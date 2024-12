ONLINE: Kladno vede 4:2 v Hradci, Jágr přišel o zuby! Sparta - Motor 5:3

Finův premiérový hattrick srazil mistra

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili mistrovský Třinec 3:2 v prodloužení a po sérii čtyř porážek se radovali z výhry. Bruslaři v utkání ztratili dvoubrankové vedení, druhý bod jim v čase 61:37 zajistil svým dnešním třetím gólem finský útočník Julius Junttila, který si tak v extralize připsal premiérový hattrick.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Bylo to vyrovnané utkání, možná jsme měli o nějakou tu šanci navíc. Ale hlavně ve druhé třetině to bylo docela divoké, šance za šancí. Pro nás je to po čtyřech prohrách strašně důležité vítězství, navíc proti výbornému soupeři, takže si ho moc vážíme.“

Zdeněk Moták (Třinec): „Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, což potvrzuje i konečné skóre po šedesáti minutách. Oba týmy mohly vítězství v závěrečné třetině strhnout díky šancím na svou stranu, ale skončilo to remízou. Bohužel jsme nakonec brali jenom bod, protože Boleslav je kromě jiného brejkové mužstvo a my jsme si u dvou gólu jejich brejk nepohlídali.“

Góly Domácí: 09:22. Junttila, 38:03. Junttila, 61:37. Junttila Hosté: 39:25. Teplý, 41:40. Cienciala Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, F. Pavlík, Bernad, Gewiese – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Závora, J. Stránský – Rekonen, Čajka, Lakatoš – Mazura, Suchý, Dvořáček. Hosté: Mazanec (Švančara) – Koch, M. Zbořil, Nedomlel, Kundrátek, Hrbas, Jandus, Volas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Čacho, Cienciala – Hudáček, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Teplý. Rozhodčí Kika, Barek – Hnát, Dědek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3454 diváků

Litvínov - Karlovy Vary

Góly Domácí: 17:01. O. Kaše, 25:33. Sukeľ, 35:01. Koblasa, 40:10. Sandberg Hosté: 05:04. Jiskra Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile (A), Baránek, Czuczman, Baláž, Gajdoš, Zeman, Haš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, Gut, O. Kaše (A) – Čajkovič, Jícha, M. Pekař – Šprynar, Zygmunt, Havelka. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar, Mamčics, D. Moravec, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek – Jiskra (A), Gríger, Kružík – Janata, Ilomäki (A), Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí R. Šír, P. Obadal – M. Lhotský, J. Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 5 944 diváků

Liberec - Plzeň

Góly Domácí: 10:00. Zachar, 45:08. Flynn Hosté: 02:26. Lalancette, 47:57. Rubins, 52:28. Měchura Sestavy Domácí: Král (Kváča) – Šimek (A), Aubrecht, Derner, Melancon, Petrovický, Ivan – Krutil, Vlach (A), Filippi (C) – Faško-Rudáš, Flynn, Kuťák – Lantoši, Ryšavý, Weatherby – Kelly Klíma, Pérez, Jansa – Zachar, Petrovský. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko – Měchura, Lalancette, Nenonen – Schleiss (A), Klepiš, Rohlík – Elson, Simon, Matýs – Urban, Mertl, Lev (C) – Šiler. Rozhodčí Pražák, Veselý – Kajínek, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Kometa - Olomouc

Góly Domácí: 06:38. Pospíšil, 09:28. H. Zohorna, 37:56. Beaudin, 45:34. Gulaši Hosté: 00:54. Škůrek, 13:41. Nahodil, 26:43. Nahodil Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland – Ďaloga, Bartejs, Gulaši (A) – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Mueller – H. Zohorna, Marcinko (C), Chludil – Kos, Kollár, Ekrt. Hosté: Machovský (Sedláček) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek – Řezníček, Rutar, Švrček – Fridrich, Anděl, Navrátil – P. Musil, Macuh, Doktor – Kohout, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Mácha. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Svoboda, Štěpánek Stadion Winning Group Arena

Mountfield HK - Kladno

Góly Domácí: 22:58. Dmowski, 27:58. Tamáši Hosté: 41:37. Pietroniro, 44:36. Nemčík, 46:28. Ticháček, 49:42. Tralmaks Sestavy Domácí: F. Novotný (Škorvánek) – Freibergs, Pilař, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Pinkas – Kevin Klíma, Tamáši, Jergl (A) – Batna, Miškář, Šťastný – Dmowski, Bunnaman, Pour – P. Moravec, Štohanzl, Lang. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Rozhodčí Mrkva, Cabák –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Lederer, Axman Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Sparta - České Budějovice

Góly Domácí: 24:55. Krejčík, 30:33. Kemiläinen, 31:48. Pavlák, 34:46. Horák, 39:53. Lajunen Hosté: 01:50. Adam Kubík, 36:22. Cibulka, 38:24. Toman Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Moravčík, Irving, Krejčík (A), Mikliš, Pavlák, Kemiläinen, Tomov – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka, Řepík – K. Hrabík, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Lajunen, Forman (C). Hosté: Klouček (Strmeň) – Cibulka, Reilly, Pýcha, Kubíček, Doudera (A), Kachyňa, Bukač – M. Beránek, Přikryl, Gulaš (C) – Olesen, T. Zohorna (A), Koláček – Adam Kubík, Harris, Ordoš – Hoch, Toman, Chlubna – Malát. Rozhodčí Šindel, Mejzlík – Gerát, Zika Stadion O₂ arena, Praha