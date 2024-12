TAMÁSHI SHOW v Hradci. Hattrickem sundal Kometu. Zůstane mu?

Fanoušci se enormně těšili, naposledy viděli doma své oblíbence na konci listopadu, po 23 dnech se znovu dočkali. A protože se vydatně zaplnil i kotel pro příznivce Komety, kulisa měla výtečnou úroveň díky 6085 přítomným divákům. K hodně výživnému boji seděly i hradecké vánoční dresy. „Moc pěkné, chtěl bych si jeden koupit,“ usmíval se hrdina bitvy Alex Tamáši.

Domácí bilance Mountfieldu je rozhodně k závidění. Psalo se 20. září, kdy Východočeši doma padli 1:2 s Kometou. Potom? Potom přišla sada 12 výher (11 za tři body) s jedinou porážkou po nájezdech (s Libercem 3:4). Dohromady 36 bodů ze 42 možných a druhá pozice v domácím hodnocení za největším rivalem. „Fantazie! Ze začátku nám to nešlo, ale pak jsme to otočili. Pokud hrajeme svůj bruslivý hokej, jsme silní. Soupeř musí cítit, že hraje u nás,“ popsal Tamáši.

Před duelem s Brnem bylo zvykem, že se do ČPP arény chodí na gólově dietní sváry. Poslední čtyři domácí partie dopadly následovně: 2:1, 2:1, 2:1, 2:0… Až v neděli se s góly roztrhnul pytel. Šest kusů? Páni… „Je strašně důležité, že vyhráváme těsná utkání. Kolikrát je to i o štěstí, ale musíte si pro něj jít, což my děláme,“ tvrdí hradecký útočník.

Kometa nezačala špatně, ukázala se dvěma solidními ofenzivními náznaky, po nichž si její hráči asi říkali: Jo, tady by to mohlo jít… Ale postupně pochopili, že navrtat se Stanislavu Škorvánkovi do hlavy bude zatraceně složité. Což před Brnem poznaly i výpravy Boleslavi, Olomouce, Třince a Litvínova, které dohromady nastřílely tři góly… A hosté by těžkost bytí na hradeckém stadionu poznávali i dál, kdyby jim domácí najednou nebyli k ruce.

Jak? Fauly Petra Kaliny (vyseknutí hole v útočné třetině) a Jordanna Perreta. Kometa šla do převahy o dva hráče a díky samostatné akci Jakuba Fleka srovnala. Což nebylo všechno, po nebezpečné hře vysokou holi Aleše Jergla Flek vybídl Adama Zbořila k naprosto přesné střele z dálky a k obratu na 2:1.

Vedoucí gól spustil oslavy v brněnském sektoru, včetně odpálení smradlavé dýmovnice. Ta přenesla jistou nervozitu i na led, hráči se začali víc a víc nemuset, štěkali po sobě v různých dvojičkách, emoce kvetly, takže druhá třetina trvala bezmála 50 minut. Na jejím konci v čase 39:48 pohotový Tamáši precizní tečí srovnal na 2:2. „Pro nás důležitý, pro ně zdrcující gól,“ řekl trefně. „Dohodli jsme se na signálu, vyšel nám dokonale. Trochu tam na mě zapomněli,“ pousmál se Slovák.

Do domácí kabiny přineslo srovnání plný kýbl energie. Což se ukázalo záhy po návratu, hosté doslova prochrápali vstup do třetího dějství, šatně vystřídali, Tamáši s Jerglem podnikli brejk do rozhozené obrany a v čase 40:25 krásně vykombinovali vedení 3:2. Zásadní, klíčové, rozhodující.

Martincovi hoši titěrný náskok umí ubránit, znovu se to potvrdilo. Navíc jakmile v čase 57:22 odešel na trestnou lavici Marek Ďaloga, bylo prakticky hotovo. Ne tak pro Tamášiho, jenž se před brankou prosadil k hattricku. Teď se bude pouze čekat na oficiální potvrzení, neboť ke gólu se posléze přihlásil Patrik Miškář. „Říkal, že ho to trefilo do hokejky, takže by to měl být jeho gól,“ vylíčil Tamáši.

Pokud o hattrick přijde, přežije to. „I tak jsem maximálně spokojený, takové zápasy po osobní stránce vždy potěší, ale hlavní je, že jsme otočili vývoj a přidali další domácí výhru,“ potěšilo slovenského reprezentanta.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:12. Tamáši, 39:47. Tamáši, 40:25. Jergl, 57:31. Tamáši Hosté: 23:30. Flek, 31:55. A. Zbořil Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, Pavelka (C), Pilař – Pour, Bunnaman, Batna – Jergl, Tamáši (A), Perret – Šťastný, Miškář, R. Pavlík – Dmowski, Štohanzl, P. Moravec. Hosté: Postava (Krošelj) – Zábranský, Ďaloga, Holland, Beaudin, Bartejs, Gulaši (A), Dujsík – Flek (A), Cingel, Rachůnek – Mueller, A. Zbořil, Pospíšil – Ekrt, Marcinko (C), H. Zohorna – Konečný, Kollár, Kos. Rozhodčí Pilný, Mejzlík – Ondráček, Štěpánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 085 diváků