49:08. R. Kousal, 58:57. Vondráček Hosté: 06:52. Gríger Sestavy Domácí: Will (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, Vála, J. Zbořil, Hrádek, Tvrdík – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, R. Kousal, Radil – Mandát, Poulíček, Vondráček – Herčík. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Plutnar, Mamčics, Rulík, Postl – Čihař, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, O. Procházka – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Barek, Mejzlík – Lhotský, Hnát Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10.024 diváků

Spartě nestačil ani Irvingův hattrick

Brněnští hokejisté vyhráli na ledě Sparty 4:3. V pražské O2 areně Kometa uspěla potřetí za sebou a utnula tak sérii čtyř zápasů bez vítězství. Pražané, v jejichž dresu se hattrickem zaskvěl obránce Aaron Irving, neuspěla před svými diváky po šňůře osmi výher. Vítězný gól dal Andrej Kollár, jenž v čase 56:58 zvyšoval na 4:2. Tři body za gól a dvě nahrávky si v dresu Brňanů připsal útočník Jakub Flek.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Sparta): „Myslím, že jsme měli při hře pět na pět dobrou první třetinu. Vytvořili jsme si tam i hodně šancí, bohužel jsme dneska při hře pět na pět gól nedali. Myslím, že jsme dostali Brno do hry oslabeními, ať už to bylo ve čtyřech proti pěti, nebo jen ve třech. Když jsme hráli hodně v útočném pásmu a vytvářeli jsme si šance, v tom momentě následovalo oslabení, včetně dlouhého tři na pět. Úplně pak dostal Brno do hry gól 20 sekund před koncem třetiny. Ve třetí třetině byl z psychologického hlediska pro Brno pochopitelně důležitý třetí gól. Měli jsme nějaké šance, ještě pak i při hře bez brankáře, ale nedostali jsme to tam.“

Kamil Pokorný (Kometa Brno): „Sparta měla dobrý nástup a dala gól v přesilové hře, o kterých víme, že je mají výborné. Pro náš přišel šťastný moment v závěru třetiny, kdy jsme srovnali na 1:1. Ve druhé třetině tam byly momenty, kdy nás Sparta v našem pásmu zmáčkla a využila výhodu v šesti proti pěti, ale nám se podařil zase jeden z brejků, který jsme zakončili na 2:2. Ve třetí třetině to bylo kdo s koho, nám samozřejmě hrozně pomohl třetí gól, jímž jsme se konečně dostali do vedení. Z brejku jsme pak dali i čtvrtý, v závěru to ale bylo ještě drama. Musím ocenit výkon celého mužstva v čele s gólmanem Michalem Postavou, který zachytal výborně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:17. Irving, 30:41. Irving, 57:38. Irving Hosté: 19:41. Flek, 32:21. Rachůnek, 43:14. Gulaši, 56:58. Kollár Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – O. Hrabík, Sobotka, Řepík – Najman, D. Vitouch, K. Hrabík – Hyka, Špaček, Chlapík (A) – Ton, M. Vitouch, Forman (C) – Daníček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ďaloga, Beaudin, Gulaši (A), Němec, Bartejs, Svoboda – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Ekrt – Okál, Kollár, Konečný – Kos. Rozhodčí Pražák, Zeliska – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena, Praha

Drtivá třetina pod vedením Itala

Kladenští hokejisté vyhráli na ledě Mladé Boleslavi 6:2, ukončili sérii série čtyř porážek a připsali si druhou výhru z posledních 14 zápasů. V tabulce poslední Rytíři duel rozhodli v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Dvěma góly se pod jejich výhru podepsal italský reprezentační obránce Phil Pietroniro, skóroval i Jaromír Jágr. Hrající majitel Kladna tak posunul vlastní rekord coby nejstarší střelec historie soutěže.

Ohlasy trenérů

Martin Slánský (Mladá Boleslav): „Doplatili jsme na lehkovážný vstup do první třetiny, kdy jsme udělali hrubé chyby a Kladno všechny šance využilo. Od druhé třetiny už jsme byli daleko lepší, měli jsme dobré střelecké příležitosti, ale v úvodu jsme urazili hokejového boha. Musím ale poděkovat našim divákům, kteří i přes to skóre fandili až do konce zápasu.“

Petr Svoboda (Kladno): „Měli jsme dobrý vstup do utkání a jsme rádi, že nám to tam konečně napadalo. Ve druhé třetině na nás Boleslav vlétla, tlačila nás a měla spoustu šancí, ale paradoxně jsme ji vyhráli 1:0. Gól na 6:0 nás už uklidnil a pak už je jenom škoda toho závěru, že jsme v oslabení dostali gól.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:42. Gardoň, 53:29. Jánošík Hosté: 02:30. Jágr, 07:16. Pietroniro, 09:08. Pietroniro, 12:49. Mendel, 28:26. Smoleňák, 46:17. Jarůšek Sestavy Domácí: Furch (13. J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Buchtele – Junttila, Hradec, Lakatoš – Gardoň, Suchý, Rekonen – Dvořáček, Závora, Malát. Hosté: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Šenkeřík, Pietroniro, Hanousek, Vandas, Nemčík – Tralmaks, Filip, Pytlík – Jarůšek, Melka, Smoleňák (C) – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Straka – Kusý. Rozhodčí Pilný, Květoň – Svoboda, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3608 diváků

Hradci se na Ostravany daří

Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Vítkovic 4:1 a ve vzájemných duelech s Ostravany uspěli pošesté za sebou. Mountifield tak zabral po posledních dvou porážkách a venku uspěl poprvé po sérii čtyř proher. Vítkovice se vrátily před vlastní publikum o třech utkáních na kluzištích soupeřů a nenavázaly na výhry v Českých Budějovicích a v Kladně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:13. Zdráhal Hosté: 02:36. Bunnaman, 30:42. Pilař, 51:17. Dmowski, 58:27. Dmowski Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Prčík, L. Kovář, Percy, Urbanec, Glos – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Rihards Bukarts, Yetman, Roberts Bukarts – Hašek, Eberle, Vehovský – Říčka. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A) – Pilař, Batna, Bunnaman – Pour, Perret (A), Tamáši – Jergl, R. Pavlík, Miškář – Šťastný, A. Novotný, Kevin Klíma – Dmowski, P. Moravec. Rozhodčí T. Cabák, R. Šír – P. Blažek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 327 diváků

České Budějovice - Liberec 2:1p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:19. Olesen, 62:20. Olesen Hosté: 58:59. Lantoši Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Pýcha, Reilly, Cibulka, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Kubíček – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Kašlík – Adam Kubík, Přikryl, M. Beránek – Koláček, Toman, Valský. Hosté: Král (Kváča) – Šimek (A), Galvas, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, A. Musil (A), Lantoši – Pérez, Zachar, Faško-Rudáš – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský, Vlach (C), D. Pekař. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Brejcha, Gerát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6062 diváků

Olomouc - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:26. Orsava, 31:34. Kusko Hosté: 11:14. Schleiss, 22:52. Lalancette, 25:45. Nenonen Sestavy Domácí: A. Beran (Žukov) – T. Černý, Sirota, Škůrek, Ondrušek (C), Rutar, Řezníček, Švrček – Doktor, Kusko, Plášek – Kohout, Macuh, Anděl – Orsava (A), Nahodil (A), Kunc – P. Musil, Knotek, Ministr. Hosté: Malík (Hrenák) – Šalda, Rubins (A), Kvasnička, Malák, Piskáček, Skok, Merežko – Rohlík, Simon, Elson – Holešinský, Klepiš, Schleiss (A) – Měchura, Lalancette, Nenonen – Lev (C), Mertl, Matýs – Urban. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc