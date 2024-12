Vomáčka po první nule: Chytat za takovým mančaftem je pohádka

Hezký předvánoční dáreček jste si nadělil, viďte?

„Určitě, je to skvělý. Ale vděčím klukům, hráli výborně. Byli obětaví, věděli jsme, že to bude hrozně těžký zápas. Olomouc hodně střílí, tlačí se do brány, má spoustu šikovných hráčů. V oslabení jsme zblokovali ohromné množství střel a mně trefilo, co mělo. Za tři body ve skvělé kulise jsme rádi, chtěl bych poděkovat fanouškům. Množství, které jich dorazilo za námi z Pardubic, bylo neskutečné. Vytvořili nám domácí prostředí.“

Vážně jste řekl trefovalo? Až přehnaná pokora.

„Těžko říct... (úsměv) Párkrát možná cinkla i tyčka, ale gólman štěstí potřebuje. Bez něj to nejde.“

Vypadal jste od začátku koncentrovaně, věděl jste dopředu, že nastoupíte?

„Věděl, vždycky nám to trenéři říkají, ať se na to připravíme. Jsem rád za každý start, který dostanu. Je jedno, kde to je a proti komu to je. Vždycky se snažím odvést maximum, teď se to povedlo.“

Vaše čísla jsou impozantní, patříte mezi extraligovou smetánku.

„Děkuju! (úsměv) Snažím se však na ně nekoukat. Kdysi mi bylo řečeno, že nejdůležitější jsou výhry. Ve finále je jedno, jestli brankář dostane sedm gólů, když vyhrajete 8:7. Jediné, o co jde, jsou body v tabulce. To jediné sleduju.“

Už jste fit?

„Zranění stálo za prd, měl jsem problém s kotníkem, ale nic velkého. Naštěstí jsem byl za čtyři týdny zpátky. Byl jsem trošku nervózní, ale zaplaťpánbůh jsem v týdnu dvakrát chytal za béčko. To bylo super. Už jsem fit, doufám, že už se mi to bude vyhýbat.“

Jak zatím z osobního hlediska hodnotíte sezonu?

„Fakt jsem vděčný. Ten mančaft a kluci přede mnou? Co jméno, to pojem. Pro mě je to tady pohádka. Hraju s klukama, na které jsem dřív koukal v televizi. Hrozně si toho vážím. Měl jsem relativně dobrý minulý rok. A plán byl takový, že když budu makat, posun přijde. Vím, jaká je moje role.“

Pohádka bude i Spengler Cup ve švýcarském Davosu, že?

„Rozhodně, ale kvůli pohádce tam necestujeme. Jedeme vyhrát. Minulý rok jsme tomu byli blízko, o kousek to uteklo. Domů jsme jeli se stříbrnými medailemi naštvaní.“

Jaká je kooperace s Romanem Willem?

„Úžasná. Hodně lidí se mě na to ptá, za mě je to nejlepší brankář extraligy a hlavně skvělý chlap. Dá se s ním bavit úplně o všem. Je s ním sranda, zároveň moc dobře ví, kdy přepnout a být v zóně. Ukazuje, že je absolutní špička soutěže i celé Evropy. Spolupráci s ním si fakt nemůžu vychválit.“

Rozvedete ten váš plán? V minulé sezoně jste nedostal jediný extraligový zápas, trpělivost musí být sakra důležitá.

„Rozhodně, nicméně já to takhle měl odmala. Nikdy jsem nepřeskakoval kategorie, vždycky jsem byl tam, kde jsem věkově patřil. V Americe taky. Šel jsem z béčkové juniorky do áčkové, pak přes univerzitu, East Coast... Vždycky krůček po krůčku, ne po dvou. Asi to tak mělo být. Věřím, že jsem měl i v první lize rok odchytat, ale teď už doufám, že zůstanu v extralize.“

Budete mít vůbec čas na oddechnutí s rodinou?

„Ale jo, budu. Máme štěstí, že můžeme vzít do Davosu rodiny. Nový rok strávíme spolu, což je skvělé.“

Mimochodem, jak to vypadá s Peterem Čerešňákem, který na konci první třetiny dostal pukem do tváře a odstoupil?

„Koukal jsem na něj v kabině a docela se usmíval. Tak snad bude v pohodě.“ (úsměv)

Tomáš Vomáčka v Tipsport extralize:

sezony: 1

1 zápasy: 8

8 výhry: 6

6 čistá konta: 1

1 průměr inkasovaných gólů: 1,53

1,53 úspěšnost zásahů: 93,94 %

Trenér Dynama Václav Baďouček o Vomáčkovi: „Tomáš je mladý, perspektivní gólman. Hlavně pracovitý, což by měl být vždycky základ. Bude se posouvat. Měl problém, když se zranil za béčko, ale dostal se z toho a rozchytal se. Měli jsme v plánu ho dát do brány v Olomouci, jsem rád, že mu to po dlouhé době takhle vyšlo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 52:54. M. Kaut, 57:59. Kelemen Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek – Řezníček, Rutar, Švrček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Doktor. Hosté: Vomáčka (Vondraš) – D. Musil, Čerešňák, J. Zbořil, Dvořák – Vála, Hrádek, Houdek – R. Kousal, L. Sedlák, Radil – Kelemen, T. Kaut, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Paulovič, Rákos, Pochobradský. Rozhodčí Kika, Obadal – Axman, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků