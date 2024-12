Další Jágrův gól na Spartu nestačil, Hradec skolil Kometu, výhra Dynama

Drtivá druhá třetina Pražanů

Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Kladna 4:2, uspěli po dvou porážkách a posunuli se na 4. místo tabulky. Pražané duel rozhodli ve druhé třetině, ve které vstřelili všechny branky. Poslední Kladno prohrálo doma podeváté v řadě, nepomohl mu ani gól hrajícího majitele Jaromíra Jágra, jenž se prosadil ve věku 52 let, 10 měsíců a sedmi dnů a posunul vlastní rekord coby nejstarší střelec soutěže.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): „O zápase rozhodla druhá třetina, ve které jsme měli pět vyloučených - jedno bylo současně - a hráli jsme z 20 minut osm v oslabení. My v nich točíme jen čtyři útočníky, které jsme zavařili a ostatní kluci byli studení. Stálo nás to hodně sil, dostali jsme čtyři góly a i když jsme se poté trošku do zápasu vrátili, tak se nám již nepodařilo vyrovnat. Kdyby Eda Tralmaks proměnil nájezd, mohl to ještě více zdramatizovat, ale rozhodla druhá třetina.“

Antonín Stavjaňa (Sparta): „Za stavu 4:0 hráči podlehli lehce uspokojení a dva góly Kladna zápas pro nás znervózněly. Jen díky Pepovi Kořenářovi jsme závěr zvládli. Víme, že mužstvo teď v prosinci nemá ideální formu, ale taková sezona je. Jde nahoru dolů, program je náročný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:41. Jágr, 49:10. Pytlík Hosté: 28:21. Kemiläinen, 34:49. K. Hrabík, 36:01. Forman, 39:16. M. Vitouch Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – Kusý, Bláha, J. Strnad – Vimmer. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – K. Hrabík, Špaček, Chlapík – M. Vitouch, Lajunen (A), Forman – D. Vitouch. Rozhodčí Šír, Cabák – Rampír, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

Jandusova premiéra i s bodem

Třinečtí hokejisté vyhráli i druhý zápas po reprezentační pauze, když zdolali České Budějovice 3:1. Oceláři navázali na páteční triumf z ledu pražské Sparty (3:2) zásluhou vítězného gólu Andreje Nestrašila, který ve 38. minutě zařídil v přesilovce vedení 2:1. Stý gól v extralize oslavil Libor Hudáček. Motor vyšel naprázdno po třech zápasech, v nichž bodoval, z toho dvakrát Jihočeši vyhráli. V dresu Slezanů se poprvé představil reprezentační obránce Martin Jandus, kterého klub představil jako posilu před zápasem. Během premiéry si připsal asistenci.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:32. Daňo, 37:53. Nestrašil, 48:22. Hudáček Hosté: 21:19. Olesen Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Smith, Koch, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Kovařčík – Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Čacho – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Hosté: Klouček (Strmeň) – Reilly, Pýcha, Vráblík, Cibulka, Kachyňa, Doudera (A), Kubíček – Gulaš (C), T. Zohorna (A), Ordoš – Koláček, Harris, Olesen – M. Beránek, Přikryl, Adam Kubík – Chlubna, Toman, Hoch. Rozhodčí A. Jeřábek, Mrkva – Lederer, Hlavatý Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 039 diváků

Mountfield HK - Kometa Brno 4:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:12. Tamáši, 39:47. Tamáši, 40:25. Jergl, 57:31. Tamáši Hosté: 23:30. Flek, 31:55. A. Zbořil Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, Pavelka (C), Pilař – Pour, Bunnaman, Batna – Jergl, Tamáši (A), Perret – Šťastný, Miškář, R. Pavlík – Dmowski, Štohanzl, P. Moravec. Hosté: Postava (Krošelj) – Zábranský, Ďaloga, Holland, Beaudin, Bartejs, Gulaši (A), Dujsík – Flek (A), Cingel, Rachůnek – Mueller, A. Zbořil, Pospíšil – Ekrt, Marcinko (C), H. Zohorna – Konečný, Kollár, Kos. Rozhodčí Pilný, Mejzlík – Ondráček, Štěpánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 085 diváků

Liberec - Vítkovice 1:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:42. Filippi Hosté: 39:50. Hladonik, 53:26. Kalus, 59:24. Nellis Sestavy Domácí: Kváča (54. Král) – Šimek (A), Budík, Aubrecht, Melancon, Petrovický, Ivan, Derner – Flynn, Filippi (C), Lantoši – Pérez, Faško-Rudáš, Ryšavý – Jansa, Kelly Klíma, Vlach (A) – Zachar, Rozsíval. Hosté: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Marcel, L. Kovář, Sredl – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Říčka, Eberle, Vehovský – Rihards Bukarts, Hašek, Roberts Bukarts. Rozhodčí Vrba, Šindel – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Arena, Liberec

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 3:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:03. Jaks, 27:51. O. Procházka, 39:11. Gríger Hosté: 18:03. F. Pavlík, 58:54. Fořt Sestavy Domácí: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Kružík – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Hosté: J. Růžička (Furch) – Pyrochta (A), A. Čech, Jánošík (C), Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Čajka, Buchtele, Lakatoš – Rekonen, Suchý, Gardoň – Malínek, Závora, Malát. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Gerát, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Plzeň - Litvínov 1:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:33. Měchura Hosté: 03:18. D. Kaše, 11:25. Koblasa Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Šalda, Malák, Zámorský – Piskáček, Merežko, Skok – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Lalancette, Nenonen – Matýs, Mertl, Lev (C). Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baláž, Czuczman, Gajdoš – Baránek, Zeman, V. Beran – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Čajkovič, Gut, M. Pekař – Zygmunt, Jícha, Havelka. Rozhodčí Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5653 diváků

Olomouc - Pardubice 0:2

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 52:54. M. Kaut, 57:59. Kelemen Sestavy Domácí: Machovský – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek – Řezníček, Rutar, Švrček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Doktor. Hosté: Vomáčka (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák, J. Zbořil, Dvořák – Vála, Hrádek, Houdek – R. Kousal, L. Sedlák, Radil – Kelemen, T. Kaut, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Paulovič, Rákos, Pochobradský. Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků