Moták: Za výsledky jsem nejvíc zodpovědný. Obránci? Ulevil jsem si

Z různých stran to slyšíte několik týdnů: Co je s Třincem? Kdy se zvedne? Nejúspěšnější tým této dekády se stále nevyhrabal z krize, kterou s sebou táhne už od září. Nedávno bodoval pětkrát v řadě, jenže před prosincovou reprezentační pauzou padl s Pardubicemi i Litvínovem. Krčí se na 12. místě tabulky a otázky padají dál. „Situace je samozřejmě neuspokojivá, o tom se nemá cenu bavit. Cítí to všichni. Snažíme se na tom dělat a pracovat,“ líčí hlavní trenér Ocelářů Zdeněk Moták v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz

Za tíživou situací šestinásobného extraligového šampiona stojí několik faktorů, především dlouhodobé absence opor. Od play off až do listopadu scházel Martin Růžička, v posledních týdnech hojil rány i Libor Hudáček. S přetrvávajícími komplikacemi zápolí Jakub Jeřábek s Martinem Marinčinem, kteří stejně jako Marian Adámek nebudou k dispozici při pátečním šlágru na Spartě.

Až na zraněného Justina Addama budete poprvé v sezoně v útoku téměř kompletní. Pomůže to ke zlepšení produktivity?

„Produktivitu potřebujeme zvednout, to je jasná věc. Mnoho hráčů nastupovalo s různými zraněními. Ono se to potom projevilo, když se ta zranění zhoršila. Je to případ třeba Martina Marinčina, který nastupoval zraněný. V sezoně to tak prostě je, tomu se nevyhneme. Jsem rád, že se pomalu dostáváme k optimální sestavě alespoň v útoku. Snad se nám formace podaří zkonsolidovat tak, abychom měli v útočné fázi obrovskou sílu. V obraně to optimální nebude ještě nějakou dobu.“

Ano, schází vám tři klíčoví beci.

„Zdravotní stav