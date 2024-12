Kautův hattrick proti Kladnu, Sparta padla s Třincem. Velký obrat Energie

Litvínov doma nestačil na Hradec

Litvínovská Verva se dostala do rychlého vedení, které jí nevydrželo a po prvních dvaceti minutách prohrávala 2:3. Nevzdala se, ale hosté z Hradce Králové dvakrát vedli o dva góly. Nakonec se radovali hosté z těsného vítězství.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:23. Jícha, 05:11. Sukeľ, 27:44. Zeman, 41:08. Sukeľ Hosté: 02:55. Bunnaman, 14:03. McCormack, 18:42. Tamáši, 24:11. Pour, 33:58. Miškář Sestavy Domácí: Zajíček (25. M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – M. Pekař, Gut, Čajkovič – Havelka, Jícha, Zygmunt. Hosté: Škorvánek (F. Novotný) – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Pilař – Pour, Bunnaman, Batna – Jergl, Tamáši (A), Perret – Šťastný, Miškář, R. Pavlík – Dmowski, Štohanzl, P. Moravec. Rozhodčí Hribik, Barek – Frodl, Špůr. Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 808 diváků

Plzeň naplno bodovala, Malík s čistým kontem

Západočeši poprvé v sezoně přivítali na svém ledě Vítkovice. Ostravané na Plzeň nestačili, domácí celek byl aktivnější i střelecky a zaslouženě tak po reprezentační pauze uzmul plný bodový zisk. Nick Malík vychytal čisté konto.

Ohlasy tenérů:

Josef Jandač (Plzeň): „Já si myslím, že jsme podali dobrý výkon. Od začátku přípravy ovšem máme velký problém dávat góly, proto vždy zápasy končí power play na jedné ze strany. Nechci říct, že nám chybí důraz, ale potřebovali bychom se vždy v zápase dostat do dvou, tříbrankového vedení, šance, které jsme měli ve druhé třetině rozhodně volaly po gólu. Už jsme tu zažili zápasy, kdy soupeři stačila k výhře povedená jedná třetina, jsem rád, že to dnes nenastalo. Učíme se zvládat tyhle zápasy, kdy moc gólů nedáváme, musíme následně dobře bránit. Podařilo se nám ubránit oslabení tři na pět, byla tam velká obětavost, navíc skvělý výkon podal Nick Malík. V dnešním zápase jsme podali dobrý výkon, získané body jsou luxusem, které potřebujeme. Jediné, co bych si přál, je abychom zlepšili produktivitu, to je nejspíše jediná věc, která nás trápí.“

Radek Philipp (Vítkovice): „První dvě třetiny z naší strany nebyly dobré, hrálo prakticky pouze jedno mužstvo, my jsme ukázali hrozně málo. Hokej je o osobních soubojích, které jsme nevyhrávali, nedostávali jsme Plzeň pod tlak, jen díky skvělému výkonu brankáře Klimeše byl nadále stav pouze 0:1. Ve třetí třetině se naše hra zlepšila, začali jsme být silnější na puku, vytvořili jsme si nějaké šance, avšak měli jsme malý tlak do brány. Nevyužili jsme ani přesilovou hru pět na tři za stavu 0:2 pro domácí. Celkově jsme v zápase ukázali strašně málo, Plzeň byla lepší a zaslouženě vyhrála, tím bych jí chtěl pogratulovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:09. Měchura, 51:35. Malák Hosté: Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Šalda, Malák, Zámorský, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Lalancette, Nenonen – Matýs, Mertl, Lev (C). Hosté: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Marcel, L. Kovář, Sredl – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Bambula, Hašek, Rihards Bukarts – Roberts Bukarts, Eberle, Vehovský. Rozhodčí Mejzlík, Květoň – Brejcha, Štěpánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Motor vedl o tři góly, Energie ale vyhrála v prodloužení

Českobudějovický Motor přivítal Karlovarské ve vánočních dresech a zdálo se, že svého soka v posledním domácím utkání v kalendářním roce porazí. To se ale nestalo, Jihočeši ztratili třígólové manko a s Karlovými Vary padli v prodloužení.

Ohlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Motor): „Je to už několikátý zápas, kdy jasně vedeme, jsme herně lepší, ale utkání ztratíme. Asi s tím neumíme pracovat. Za stavu 4:1 jsme přestali být důslední v defenzivě. Klíčové bylo, když jsme ztratili vedení 4:1 na 4:3. Nevím, koílik už musíme vést, abychom zápas neztratili…“

David Moravec (K. Vary): „Jsme strašně rádi za každý bod, který uhrajeme. Ty dnešní dva jsou pozlacené. Budějovice byly nepříjemné, utekly nám o tři góly., když jsme nehráli dobře přesilovky a měli jsme zmatek v obraně. Ale podařilo se nám zápas otočit, za což jsme moc rádi. Pochvalu zaslouží také náš gólman, který to měl hodně těžké.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:47. Ordoš, 18:09. Gulaš, 23:58. Olesen, 32:02. T. Zohorna Hosté: 14:09. O. Procházka, 34:43. Kofroň, 37:39. T. Redlich, 59:14. Gríger, 63:58. Salsten Sestavy Domácí: Klouček (Strmeň) – Pýcha, Reilly, Cibulka, Vráblík – Doudera (A), Kachyňa, Kubíček – Ordoš, T. Zohorna (A), Gulaš (C) – Olesen, Harris, Hoch – Adam Kubík, Přikryl, M. Beránek – Koláček, Toman, Valský – Chlubna. Hosté: Hamalčík (Frodl) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar – Mamčics, D. Moravec, Rulík – T. Redlich, O. Procházka, Černoch (C) – O. Beránek, Jiskra (A), Gríger – Kružík, Salsten, Ilomäki (A) – Kofroň, Šír, Koffer. Rozhodčí Kika, Zeliska – Ondráček, Svoboda Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6421 diváků

Hattrick Kauta skolil Kladno v prodloužení

Pardubice se po pauze chtěly doma naplno předvést proti posledním kladenským Rytířům s Jágrem v sestavě. Asi málokdo by tipoval, že by Dynamo nebralo všechny tři body. Nejdříve ztratilo dvougólové vedení a po opětovném vedení inkasovalo také. Duel dospěl do prodloužení, kde Kaut zkompletoval hattrick.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. Čerešňák, 01:06. M. Kaut, 43:23. M. Kaut, 64:35. M. Kaut Hosté: 13:36. Smoleňák, 39:37. Pietroniro, 48:56. Filip Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, J. Zbořil, Vála, Hrádek, Tvrdík – Weatherby, L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, R. Kousal, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Herčík. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – Kusý, Bláha, J. Strnad. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice

Kometa zvítězila, obrátila s Libercem

Kometa se střetla ve svém stánku s Bílými Tygry z Liberce. Byť hosté vedli 2:0, Brno se nedalo a dokázalo utkání obrátit a po reprezentační přestávce tak navázalo na výhru z ledu pražské Sparty.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Kometa): „Myslím, že jsme dnes měli velice dobrý pohyb, byli jsme na tom dobře také kombinačně a dobře jsme se drželi na kotouči. Co nám dvě třetiny chybělo, byl určitě tlak do branky. Nedařilo se nám dostávat puky do brankoviště a udělat gólmanovi situaci trošku těžší. Hráli jsme hodně kolem mantinelů a vyčítali jsme trochu hráčům, že nejdou více do střelby. To se povedlo na začátku třetí třetiny, kdy Peter Mueller tečoval kotouč na 2:2 a poté jsme dali ten gól, díky kterému jsme výsledek otočili na 3:2. K závěrečným pěti minutám si zajisté musíme něco říci, jelikož ty nebyly dobré. Soupeř hrál riskantně a my jsme na to nedokázali zareagovat, i přesto, že jsme hráli přesilovku. Neodehráli jsme to dobře, ale přiklonilo se to nakonec k nám, dali jsme gól do prázdné branky a získali jsme tři body. Byl jsem spokojený s tím, jak se dnes mužstvo prezentovalo a jsme rád, že jsme vyhráli. Děkuji také všem divákům, jelikož tlačili hráče i za nepříznivého stavu.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Dnes je to těžké hodnocení, jelikož si myslím, že jsme zde neodehráli špatné utkání. První třetina byla vyrovnaná, chvíli jsme měli ze hry více my a chvíli zase domácí. Dle mého názoru se nám utkání do druhé třetiny opravdu povedlo, dali jsme dva góly a trochu nás mrzí ten gól na 2:1, i když domácí tam také měli své příležitosti. Ale i přesto jsme tu třetinu vyhráli. Myslím, že se nám dost nepovedl vstup do třetí třetiny, což nás také stálo zápas. Domácí vstřelili dva rychlé góly a my už jsme pak nedokázali utkání vyrovnat, nebo dovést k zisku bodů. Určitě nás to tedy dnes mrzí, jelikož jsme opravdu neodehráli špatné utkání a je to škoda. Nechali jsme si utéct začátek třetí třetiny, domácí si pak svůj náskok již pohlídali a dovedli celé utkání do vítězného konce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:05. Kos, 41:11. Mueller, 44:51. Ďaloga, 59:50. H. Zohorna Hosté: 22:05. Ryšavý, 28:07. Jansa Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Ďaloga, Zábranský, Beaudin, Holland, Bartejs, Gulaši (A), Dujsík – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Kollár, Konečný. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (A), Budík, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, Pérez, Lantoši – Zachar, Petrovský, Faško-Rudáš – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Rozsíval, Vlach (C), D. Pekař. Rozhodčí Hradil, Vrba – Hlavatý, Lederer Stadion Winning Group Arena

Třinec udolal Spartu, rozhodl Kovařčík

Po skvělém počínání v Lize mistrů se Sparta v extralize představila proti mistrovi z Třince. Domácí dvakrát rozradostnili O2 arenu, ale to nestačilo. V 52. minutě šťastnou tečí vstřelil vítězný gól český reprezentant Ondřej Kovařčík. Pražané si připsali druhou prohru v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:16. Řepík, 29:28. Lajunen Hosté: 04:10. Daňo, 32:39. Nestrašil, 51:11. Kovařčík Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – Hyka, Sobotka, Řepík – Najman, Horák, P. Kousal – K. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – O. Hrabík, Lajunen, Forman (C) – M. Vitouch. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Koch, Smith, Nedomlel, Kundrátek, Jank, Hrbas – Kovařčík, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, Cienciala, Hudáček – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 478 diváků