Body vykoupené úrazy! Kometa přišla o důležité beky. Návrat Ščotky? Nejistý

Bez ranky není branky. To je stará hokejová pravda. Někdy stačí jen nahodit puk a máte vyhráno. Takhle ho poslal směr brankoviště Michal Gulaši a když pochopil, že proskočil gólmanovi Matěji Machovskému mezi chrániči do sítě, zvedl ruce nad hlavu. V bitvě Komety s Olomoucí (5:3) to byl vítězný gól. „Mrzí mě, že je to vykoupené dvěma zraněními obránců. Přišli jsme o Bartejse a Ďalogu,“ mrzelo kouče Kamila Pokorného. Hlavně Tomáše Bartejse čeká dlouhá pauza.

Domácí dohrávali náročný duel na pět beků. Nešťastné momenty vyřadily ze hry Tomáše Bartejse a Marka Ďalogu. „Marek se možná vrátí o něco dříve. U Tomáše, který zakopl a zranil se v horní části těla, to určitě není na deset dní. Jde o naše klíčové hráče,“ uvedl trenér Kamil Pokorný. Navíc je na marodce reprezentant Jan Ščotka a nikdo neví, kdy se vrátí do akce. „Už to dvakrát vypadalo, že se jeho návrat blíží a nakonec z toho sešlo. Je to v rukách doktorů,“ řekl kouč.

Trable se zdravím mají také Olomoučtí. „Nechci se na to vymlouvat, ale lepíme sestavu, jak se dá. I tak sbíráme nějaké body,“ podotkl útočník Lukáš Nahodil. Tříbodovou radost nicméně nezažili už sedm partií v kuse. Ve Winning Group Areně k němu nebyli zase tak daleko, ještě ve 38. minutě vedli. „Odehráli jsme dobrý zápas s nešťastným koncem,“ povzdechl si trenér Jan Tomajko.

Domácí představili nováčka na extraligové scéně. Při absencích Šimona Stránského a Jakuba Konečného se dostal do sestavy osmnáctiletý útočník Danny Chludil, jinak opora juniorky. „Zvládl to výborně,“ pochválil ho Pokorný. „S Marcim (Tomášem Marcinkem) jsme mu říkali, ať se nebojí hrát. Je šikovný. Hned při prvním střídání měl velkou šanci. Zvládl to v pohodě,“ mínil Hynek Zohorna.

Teenager Chludil nakonec zapsal za dvě třetiny (ve třetí už nehrál) lehce přes šest minut a těšil se z výhry nad nepříjemným sokem. Olomouc tradičně trápila Kometu, po dvou trefách Lukáše Nahodila se utrhla do vedení 3:2.

K tomu skórovala hned v první minutě, kdy propálil Michala Postavu z dálky David Škůrek. „Říkali jsme si, že Postava není moc jistý, ale asi jsme měli málo střel na to, abychom dali o gól víc,“ pokrčil rameny Nahodil, bývalý hráč soupeře. Statistici napočítali hostům 24 pokusů na branku.

S mírným favoritem to vypadalo všelijak. Spásu tentokrát přinesli obránci, v sezoně spíš neproduktivní. „Z jejich strany tam toho zatím není moc, takže jsme za to rádi,“ přiznal Pokorný. Nejprve zužitkoval Švrčkovo špatné vyhození Nicolas Beaudin, jenž se trefil z mezikruží pod horní tyčku. Také osmatřicetiletý Gulaši skóroval v ročníku podruhé. A v pravý čas. „Řekli jsme si, že tam zkusíme pustit střely od modré čáry a snad se něco ujme. Nakonec nám to pomohlo,“ zmínil kouč. Definitivně se Brnu ulevilo klasicky při powerplay protivníka.

Už je to obehraná písnička, evergreen. Hra bez gólmana = gól Jakuba Fleka, Nyní jeho veskrze typický. Rychlonožka sebral kotouč, ujel s ním a poslal ho zblízka pod horní tyčku osiřelé klece. „Kuba je výborný hokejista, nebezpečný celých šedesát minut,“ poznamenal Nahodil, podle něhož si však zpracoval puk vysokou holí. Hosté si chtěli vzít coach‘s challenge, ale v této situaci na to neměli nárok. „Myslím, že to bylo na hraně, kolem brady,“ oponoval brněnský Zohorna.

Předtím se subtilní mistr světa sápal na výrazně vyššího Adama Rutara. Není divu, že se v něm emoce vařily. Zadák Mory ho zezadu nepříjemně narazil na mantinel. Nakonec to měl za 2+2 minuty, Flek si odnesl za potyčku poloviční trest.

Čtvrtý zásah si připsal Zohorna, jemuž to zkraje sezony nelepilo. „Pracuje od začátku výborně. Bylo mu hodně předhazováno, že nedává góly. Jsem za něj rád, že je začal dávat,“ reagoval Pokorný. „Do šancí jsem se dostával každý zápas a byla otázka času, kdy to prolomím. Nějak jsem se v tom nebabral. Ale ano, je to trošku úleva,“ připustil Zohorna, který nastupuje v přesilové hře s dalšími čtyřmi útočníky. A má v ní roli „bumpera“.

„Vyhovuje mi to. Hrál jsem to i tři roky ve Švédsku, jsem na to zvyklý,“ tvrdil zkušený forvard, jenž se pohybuje ve středu okolo brány a chodí na vhazování. „Jsme na dobré cestě. Fungují nám i přesilovky a oslabení,“ lebedil si po dalším vítězství.