Spartou a Špačkem ponížené Pardubice! Na tahu je majitel Dědek

Pardubice slaví gól do branky Sparty • Beranek / Sport

Pardubice slaví gól do branky Sparty • ČTK / Šimánek Vít

Gól Jiřího Smejkala poslal Dynamo do vedení 2:0 • Beránek / Sport

Pardubice odehrály vynikající zápas, trval však jen dvacet minut. Pak se ocitly v lese, kde na ně padal jeden gólový strom za druhým, až skončily potupené na padrť, nikoli prvně. Sparta po studeném začátku zorganizovala obří vzmach a vychutnala si triumf 6:2 při čtyřech úderech z přesilovky. Pražané zapsali už třetí sezonní úspěch proti Dynamu. Předchozí výsledky? 4:0 a 8:1, takže na body 9:0, na góly neuvěřitelných 18:3! Východočeši stojí před kardinální otázkou: poskytnout týmu důvěru, anebo do něj začít řezat? Čas neúprosně běží a majitel Petr Dědek musí jednat, čti přitvrdit.

Ruku na srdce, kolik byste vytáhli z kasičky po úvodní třetině na obrátku Sparty? Moc opovážlivců by se nejspíš nenašlo. Živá sázka na tříbodovou pražskou výhru by se rovnala nemístnému risku, manévru pro nesvéprávné. Hosté dominovali a rychle vedli 2:0. Ovšem pak sundali montérky, bagančata a navlékli se do pyžama. Ulehli ke spánku.

Přitom to pro hosty vyhlíželo tak fajnově… Roman Červenka prokázal obrovský hlad po téměř měsíční pauze, když po 29 sekundách lahodně a přitom naprosto suše bekhendovým blafákem z brejku pod horní tyčku rozjel pardubickou jízdu. Shodou okolností byl v tu chvíli na ledě druhý dlouhodobý absentér Michal Kempný. Ten se do extraligového kolotoče vrátil po dvou měsících a hned ve výkazu svítilo minus 1. S parťákem Irvingem poskytli Červenkovi dálnici ke Kořenářovi a neštěstí pro Spartu bylo na světě. To se ještě znásobilo na konci 11. minuty, kdy Lukáš Sedlák u sparťanské střídačky náramně protečoval puk na unikajícího Jiřího Smejkala, jenž napodobil Červenku a bekhendovou kličkou zvýšil na 0:2!

Produktivní Dynamo osedlalo koně, navíc mu vycházel tah s nasazením Tomáše Vomáčky do brankoviště, během první části zlikvidoval dvě gólové možnosti rudého soupeře, kdy především Hykův nájezd volal po skórování.

Jenže o pauze se v obou kabinách musely dít věci. Hlavně v té domácí, protože na druhou třetinu nastoupily stejné dresy, jenže na úplně jiných hráčích a nožích.

Ze strany Sparty přišla absolutní ofenzivní smršť, z protivníka si vytvořila sparingpartnera a fackovacího panáka. Ten se možná domníval, že s nastolenou herní rutinou dohlídá dvougólový náskok až do konce. Ale to se šeredně spletl.

Pražany ve 23. minutě nakopl gól Michala Řepíka, při jehož osobním bránění zachrápal Michal Hrádek a zkušenost mazáka se projevila. Hosté nestíhali, jen se bránili a v prostřední části vyslali na Josefa Kořenáře čtyři v podstatě propagační pokusy. A na jejím konci už na kostce pod stropem svítilo 3:2 po dvou úderech z přesilovek. Východočeši neprojevovali potřebnou agresivitu v předbrankovém prostoru, Spartu to v nevlídných prostorech nebolelo a před Vomáčkou si její hráči dělali téměř, co chtěli.

Východočeši podobně jako v Davosu upadli do letargie a částečné frustrace. Ta se promítla do ošklivého zákroku Libora Hájka na Davida Vitoucha ve 45. minutě, po němž pro mistra světa duel skončil. Po necelé minutě oslavil druhý gól utkání Michael Špaček, trapas Pardubic přifoukl dalším čtyřminutovým faulem Matej Paulovič, což byla nahrávka na dobře známou ránu z první v podání Aarona Irvinga.

Vrcholem ponížení byl pak únik bývalého pardubického útočníka Špačka, jenž z brejku dělovkou dokonal své třígólové galapředstavení, vůbec první pořádné vystoupení v ročníku.

Pardubice se nedávno vrátily otrávené z rychlého konce na Spengler Cupu v Davosu, na Spartě přišla další facka.