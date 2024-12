Červenka je fenomén! Podmaňuje si extraligu, nezaostává ani do defenzivy

V úterý oslavil 39. narozeniny. Když ho ale vidíte na ledě, tipli byste alespoň o desítku méně. V roce 2016 opustil Roman Červenka českou extraligu jako nejproduktivnější hráč. Uběhlo osm let, dvojnásobný šampion je zpátky, a opět kraluje! Jako kdyby se nic nezměnilo. Pomůže Pardubicím k vytouženému titulu?

29 bodů ve 28 zápasech . 11 gólů a 18 asistencí. Červenka vévodí asistencím i celkové produktivitě. Není to ale jen o bodovém příspěvku. Přítomnost českého útočníka na ledě zvedá i výkony jeho spoluhráčů. Především směrem do ofenzivy.

. 11 gólů a 18 asistencí. Červenka vévodí asistencím i celkové produktivitě. Není to ale jen o bodovém příspěvku. Přítomnost českého útočníka na ledě zvedá i výkony jeho spoluhráčů. Především směrem do ofenzivy. 13 . Tolik asistencí nasbíral lídr národního týmu při stejném počtu hráčů na ledě. Druhý Reunanen z Karlových Varů má o jednu méně.

. Tolik asistencí nasbíral lídr národního týmu při stejném počtu hráčů na ledě. Druhý Reunanen z Karlových Varů má o jednu méně. 109 . K takovému počtu šancí se doposud dopracovalo Dynamo s Červenkou na ledě při rovnovážném počtu hráčů. Jde o nejlepší hodnotu v celé extralize. V rámci týmu má devětatřicetiletý hokejista nejlepší vliv na spoluhráče.

. K takovému počtu šancí se doposud dopracovalo Dynamo s Červenkou na ledě při rovnovážném počtu hráčů. Jde o nejlepší hodnotu v celé extralize. V rámci týmu má devětatřicetiletý hokejista nejlepší vliv na spoluhráče. 26 . Tolik gólů vsítily Pardubice, když byl Roman Červenka na ledě (a 18 inkasovaly). Opět se jedná o situaci při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Tedy pět proti pěti, čtyři proti čtyřem, nebo tři proti třem. Lepší hodnotou se může chlubit pouze Tarmo Reunanen (28).

. Tolik gólů vsítily Pardubice, když byl Roman Červenka na ledě (a 18 inkasovaly). Opět se jedná o situaci při rovnovážném počtu hráčů na ledě. Tedy pět proti pěti, čtyři proti čtyřem, nebo tři proti třem. Lepší hodnotou se může chlubit pouze Tarmo Reunanen (28). 40. Není to jen o přihrávkách. Český reprezentant se umí dostávat i do střeleckých šancí. Při stejném počtu hráčů na ledě se o prvenství dělí s Oscarem Flynnem z Liberce.

V součtu dalších metrik nepřekvapí, že Roman Červenka je v modelu deníku Sport a webu iSport.cz momentálně nejlepším ofenzivním útočníkem extraligy.

A co je pro Pardubice ještě pozitivnější? Zkušený forvard nezaostává ani směrem do defenzivy a výborné výkony odvádí taktéž v přesilovce. Pokud ohodnotíme výkony Romana Červenky komplexně, s naprostou jistotou lze konstatovat, že jde o jednoho z nejlepších hráčů extraligy. Podle očekávání.

Není jediná hokejová stránka, ve které by snad devětatřicetiletý útočník zaostával. To jenom dokazuje, jak velkým hráčem Červenka je. A jaké mají Pardubice štěstí, že se jim ho podařilo v létě zlákat do svých řad.

Nakonec je ale podstatná jen jedna věc – titul. Pokud by Dynamo na vytouženou trofej opět nedosáhlo, individuální výkony budou zapomenuty.