Boleslav - Olomouc 3:4p. Fridrichův hattrick, velká bitka na konci třetiny

Úvodní minuty se odehrávaly v poklidu, jak kdyby potřebovali hráči obou celků nějaký čas na návrat do zápasového tempa po reprezentační přestávce. Na začátku 15. minuty ale poslal hosty do vedení Fridrich, jenž se vrátil do sestavy Kohoutů po třech týdnech.

Domácí střídačka sáhla ještě k trenérské výzvě v naději, že sudí u videa odhalí Kuskovu hru vysokou holí, puk ale podle všeho zasáhl před Fridrichem domácí Lintuniemi. Místo odvolání gólu čelili Mladoboleslavští přesilovce, odolali ale bez větších potíží. Jen 26 sekund před koncem třetiny tak mohl vyrovnat Pyrochta.

Ve 23. minutě si ale hosté vzali těsný náskok zpět, poté co až za Furchova záda propadlo Řezníčkovo nahození. Odpovědět mohl záhy Malát, strážce hostující branky Machovský byl ale pozorný. Ve 28. minutě měl naopak šanci zvýšit Menšík, únik ale nedovedl do gólové tečky.

Rekonen ve 36. minutě nezamířil v dobré šanci přesně, ale o pár sekund později si zlepšil náladu, protože tečí Pavlíkovy rány zařídil vyrovnání. Hodně rušno bylo v samém závěru - Kohout zakončil těsně po siréně, odstartoval tak hromadnou bitku, při níž si vysvětlovali ručně názory všichni hráči na ledě mimo gólmanů.

Přestože zápas skončil po trestu do konce utkání pro Macuha, výsledkem bitky byla dvouminutová přesilovka pro Hanáky, v níž na začátku třetího dějství pálil nebezpečně bez přípravy z kruhu Fridrich. Švrčkův krosček ve 44. minutě naznačil, že vášně ještě zcela neochladly, ani Bruslaři ale nebyli v početní výhodě úspěšní.

Již při hře v pěti na obou stranách prověřil Machovského pozornost Pyrochta. V 50. minutě šli Olomoučtí potřetí do vedení. Osamocenému Sirotovi se věnovali tři hráči Mladé Boleslavi, dopřáli tak hodně prostoru Fridrichovi a ten podruhé překonal Furcha, když zacílil přesně z prostoru mezi kruhy.

V 54. minutě se povedenou individuální akcí zaskvěl Pyrochta a znovu srovnal účty nejen mezi oběma soupeři, ale i ve střeleckém minisouboji s Fridrichem. O chvíli později mohl rozhodnout Skalický, jenže Machovský byl proti a rozhodnout muselo prodloužení.

V něm se brzy provinil proti pravidlům Lakatoš, Kohouti sáhli k oddechovému času a byli úspěšní. Po 17 sekundách přesilovky měl poslední slovo Fridrich.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:35. Pyrochta, 36:10. Rekonen, 53:40. Pyrochta Hosté: 14:04. Fridrich, 22:14. Řezníček, 49:26. Fridrich, 61:06. Fridrich Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, F. Pavlík, A. Čech – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Suchý, Gardoň – Dvořáček, Závora, Malát – Malínek. Hosté: Machovský (Žukov) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rutar, Švrček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Doktor. Rozhodčí Mejzlík, Zeliska – Kajínek, Rampír Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2722 diváků