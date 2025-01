Nestrašil: Nikdo si nemohl myslet, že na vrcholu budeme donekonečna

V úvodu se trápili, přesto šli ve druhé třetině do vedení a všechno jim hrálo do karet. Pracně vybudovaný náskok však Oceláři neudrželi. V pětiminutovém oslabení dvakrát inkasovali a poté už střelecky mlčeli. Mistrovi nepomohla ani výstavní přihrávka Andreje Nestrašila na trefu Martina Růžičky, jenž skóroval vůbec poprvé v sezoně. „Jsem rád, že dal gól a prolomil to, určitě nám to pomůže,“ pokývl Nestrašil. Po prohře 1:2 s Kladnem ale další pozitiva hledal stěží.

Rozhodl moment, kdy Daniel Kurovský zbytečně fauloval kolenem?

„Nebylo to tak, že bychom do té doby dominovali, ale bylo fajn, že jsme vedli. Rozehrané jsme to měli dobře na to, jaký jsme do té doby podali výkon. Vyloučení bylo zkratovým momentem, ale oslabení jsme mohli sehrát o něco lépe. Vedeme 1:0, najedou to je 1:2 a rázem taháme za kratší konec.“

Jaký máte pocit z celkového výkonu?

„Asi to nebyl náš ideál, to určitě ne, ale vedli jsme a takové zápasy se dají vyhrávat. Mrzí nás to.“ (pokrčí rameny)

Přitom v uplynulých duelech to vypadalo, že se oproti první polovině základní části zvedáte.

„V minulém zápase s Hradcem jsme podali hodně kvalitní výkon. Samozřejmě jsme v pozici, v jaké jsme, ale to si člověk nemůže připouštět. Sedm let se tady hrálo na nejvyšším vrcholu. Nikdo si nemohl myslet, že to takhle půjde donekonečna. Takový je život. Vám se taky v životě nedaří každý rok. Je to jenom o tom, jestli jsme ochotni dál pracovat a obětovat tomu maximum, což my jsme. Věříme, že půjdeme nahoru, když práci vydáme tím správným směrem.“

Takže nezmatkujete?

„Všeobecně v životě je nějaký zmatek zbytečný. Člověk by si měl uvědomovat, v jaké je situaci, ale zároveň k tomu přistupovat s rozumem a pracovitostí. Toho se držíme.“

Kladno se vám v tabulce přiblížilo na čtyři body, svazuje vás to?

„Upřímně celá extraliga je strašně vyrovnaná, i ten vršek, což je super pro fanoušky všech týmů. Asi by to nikdo před sezonou neodhadoval tak, jak to teď vypadá. Bylo by fajn Kladnu odskočit, ale nepodařilo se. Přijde nový den a jedeme dál.“

Co čekat od úterního utkání s posledním Libercem?

„Je to další důležitý zápas, ale pro nás je důležitý každý.“

Šance si většinou vytváříte, jenže většinou je neproměňujete. Co s tím?

„Nic, dokud šance jsou, tak to jde. Někdy má člověk pohodu a padá mu tam úplně všechno, ale někdy ji nemá a musí bojovat o to víc. Potřebujeme dát i ošklivé góly. Teď je to takové, že pár zápasů zvládneme odehrát velmi dobře, ale poté přijde utkání, kdy si možná myslíme, že to půjde snadněji a ono to tak není.“

Nicméně kdybychom hledali pozitiva, defenziva funguje, byť vám chybí čtyři beci základní sestavy.

„Jo, pozitivum to určitě je. I bez nich máme dobrou obranu, takže je fajn mít takhle kvalitní všechny beky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:23. M. Růžička Hosté: 33:47. Pietroniro, 34:38. Smoleňák Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Adámek, Koch, Kundrátek, Nedomlel, Jandus, Hrbas – M. Růžička (A), Nestrašil, Daňo – Cienciala, Čacho, Kovařčík – Kurovský, Vrána (C), Hudáček – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Teplý. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Ticháček (A), Vandas, Pietroniro, Nemčík, Hanousek, Trojna – Pytlík, Filip, Tralmaks – Jarůšek, Melka (A), Smoleňák (C) – Jágr, Bláha, J. Strnad – M. Procházka, Straka, Kusý – Hults. Rozhodčí A. Jeřábek, Pilný – Hlavatý, Axman Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 143 diváků