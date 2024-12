Flek po Spartě: Už bylo zle. Z O2 areny má další radostnou vzpomínku

Prozraďte, co znamená, že bylo zle? Hrozily pokuty?

„Ne, to určitě ne. Ze strany vedení tam žádné zle nebylo, naopak nám všichni říkali, ať máme klidnou hlavu, že to není o nikom jiném než o nás. Je to sice klišé, ale je to tak. Když se do téhle situace dostanete, tak nikdo jiný než vy vám nepomůže. Jsem rád, že nám i vedení vyjádřilo podporu. Každý si vzal v kabině slovo, nějak jsme si to tam vyříkali, ale ne stylem, že bychom řvali jeden po druhém. Spíš si k tomu každý řekl něco, každý dostal prostor mluvit. Jsem rád, že jsme to zvládli a doufám, že jsme to nakopli správným směrem.“

Je speciální, že se to povedlo zrovna na Spartě?

„Já to tak asi mám. Říkal jsem to v několika rozhovorech, že každý zápas chceš vyhrát, ale přece jenom na Spartu je možná o trošičku víc motivace. Zvlášť na ledě soupeře. Mám rád, když na hokeje chodí hodně lidí, i když je to, dá se říct, nepřátelské prostředí. Mě ale tyhle zápasy ohromně baví a strašně si je užívám.“

I vás ale přijela podpořit velká skupina fanoušků.

„Psal jsem si s kluky z kotle a věděli, že jich pojede hromada. Bylo je neskutečně slyšet a i jim patří obrovský dík za výhru.“

Co nakonec rozhodlo?

„Rozhodně týmový výkon a obětavost. Konečně nám tam napadaly nějaké góly a nedostali jsme jich víc. Vždycky když jsme dali tři čtyři góly, tak jsme dostali pět. Jsem rád, že jsme to zvládli a je to cennější na ledě tak silného soupeře, protože kluci jsou fakt našlápnutí.“

Bodovala celá vaše lajna. Znamená to, že už si to sedá?

„Jsem rád, že nám to s kluky sedlo. Takhle jsme odehráli několik zápasů a měli jsme tam na můj vkus hodně šancí, které jsme neproměnili. Jsem rád, že jsme si to teď načasovali a konečně nám to tam taky napadalo.“

S Tomášem Rachůnkem jste si navzájem asistovali u gólu. Vzpomněl jste si na spolupráci z Karlových Varů?

„Říkali jsme si to už několikrát. Odehráli jsme spolu takhle několik zápasů a vždycky jsme šancí měli dost. Akorát ne a ne to tam padnout. Tomáš hrál výborně a Cingi (Lukáš Cingel) nás super doplnil. Jsem rád, že jsme pomohli týmu, ale daleko cennější je týmová výhra. Jsem rád, že jsme to zvládli a dokázali si, že i na ledě takhle silného soupeře umíme hrát dobrý hokej. Teď si to jenom přenést dál.“

První gól vám přitom sebrala trenérská výzva. Jak jste situaci viděl?

„Když jsem na to koukal na kostce, tak tam puk nebyl vidět a Zbóřa (Adam Zbořil) do Kovyho (Jakuba Kováře) fakt zajel razantně, takže jsem si říkal, že to asi neuznají. Ale z ledu jsem viděl, jak se puk odráží od tyčky, viděl jsem, že je pod Kovym v rozkleku. Já jsem viděl, že je pod ním. Ale z kamer puk vidět nebyl. Zbóřa šel do něj ostře, bylo to 50 na 50. Teď nám to může být jedno.“

Ukázalo i tohle vaši mentální sílu?

„Sparta byla dvakrát ve vedení, takže to ukázalo charakter týmu a proti takovému soupeři, jako je Sparta, je to ještě cennější výhra. Musíme se od toho odrazit, hrát tak proti každému a sezona bude dobrá.

Jaký byl návrat do O2 areny po zlatém mistrovství světa?

„Na tuhle halu už asi do konce života budu mít nejkrásnější vzpomínky. Jsem rád, že teď jsem k nim přidal další radostnou, i když trochu menší. Skvělé.“

Tenhle zápas se původně mel hrát na Letné pod širým nebem. Nemrzí, že to neklaplo?

„Už před zápasem jsem říkal, že mě to trošku mrzí. Nevím, jaké byly okolnosti, proč se to zrušilo, ani se v tom nechci nějak hrabat. Na ten zápas jsem se obrovsky těšil, vždycky je to něco speciální, zvlášť s takovým rivalem jako je Sparta. Mohlo to být neskutečné, co se dá dělat.“

Nyní vás čeká další reprezentační akce. Těšíte se?

„Ohromně se těším, protože pro mě je vždycky nároďák obrovská čest, takže když jsem zdravotně jenom trošku v pořádku, tak vždycky rád jedu a vážím si důvěry trenérů. Těším se na kluky, je to jiné prostředí než s kluky, se kterými se vídám denně v Kometě. Těším se na kluky, se kterými jsme byli v Praze, i na ostatní. Třeba Filip Chlapík je můj skvělý kamarád.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:17. Irving, 30:41. Irving, 57:38. Irving Hosté: 19:41. Flek, 32:21. Rachůnek, 43:14. Gulaši, 56:58. Kollár Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – O. Hrabík, Sobotka, Řepík – Najman, D. Vitouch, K. Hrabík – Hyka, Špaček, Chlapík (A) – Ton, M. Vitouch, Forman (C) – Daníček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ďaloga, Beaudin, Gulaši (A), Němec, Bartejs, Svoboda – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Ekrt – Okál, Kollár, Konečný – Kos. Rozhodčí Pražák, Zeliska – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena, Praha