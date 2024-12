Král shodil hradeckou pevnost. Třeba teď budu chytat víc, věří gólman

Proud čtyř porážek v řadě museli nutně zastavit. A povedlo se jim to tam, kde to málokdo čekal. Liberečtí hokejisté vydřeli triumf 2:0 v Hradci Králové, jemuž skončila série 12 domácích triumfů v řadě. Může za to poctivě odfáraná práce od všech hráčů i trenérů Tygrů. Je jen otázkou, zda na to Severočeši dokážou navázat… „Super vítězství, ale pokud bude jen jedno, nic to neznamená,“ tuší gólman Daniel Král, jenž pochytal všech 26 střel na libereckou klec. I díky jeho schopnostem se narodilo první liberecké čisté konto sezony…

Jak chutná výhra v Hradci a vám osobně druhá extraligová nula?

„Chutná skvěle! V naší situaci po šňůře porážek jsou klíčové tři body. Těší nás, že jsme to v Hradci zlomili. Zrovna tady, kde se vůbec nevyhrává. Oni hodně střílí, ale občas jsou zápasy o větší trpělivosti a o tom, že rozhodne malá věc. Což se přesně potvrdilo. Osobně jsem šťastný a všichni jsme rádi za výhru. Celou dobu to bylo 0:0, střel moc nebylo, o to víc jsem se snažil žádnou nepodcenit. Byl jsem pořád ve střehu a nakonec je z toho výhra.“

Liberec byl posledním týmem, který v Hradci vyhrál – konkrétně 4:3 po nájezdech v druhé půlce září. Vzpomněl jste si?

„Jo, v kabině jsme si říkali, že jsme je tu porazili ve třetím kole a od té doby tu nikdo nevyhrál. Až zas my. Taky jsme si k tomu pověděli, že kdy jindy než teď ukončit sérii našich porážek. Všichni kluci podali skvělý výkon, musím jim moc poděkovat, body jsou hlavně jejich zásluha.“

Jak to teď udělat, abyste z téhle výhry rozjeli vítěznou sérii? Výhra je hezká věc, ale potřebujete ji nutně podpořit dalšími, abyste se zvedli ze spodku tabulky.

„Potřebujeme pokračovat ve hře, jakou jsme předvedli tady. Bruslili jsme, nedali jsme soupeři metr zadarmo. My teď asi nebudeme hrát krásný hokej se spoustou vstřelených branek, bylo by super se toho držet. Jak říkáte, jedno vítězství, i když je super, nic neznamená, musíme na to navázat a pokračovat dál ve stejném duchu.“

Věříte tomu, že se vyškrábete nahoru?

„Určitě. Do konce roku máme dva zápasy, další přijdou v novém roce, půjde to rychle za sebou. Chce to, aby se každý soustředil sám na sebe a navázal na výkon v Hradci.“

Ten váš nepostrádal maximální koncentrovanost, přitom startů nemáte tolik. Cítíte sám na sobě, že jich potřebujete víc? Tenhle byl devátý celý.

„Samozřejmě, že bych chtěl chytat víc. Ale jsme v těžké situaci a Kvaky (Petr Kváča) chytá výborně. Třeba jsem si tímhle výkonem pomohl k tomu, abych dostával víc zápasů.“

Vaše úspěšnost zákroků je nyní 92 procent a je podobná jako v minulé sezoně, jenže máte o dost horší poměr výher a porážek. Berete si to hodně?

„Je to strašně těžké v tom, že letos prohráváme strašnou spoustu vyrovnaných zápasů o jeden gól. Proto na tom v tabulce nejsme moc dobře. A proto jsem strašně vděčný za vítězství v Hradci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41:03. Lantoši, 52:44. Vlach Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Pavelka (C), Mudrák, Kalina, McCormack, Freibergs, Pilař, Pinkas – Batna, Bunnaman, Pour – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, P. Moravec – Štohanzl, Kevin Klíma, Dmowski – Lang. Hosté: Král (Kváča) – Šimek (A), Aubrecht, Derner, Melancon, Petrovický, Ivan, Krutil – Vlach (A), Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, Weatherby, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Pérez, Petrovský, Zachar. Rozhodčí Pilný, Šindel – Frodl, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4766 diváků