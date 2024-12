Nadávky sudímu, selfie z trestné a z hororu bitva. Jágr: Občas se to stává

Na duel dvou světových šampionů z jednoho týmu a bývalých klubových parťáků nedošlo. Roman Červenka se dosud nestihl vykurýrovat ze zranění třísel, kvůli nimž musel zrušit úspěšné Švýcarské hry v minulém týdnu. Pokud se obával, že Dynamu bude citelně chybět, pak jej týmoví kumpáni rychle vyvedli z omylu. Tedy pokud je řeč o úvodu pátečního šlágru 27. extraligového kola…

Co se dělo na samém začátku, chápal málokdo. Jaromír Jágr tedy rozhodně ne. Po 66 sekundách už svítilo na kostce 2:0. Aniž by se kladenský boss dostal vůbec na led. „To je hokej, občas se to stává,“ řekl k šílenému úvodu Jágr.

Po gólu Martina Kauta na 2:0 si klasicky sedl na mantinel a po chvíli poprvé za večer skočil na led. Pěkné manko, jen co je pravda. A hřiště v tu ránu pořádně do kopce. „Nehrajeme špatně, ani mi nepřijde, že by nás někdo přehrával. Ale tenhle začátek nám moc nepomohl,“ věděl své.

A jak k tomu došlo? „Nemám pocit, že je to o chybách nebo o hlavě. Ale to už je jedno, máme po zápase a půlka sezony je před námi. V neděli nás čeká důležitý zápas se Spartou a pak další a další,“ rozloučil se Jágr, jenž po utkání u kabiny vesele klábosil s Červenkou a Alešem Hemským.

Pokud se vrátíme na začátek, takové horory vám občas paradoxně pomohou. Spadne z vás tlak, neboť cítíte, že de facto nemáte co ztratit a s čistou hlavou jdete hrát hokej. Ve stylu: Tak jo, teď se do toho obujeme! Na konci první části už to bylo jen 2:1 po dorážce neodstranitelné přísavky s číslem 70. Ano, škodič jménem Radek Smoleňák.

Selfie z boxu hříšníků

Stejně ale bylo nejvíc vzruchu kolem Jaromíra Jágra. Jak na bojišti, tak na tribuně. Osmašedesátka si šla ve 23. minutě odpočinout na trestnou lavici, což byl jasný signál pro dvojici fanoušků, kteří si vyrazili pořídit cenné selfie až k boxu hříšníků. Jeden z diváků na Jágra dokonce houkl, aby se podíval jeho směrem a měl lepší fotku… Chybělo jen zvolání „sýýýr!“.

Jakmile se velikán vrátil do hry, sudímu v dosti nespokojeném rozpoložení vylíčil vlastní pohled na věc. Zanedlouho to bylo zase opačně, podle všeho za nadávky rozhodčím muži v pruhovaném vykázali Jágra s postihem za nesportovní chování znovu pykat. Vyloučený jen kroutil hlavou.

A ještě jedna momentka. Veterán toho měl nejen psychicky, ale i fyzicky plné zuby, když během jednoho střídání absolvoval tři cesty v rychlém tempu od jedné branky ke druhé. Přitom se vlastním fortelem dostal do zajímavé šance, ke gólu nechybělo moc, o to větší vztek kousal poté na střídačce.

Ale do kabiny už šel zase spokojenější, protože jeho spoluhráči půl minuty před koncem prostřední části zorganizovali důvtipný brejk, při němž si výtečně počínal centr Antonín Melka. Ten do poslední chvíle vyčkával, až se mu k pardubické brance přihrne bek Phil Pietroniro a poslal mu delikátní nahrávku na gólovou smeč v čase 39:37.

Rytíři se nesklonili ani poté, co Martin Kaut ve 44. minutě svou tradiční zbraní – luxusním zápěstím – zvedl náladu do vedení 3:2. Matyáš Filip totiž využil o něco později zmatku v pardubické obraně a potřetí překonal Romana Willa. Šlo se do nastavení a v něm přišla chvíle Martina Kauta. Byť poněkud bizarní. Po střele do mantinelu se puk odrazil před branku, kde si ji srazil dovnitř smolař Adam Brízgala. Hattrick a hotovo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. Čerešňák, 01:06. M. Kaut, 43:23. M. Kaut, 64:35. M. Kaut Hosté: 13:36. Smoleňák, 39:37. Pietroniro, 48:56. Filip Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, J. Zbořil, Vála, Hrádek, Tvrdík – Weatherby, L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, R. Kousal, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Herčík. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – Kusý, Bláha, J. Strnad. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice