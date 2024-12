Kázání i koledy, Koch drtil sparťany: Jako zeď! Sobotka v roli „zlého“ Santy

Ještě než se rozjela hokejová vřava, ukázali rivalové pěkné gesto. Obě organizace se rozhodly darovat hračky dětem z oblastí, které v letošním roce zasáhly ničivé povodně. Palec nahoru!

Na ledě už pro smír nebyl prostor. Při comebacku po zranění to poznal třeba Pavel Kousal, jehož na modré čáře ukázkovým hitem skolil Patrik Koch. Později ještě v podobném prostoru zaúřadoval Tomáš Kundrátek.

Strkanice v duelu znesvářených stran tradičně nescházely. Čtrnáctý vzájemný střet v rámci jediného roku otevíral dřívější rány, některé nové způsobil při třetím startu po přesunu ze zámoří řádící Koch. Kromě Kousala si u mantinelu vychutnal Michala Vitoucha, Kryštofa Hrabíka nebo Michaela Špačka.

„Říkal jsem klukům, že když jsem do něj najel v prvním tréninku, bylo to jak do zdi. Lituji soupeře, kteří proti němu musí hrát,“ uznal přednosti urostlého slovenského obránce nakonec vítězný střelec Ondřej Kovařčík, který se v 52. minutě prosadil dorážkou z prostoru před brankou.

Ještě předtím se ovšem u videa řešil zákrok tvrďáka Kocha proti Špačkovi. Útočník si u mantinelu počínal nešikovně, takže ho Ocelář ostře uzemnil. Rozhodčí nejprve vynesli trest, po konzultaci ho ovšem odvolali. „Víte, můžete mít nějaké zprávy, že o faul nešlo, ale rozhodčí rozhodnou podle sebe. Už jsem to zažil,“ pravil Moták, že jistotou neoplýval.

K obecně atraktivnímu hernímu obrázku pomohlo, že střední pásmo místy prakticky zanikalo. Atraktivní směnu šancí jako první využil Marko Daňo, když po samostatném úniku navrátilce Libora Hudáčka zcela nečekaně zametl kotouč mezi betony překvapeného Josefa Kořenáře. Asistující šikula v dresu Třince si při zdárné akci zajistil 200. soutěžní bod.

Sobotka jako „špatný“ Santa Claus

„Byl to dobrý návrat, kluci mi pomohli. Škoda nájezdu, ale nevadí, protože jsme z něj rovnou dali gól. Marko mi říkal, že puk dával do branky, střela prošla,“ těšilo Hudáčka. „Se Spartou je to v podstatě celostátní derby. Na ledě to poznáte, hraje se víc do těla, všechno více vybičované. Už se nemáme čím překvapovat.“

Premiérový bod pro změnu odškrtl zadák Sparty Dominik Pavlák, který pomohl Pražanům zosnovat reakci po 66 sekundách. Nahození mladého beka totiž strojově přesně tečoval Michal Řepík – 1:1. A jakmile Oceláři zase začali přikládat pod vysokou pecí, kuriózně sražená střela Janiho Lajunena zapadla přesně do horního růžku branky Ondřeje Kacetla.

Jenže ani obrat domácímu celku nestačil. Vladimír Sobotka si totiž ve sváteční atmosféře zahrál na Santu Clause a naivní ztrátou před vlastní klecí umožnil snadné zakončení Andreje Nestrašila. „Byl to nešťastný gól,“ lamentoval sparťanský asistent Otakar Vejvoda. „Ale takový je hokej, jsme lidi, chyby se stanou. Myslím, že to kluci neřešili. Nicméně maličkosti rozhodují. Špatná rozehrávka…“

Poslední uštknutí si pak v závěrečné části připravil Kovařčík, třebaže mu sudí první zásah kvůli ofsajdu neuznali. „Trošku jsem se divil. Za mě rozhodnutí o ofsajdu přišlo strašně pozdě, čárový asi čekal, jak akce dopadne. Slyšel jsem písknutí, až když jsem viděl puk v bráně. Ale nakonec jsem se podruhé trefil,“ slavil autor vítězné trefy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:16. Řepík, 29:28. Lajunen Hosté: 04:10. Daňo, 32:39. Nestrašil, 51:11. Kovařčík Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – Hyka, Sobotka, Řepík – Najman, Horák, P. Kousal – K. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – O. Hrabík, Lajunen, Forman (C) – M. Vitouch. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Koch, Smith, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Hrbas – Kovařčík, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, Hudáček – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 478 diváků