Rozzlobený Kaše po faulu na bráchu Davida: Prasárna nejvyššího kalibru!

Vypadalo to na rychlý proces. Dva slepené góly, jeden v oslabení, další v přesilovce. Na oba nahrával Ondřej Kaše. Jakmile ale Jan Schleiss poslal zezadu na hrazení jeho bratra Davida, šel se mstít. Jenže od té chvíle to Litvínovu přestalo lepit. „Rozhodly speciální týmy,“ shrnul po vítězství 2:1. Plzeň je v koncovce mizerná dlouhodobě. Ale možná našla střelce, Adam Měchura se trefil v třetím zápase po sobě, počtvrté v devíti sehraných zápasech. Jenže zůstal sám.

Na první branku jste nahrával Davidovi při oslabení. Nepřemýšlel jste o střele?

„Popravdě ne. Brácha mi asi chtěl puk vracet, vím, že to dělá. Ale trefil brusli. Naštěstí to tam spadlo. Některé situace máme sehrané, ta před druhým gólem v přesilovce byla jednou z nich. Měli jsme výborný vstup do zápasu.“

Jaký byl z vašeho pohledu?

„Těžko říct. Za stavu 2:0 jsme se možná trošku zbytečně zatáhli. Ale vezeme z Plzně tři výborné body. Odsud se vozí docela těžko, jsme spokojení.“

Zároveň jste prožili několik nepříjemných situací. Faul na Davida, zásah pukem Martina Havelky. Jak vám při nich bylo?

„Nehraje se dobře, když bráchu sestřelí totálním nesmyslem. Hráči by na sebe měli být ohleduplnější. Ten zákrok byl prasárna nejvyššího kalibru. Ještě ve třetí třetině dostal pukem Havli, vůbec jsme ze začátku nevěděli, kam. Pak zvedl palec nahoru. Tak doufám, že bude v pohodě.“

Jaké je se vrátit do hry, když vidíte, že spoluhráč skončil na nosítkách?

„Když odváželi Havliho, dvě střídání jsem nebyl hlavou ve hře. Myslím, že to nebylo těžké jen pro nás, ale i pro Plzeň. Nikdo nechce vidět hráče, jak po střele zůstane bezvládně ležet na ledě.“

Několik dalších hráčů jako Sandberg nebo Pekař se po zblokování střely těžko vracelo na střídačku. Byla tam znát nesmírná obětavost.

„My to na tom máme postavené. Jestli chceme vyhrát zápas, a zvlášť venku, musíme blokovat střely. Havli chytil šílenou ránu. Ale bylo tam pět dalších kluků, co dostali fakt prdy. My musíme být obětaví, abychom vyhrávali. Je vidět, že každý pro tým dýchá a každý chce body udělat.“

Skrývá v tomhle jeden z návodů, proč jste nejlepším týmem venku?

„Těžká otázka. Obrovský skok proti minulé sezoně. Myslím, že jsme tam nebyli hlavami na sto procent. Teď jedeme ven s tím, že víme, že můžeme vyhrát. V tom je obrovský posun.“

Říkal jste, že jste se za stavu 2:0 zatáhli. Na konci první třetiny jste měli z pětiminutové přesilovky vzhledem k vašemu vyloučení výhodu tři minuty. Nezbrzdilo vás, že jste ji nevyužili?

„Nemyslím. První jsme přesilovku sehráli výborně, druhou jsme nedali. Plzeň hrála dobře, ale my jsme věděli, že když budeme obětaví, dotáhneme to. A náš gólman výborně chytal. Sehráli jsme dobře oslabení, speciální týmy rozhodly zápas.“

Plzeň jste porazili posedmé v řadě. Čím to je?

„Touhle otázkou jste mě zaskočil. Já ani nekoukám, kdo proti nám hraje, kolik máme výher. Do každého zápasu jdu, abych byl nejlepší, abych týmu přinesl co nejvíc. A je mi úplně jedno, kdo stojí na druhé straně.“

