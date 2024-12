Kladno jako přes kopírák i s Jágrem. Kouč navrhl obměnit kádr či trenéra

Jaromír Jágr naposledy oblékl zápasový dres svého Kladna 16. října ve Vítkovicích. Na ledě strávil jen lehce přes šest minut a z rytmu utkání na dlouho vypadl. Trápila ho nemoc, konkrétně se mluvilo o covidu, černém kašli a následných dýchacích obtížích. Po více než měsíci a půl od odchodu na marodku je však šéf Rytířů zpátky.

Jágr se do sestavy vrátil v nejvhodnější možnou dobu. Rytíři bez jeho příspěvku vyhráli z posledních dvanácti zápasů jediný a z klidných vod se propadli na dno tabulky. Číslo 68 mělo pomoci jak celému týmu, tak bodově se trápícím útočníkům Mitchi Hultsovi a Martinu Procházkovi. Právě po jejich boku ve třetí řadě nastoupilo.

„Blbě se to hodnotí, nemyslím, že by to bylo úplně špatné. Samozřejmě tam jsou ještě věci, které by to chtělo doladit, ale je na čem stavět,“ hodnotil nově vzniklou souhru Procházka.

Výsledkovou bídu Kladna ale neprolomil ani ten nejpovolanější. Jágr se v prvních střídáních zahříval do provozní teploty, pak ze hry vypadl kvůli sérii vyloučení. Znovu potvrdil obrovskou sílu v osobních soubojích, na přesilovce ovšem žádnou větší šanci nevypracoval.

„Pro něj je to strašně těžké, hrozně dlouho netrénoval. Zrovna on, který je zvyklý trénovat denně. Na to, jak krátce trénuje, tak nevypadal vůbec špatně,“ chválil domácí trenér David Čermák.

Nestárnoucí matador se do statistik zapsal jen při prvním inkasovaném gólu. Při brejku Vítkovic se paradoxně velmi dobře vrátil. Jenže Hults si nepokryl dojíždějícího Jana Bambulu a hosté srovnali.

„Byla tam střela od obránce, teč, já to chtěl dorazit a puk skončil za bránou. Prohraný souboj, blbý pohyb a z přečíslení jsme dostali gól. Začalo to tam, že jsme prohráli souboj za brankou soupeře. Je to jako přes kopírák. Začátky zápasů jsou dobré, vedeme a pak to skončí takhle. Vůbec nevím, co k tomu teď říct,“ krčil rameny Procházka.

Ve druhé třetině to byla ze strany Jágrovy družiny křeč. Rytíři soupeře přestříleli, ale Ostravané byli extrémně produktivní. Využili hezkou souhru i chybu kladenských obránců a rázem se honosili dvougólovým vedením, které ještě navýšili necelých pět minut před koncem zápasu.

„O hlavách to je hodně, ale snažíme se být dobře nastavení. Vidíte, jak do zápasů jdeme, začátek je vždycky dobrý, soupeře přehráváme. Většinu zápasu nehrajeme špatně, ale pak je vždycky výpadek, kdy uděláme kraviny a darujeme soupeři góly. Pak už se to těžko dohání,“ litoval útočník Rytířů, kteří padli počtvrté v řadě.

Vítkovice naopak vyhrály dvakrát po sobě poprvé od konce října. Tehdy udolaly Liberec a Plzeň, tentokrát přišel úspěch v Českých Budějovicích a v Kladně. „Hodnocení je pozitivní, přijeli jsme sem za každou cenu vyhrát. Zápas byl nahoru dolů, šance střídala šanci a my byli produktivnější v přečíslení. Jsme spokojení se třemi body a trip hodnotíme pozitivně,“ pochvaloval si vítkovický kouč Vlastimil Wojnar.

A domácí strana? Z tribun, na něž dorazilo 1891 diváků, se v posledních minutách linula píseň „Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo.“ Rytíři se musí hrabat z další výsledkové krize. Co by mohlo pomoci? „Buď obměnit kádr, nebo trenéra,“ zamyslel se Čermák.