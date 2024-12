Vary znovu vyzrály na Spartu, Liberec odčaroval Hradec. Kometa - Třinec 4:2

Nula pro Tomka po 46 zákrocích

Hokejisté Litvínova i potřetí v sezoně porazili Kladno o jediný gól, uspěli na domácím ledě po výsledku 1:0. Páté vítězství Severočechů z posledních šesti utkání zařídil před vyprodaným hledištěm jediným gólem ve 14. minutě švédský útočník Filip Sandberg. Slovenský brankář Matej Tomek si díky 46 úspěšným zásahům připsal první čisté konto v probíhajícím ročníku. Rytíři prohráli potřetí za sebou a zůstávají poslední, Litvínov drží druhé místo.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Jsme extrémně rádi za tři body hlavně z toho důvodu, že Kladno hraje v poslední době velice dobře na hřištích soupeřů. V útočném pásmu dominovalo, bylo silné na kotouči. V první třetině jsme slušně sehráli přesilovky, branku jsme ale nevstřelili. Jak my jsme dali gól ze situace dvou na jednoho, tak soupeř je měl tři nebo čtyři ještě vyloženější než my. Byli jsme jen šťastnější a za tři body vděčíme i vynikajícímu výkonu brankáře Tomka.“

Petr Svoboda (Kladno): „První třetina nebyla ideální, Litvínov jsme dostali na koně vyloučeními. Bohužel jsme si špatně rozebrali třetího hráče, což je naše slabina, ujeli nám dva na jednoho, puk Brízgalu trefil do ramena a pak přeskákal až do brány. Druhá i třetí třetina byly z naší strany slušné, ale bohužel nejsme schopní dát gól ani do prázdné brány. Bod jsme si zasloužili, náš mančaft hrál hokej, co si představujeme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:48. Sandberg Hosté: Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Baránek, Zile (A), Baláž, Czuczman, Zeman, Gajdoš, Haš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), Gut, Hlava – M. Pekař, Jícha, Čajkovič – Havelka, Zygmunt, Šprynar. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Ticháček (A), Šenkeřík, Pietroniro, Nemčík, Hanousek, Vandas – Tralmaks, Filip, Pytlík – Jarůšek, Melka, Smoleňák (C) – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – J. Strnad, Bláha, Kusý – Straka. Rozhodčí A. Jeřábek, F. Vrba – L. Kajínek, S. Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 5 944 diváků

Energie na Spartu umí

Hokejisté Karlových Varů zvítězili na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech a uspěli ve vzájemných duelech popáté za sebou. Vítězný gól dal v rozstřelu Eirik Salsten. Sparta doma prohrála potřetí v řadě, Energie potřetí za sebou zvítězila.

Ohlasy trenérů

Antonín Stavjaňa (Sparta): „Věděli jsme, že Vary to hrají na protiútoky. Mají na to typologicky vhodné hráče a z těchto situací byli opravdu nebezpeční. Nicméně jsme je nějakým způsobem přestříleli. Tlak do brány možná mohl být větší. Mohli jsme se tam víc rvát a nastřelovat víc puků. Bylo to někdy hodně až překombinované. Myslím, že v momentě, kdy jsme dostali vyrovnávací gól, tak hráči trošku znejistěli. My jsme měli hodně střel, ale chybí nám v zakončení lehkost. I při nájezdech to bylo vidět. Nicméně nemůžu povědět, že by si Vary minimálně bod nezasloužily. Máme s Vary špatnou bilanci a doufám, že nám to někdy vrátí.“

David Moravec (Karlovy Vary): „Byl to velmi těžký zápas se soupeřem, který kromě organizace a dodržovaní plánu hry má také na své straně velmi hodně talentu. Jsme rádi, že jsme doslova vydolovali dva body. Dopomohl nám k tomu týmový výkon, obětavost a skvělý brankář (Dominik Frodl).“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:08. Najman Hosté: 35:26. Reunanen, . Salsten Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík (A), Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – Hyka, Sobotka, Řepík – Najman, Horák, P. Kousal – K. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – M. Vitouch, Lajunen, Forman (C) – D. Vitouch. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar – Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Kružík – Salsten, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Špůr, Šimánek Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 10 313 diváků

První domácí prohra od září

Liberečtí hokejisté po sérii čtyř proher uspěli na ledě Hradce Králové a Východočechům po výsledku 2:0 ukončili tři měsíce trvající domácí neporazitelnost. Královéhradečtí si za tu dobu připsali 12 vítězství. Rozdílový gól v dlouho bezbrankovém zápase vstřelil na začátku třetí třetiny Róbert Lantoši, čisté konto vychytal Daniel Král. Právě Liberec byl dosud posledním týmem, který připravil Hradci Králové domácí porážku; povedlo se mu to 22. září.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to vyrovnaný zápas. Liberec hrál výborně organizovaně a nepouštěl nás do větších šancí, kterých nebylo moc vidět na obou stranách. Věděli jsme, že nejspíš rozhodne jeden gól. Bohužel jsme ho dostali na začátku třetí třetiny my a už jsme nedokázali s výsledkem nic udělat.“

Jiří Kudrna (Liberec): „Byli jsme si vědomi formy Hradce na domácím stadionu a velice si vážíme tří bodů. Podali jsme disciplinovaný týmový výkon, byli jsme aktivní a trpěliví. Dodrželi jsme věci, které jsme si řekli před utkáním, a dobře nám zahrály i speciální týmy, když jsme ubránili v oslabení a pomohli si druhým gólem v přesilovce. Do toho podal výborný výkon gólman Král.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41:03. Lantoši, 52:44. Vlach Sestavy Domácí: Škorvánek (F. Novotný) – Pavelka (C), Mudrák, Kalina, McCormack, Freibergs, Pilař, Pinkas – Batna, Bunnaman, Pour – Perret (A), Tamáši, Jergl – R. Pavlík, Miškář, P. Moravec – Štohanzl, Kevin Klíma, Dmowski – Lang. Hosté: Král (Kváča) – Šimek (A), Aubrecht, Derner, Melancon, Petrovický, Ivan, Krutil – Vlach (A), Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, Weatherby, Lantoši – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Pérez, Petrovský, Zachar. Rozhodčí Pilný, Šindel – Frodl, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4766 diváků

Simon rozjel parádní obrat

Hokejisté Plzně zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 3:2. Západočeši dvakrát ztráceli, nakonec ale otočili zápas v 59. minutě dvěma góly během 28 sekund. Nejprve vyrovnal Dominik Simon, v čase 58:40 dal vítěznou branku Tomáš Mertl. Středočeši prohráli počtvrté za sebou, Indiáni si venku připsali čtvrté vítězství v řadě.

Ohlasy trenérů

David Havíř (Mladá Boleslav): „Byl to přesně ten zápas po Vánocích; na obou stranách uskakovaly klukům puky. V utkání jsme měli o trošku víc ze hry, ale bohužel jsme si nechali zápas utéct v posledních dvou minutách, to by se stávat nemělo. Za odvedenou práci jsme nebyli odměněni.“

Václav Pletka (Plzeň): „Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme tady uloupili tři body. Byl to z obou stran takový klasický vánoční hokej, hra byla neurovnaná. My jsme až do inkasovaného gólu nehráli dobře, po něm jsme se trošku zvedli. Nakonec se nám to podařilo se štěstím otočit a tří bodů si moc ceníme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:49. Rekonen, 48:11. Junttila Hosté: 38:03. Zámorský, 58:12. Simon, 58:40. Mertl Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Jánošík (C), Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Závora, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Suchý, Gardoň – Malát. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Šalda, Merežko, Skok, Piskáček (A) – Elson, Simon, Rohlík – Lev (C), Klepiš (A), Holešinský – Měchura, Lalancette, Nenonen – Matýs, Mertl, L. Strnad – Urban. Rozhodčí Mejzlík, Květoň – Lhotský, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3302 diváků

Dvougólový Percy přispěl ke dvěma bodům

Hokejisté Vítkovic zdolali v moravském derby Olomouc 3:2 v prodloužení. Domácí dvakrát dotáhli těsný náskok soupeře a v závěru prodloužení sami udeřili - kanadský bek Stuart Percy se trefil podruhé v utkání. U všech vítkovických branek asistoval Patrik Zdráhal. Čtyři z pěti gólů padly v přesilových hrách.

Ohlasy trenérů

Vlastimil Wojnar (Vítkovice): „Byl to prakticky zápas o jednom gólu. Olomouc svou šanci v prodloužení neproměnila, my později tu svou využili. Kvalitní zápas z obou stran a jsem rád, že jsme se divákům, kteří dnes přišli ve velkém počtu, odvděčili. Jsem rád, že i Percy začíná prokazovat svou kvalitu. Začíná pravidelně hrát po dlouhém zranění, dostává se do formy a chodí hodně na led.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Náš výkon dnes hodnotím pozitivně. Odehráli jsme dobrý zápas. Škoda prodloužení, kdy jsme hned v úvodu nedali šanci, Vítkovice pak ano. Absolutně vyrovnaný zápas, který rozhodly maličkosti. Takhle musíme pokračovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:47. Percy, 35:04. Kalus, 64:24. Percy Hosté: 06:12. Kohout, 31:54. Orsava Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Marcel, L. Kovář, Sredl – Bambula, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Říčka, Eberle, Vehovský – Rihards Bukarts, Hašek, Roberts Bukarts. Hosté: Machovský (A. Beran) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rutar, Švrček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Doktor. Rozhodčí A. Kika, T. Cabák – M. Axman, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 6 387 diváků

Flekovo řádění proti mistrům

Hokejisté Brna porazili Třinec 4:2 a zdolali obhájce titulu i potřetí v sezoně. Kometa vedla ještě v 58. minutě 3:0, ale Slezané dvěma zásahy během 16 sekund zápas zdramatizovali. Gólem do prázdné branky pak definitivně rozhodl Jakub Flek, jenž si připsal celkem tři body (1+2). Brňané po druhém domácím vítězství za sebou poskočili v tabulce na sedmé místo, Oceláři klesli na jedenáctou pozici.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:41. Mueller, 35:01. Ďaloga, 51:06. Pospíšil, 59:30. Flek Hosté: 57:31. Kovařčík, 57:47. Daňo Sestavy Domácí: Krošelj (Ondráček) – Ďaloga, Zábranský, Beaudin, Holland – Gulaši (A), Bartejs, Davidson – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Koch, Smith, Nedomlel, Kundrátek – Hrbas, Jandus, Kovařčík – Nestrašil, M. Růžička (A), Daňo – Cienciala, Hudáček, Čacho – Vrána (C), Kurovský, Hrehorčák – Roman, Dravecký (A), Teplý. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Hlavatý Stadion Winning Group Arena