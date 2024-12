Vítkovický strašák jménem Hradec. Hrdina zaskočil v obraně: Nic nového

Zápas 26. kola byl dlouho vyrovnaný. Na hradeckou stranu jej naklonil až Radek Pilař, který obvykle nastupuje v útoku. Tentokrát šel ale níž. „V obraně jsem hrál po delší době, ale zhruba vím, co čekat. Pro mě nic nového,“ popisoval osmadvacetiletý univerzál.

Kouč Tomáš Martinec jej nasazoval i do hry ve čtyřech. „Jindy chodím při oslabení do útoku, ale teď to vyšlo tak, že někdo z beků byl vyloučený, takže jsem tam šel já. Povedlo se to uhrát v pohodě,“ usmíval se Pilař.

Přínos poctivého pracanta vychválil i sám trenér. „Je pro nás důležité, že dokáže hrát na obou postech. Jsme rádi, že se do Hradce vrátil. Dal důležitý gól, takže jsme spokojeni,“ hlásil Martinec.

Překvapivý hrdina duelu už několik sezon pendluje mezi Mountfieldem a druhou nejvyšší soutěží. Ještě nedávno bojoval v Prostějově, kde v osmnácti zápasech čtyřikrát asistoval. Na gól si však musel počkat až po přesunu o level výš. „Těžko říct, čím to bylo, že jsem se v Prostějově neprosazoval. Šance tam byly, ale nepadalo to. Celkově se nám nedařilo, což mě mrzí, protože o tom angažmá jsem měl jiné představy,“ uznal navrátilec.

Druhou trefu v sezoně zapsal ve Vítkovicích, navíc se jednalo o branku vítěznou. Dlouho vedli Hradečtí jen o gól, v závěrečné třetině je ale uklidnil Ryan Dmowski. V prvním případě krátce po vhazování, v úplném závěru při vítkovické powerplay.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, brzy jsme dali gól. Pak přišla přesilovka, kdy jsme mohli odskočit. Vítkovice ale zlepšily pohyb i souboje a zaslouženě vyrovnaly. V kabině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny jsme tempo zvýšili. Myslím si, že ve třetí části jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. Důležitým faktorem bylo oslabení,“ zdůraznil Martinec.

Jeho celek ubránil pět početních nevýhod. Navíc proti týmu, který byl v přesilovkách doteď nejlepší. „Budeme na tom muset znovu zapracovat, ať příští zápas zase rozhodují,“ věděl Jan Bambula.

Ke klesajícím procentům využití přesilovek nahrává i absence kanonýra Jindřicha Abdula, jenž kouči Vlastimilu Wojnarovi schází už týden. „Ráno byl na tréninku, ale ještě se necítil. Věříme, že hned po reprezentační přestávce by mohl být,“ prozradil vítkovický asistent Radek Philipp.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:13. Zdráhal Hosté: 02:36. Bunnaman, 30:42. Pilař, 51:17. Dmowski, 58:27. Dmowski Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Prčík, L. Kovář, Percy, Urbanec, Glos – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Rihards Bukarts, Yetman, Roberts Bukarts – Hašek, Eberle, Vehovský – Říčka. Hosté: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Pilař – Batna, Bunnaman, Pour – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Kevin Klíma, Dmowski – P. Moravec. Rozhodčí T. Cabák, R. Šír – P. Blažek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 327 diváků